Выстрел в печень. На Алтае неизвестный расстрелял собаку водителя скорой помощи
Очевидцы видели, как собаку убивали, но, к сожалению, опознать того, кто это сделал, им вряд ли удастся
19 августа 2024, 16:46, ИА Амител
В селе Мамонтово накануне вечером неизвестный несколько раз выстрелил в собаку, которую знали многие жители микрорайона, пишет "Инцидент Барнаул".
"За свои 13 лет она никому никак не навредила. Один выстрел прямо в печень. Собаку подстрелили еще на перекрестке, но раненый пес из последних сил пробежал еще немного, после чего упал на небольшую тропинку возле дороги. Собака мучительно умирала на протяжении трех часов, истекая кровью", - говорится в сообщении.
Хозяин собаки работает водителем машины скорой медицинской помощи. Мужчина уже в скором времени был на месте происшествия. Приехал и местный ветеринар, который констатировал, что у собаки очень мало шансов на выживание. Было два варианта: либо везти собаку в Барнаул, либо усыпить на месте. Однако собака с каждой минутой дышала все тяжелее, поэтому хозяин решил не мучить питомца и выбрал второй вариант.
К месту инцидента быстро приехал участковый и оперативная группа. Были очевидцы, которые видели, как в собаку стреляли, но, к сожалению, опознать того, кто это сделал, им вряд ли удастся.
"Хотим придать огласке эту историю для того, чтобы найти человека, который это сделал, а также мы требуем, чтобы в его отношении было применено суровое наказание. Подобные личности опасны не только для животных, но и для нормальных людей", - подчеркнули жители села.
Комментарий МВД
Полицейские проводят проверку по факту гибели собаки в Мамонтовском районе. Участковый уполномоченный опросил очевидцев. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе экспертизы установят оружие, из которого произвели выстрелы в собаку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
17:14:33 19-08-2024
А как так получилось что домашняя собака оказалась на улице?
19:12:55 19-08-2024
12345 (17:14:33 19-08-2024) А как так получилось что домашняя собака оказалась на улице?... ну как, как ни ошейника, ни следов от ошейника нет на собаке, может конечно вольер открыла
19:21:24 19-08-2024
12345 (17:14:33 19-08-2024) А как так получилось что домашняя собака оказалась на улице?... а как получилось, что человек с оружием стреляет в населенном пункте?
17:54:02 19-08-2024
Мразь.
19:13:26 19-08-2024
выгул собак на поводке и в наморднике - проблем с опознанием не будет.
08:42:23 20-08-2024
Гость (19:13:26 19-08-2024) выгул собак на поводке и в наморднике - проблем с опознанием... эта деревня! какие поводки для собак! вы свои городские правила на деревню не распространяйте. А то у вас скоро и коровы на поводке должны будут по деревне ходить, а не с пастухом. В деревне все знают чья собака или кошка, агрессивных побегать не отпускают, может со двора выскочила собака, вы же не знаете. Проблема не в собаке, проблема в человеке с ружьем, который в деревне стреляет. Сегодня собаку застрелил, завтра свинью или корову, послезавтра на людей охоту откроет.
09:43:57 20-08-2024
Гость (08:42:23 20-08-2024) эта деревня! какие поводки для собак! вы свои городские прав... Как раз в деревне застрелить собаку, которая повадилась кур давить или яйца таскать, является нормой. Раз предупредил хозяина, нет реакции - бахнул в башку (или как придётся) и до свидания. Без обид.
11:38:17 20-08-2024
Гость (09:43:57 20-08-2024) Как раз в деревне застрелить собаку, которая повадилась кур ... Никакой нормой это не является, не врите. Если соседи адекватны, то приносятся извинения и платится компенсация за кур и все. У меня вон тоже соседские куры на мой огород залезли, грядки разрыли, мне что по вашему их надо было в суп тащить? Просто выгнала их с огорода и соседей попросила получше следить, они мне за потраву капустой и ранетками компенсировали, хотя я их об этом не просила, сами принесли. А если соседи быдло по общению, то там идет по нарастающей, сарай или баню поджечь, скот отравить, теплицы разбить и т.д. Знаю и такие случаи в деревне, только это там не норма, это люди моральные уроды. И в деревне с такими не общаются, зачем с неадекватами дело иметь, себе дороже.
19:26:03 20-08-2024
Гость (11:38:17 20-08-2024) Никакой нормой это не является, не врите. Если соседи адеква... Это потому что у вас в доме мужика нет, и приходится приспосабливаться. Мужчина не будет сопли жевать, один раз скажет соседям, второй раз говорить не будет, пристрелит псину или корове, портящей огород, вилы в бок всадит, и всего делов. В сёлах люди ещё пока настоящие, а не всякая зоошиза.