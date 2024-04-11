Российский космонавт рассказал об инструкции на случай встречи с инопланетянами
Это хоть и маловероятная ситуация, но члены экипажа МКС к ней готовы
11 апреля 2024, 15:10, ИА Амител
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал ТАСС, как живут члены экипажа Международной космической станции (МКС), что им запрещено и разрешено и на какие случаи у них есть инструкции.
На вопрос "разработаны ли для космонавтов рекомендации на случай встречи с инопланетянами", Кононенко ответил, что это из ряда вон выходящая и маловероятная ситуация.
"Но если вдруг такая встреча произойдет, то все будет решаться на месте. Никаких инструкций и рекомендаций на этот счет не существует", – подчеркнул он.
А вот по приему пищи инструкции есть. В частности, продолжительность использования рационов питания строго регламентирована: раньше определенного времени не рекомендуется открывать новый контейнер.
"У меня нет привычки есть по ночам, но если вдруг я проголодаюсь в ночное время суток, то встану и поем. При этом я буду понимать, что основные рационы питания рассчитаны на определенный срок и в этом случае они попросту закончатся раньше времени", – отметил Кононенко.
Все обязанности на МКС распределяются равномерно между членами экипажа, включая и уборку.
"Чтобы уборка не приедалась, мы между собой всегда договариваемся, кто в каких зонах и модулях проводит чистку в назначенный день", – добавил космонавт.
15:20:43 11-04-2024
"Российский космонавт рассказал об инструкции..."
Никаких инструкций и рекомендаций на этот счет не существует"
у них там иконы инопланетян отпугивают.
17:15:31 11-04-2024
Не заметно икон на борту.Может кому-то они и мерещатся с земли )
18:47:34 11-04-2024
Гость (17:15:31 11-04-2024) Не заметно икон на борту.Может кому-то они и мерещатся с зем... есть, показывали как-то в российском модуле иконку маленькую.
17:32:48 11-04-2024
Космонавт Артемьев протащил на борт МКСв качестве личных вещей.Но неужели там ему отведено время для молений?Вряд ли )
19:28:42 11-04-2024
А для общения с депутатами эти инструкции подойдут?