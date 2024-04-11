Российский космонавт рассказал об инструкции на случай встречи с инопланетянами

Это хоть и маловероятная ситуация, но члены экипажа МКС к ней готовы

11 апреля 2024, 15:10, ИА Амител

Космос и Земля / Фото: unsplash.com

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал ТАСС, как живут члены экипажа Международной космической станции (МКС), что им запрещено и разрешено и на какие случаи у них есть инструкции.

На вопрос "разработаны ли для космонавтов рекомендации на случай встречи с инопланетянами", Кононенко ответил, что это из ряда вон выходящая и маловероятная ситуация.

"Но если вдруг такая встреча произойдет, то все будет решаться на месте. Никаких инструкций и рекомендаций на этот счет не существует", – подчеркнул он.

А вот по приему пищи инструкции есть. В частности, продолжительность использования рационов питания строго регламентирована: раньше определенного времени не рекомендуется открывать новый контейнер.

"У меня нет привычки есть по ночам, но если вдруг я проголодаюсь в ночное время суток, то встану и поем. При этом я буду понимать, что основные рационы питания рассчитаны на определенный срок и в этом случае они попросту закончатся раньше времени", – отметил Кононенко.

Все обязанности на МКС распределяются равномерно между членами экипажа, включая и уборку.