Выстрел в печень. На Алтае неизвестный расстрелял собаку водителя скорой помощи

Очевидцы видели, как собаку убивали, но, к сожалению, опознать того, кто это сделал, им вряд ли удастся

19 августа 2024, 16:46, ИА Амител

На Алтае неизвестный убил собаку / Фото: "Инцидент Барнаул" со ссылкой на участника сообщества

В селе Мамонтово накануне вечером неизвестный несколько раз выстрелил в собаку, которую знали многие жители микрорайона, пишет "Инцидент Барнаул".

"За свои 13 лет она никому никак не навредила. Один выстрел прямо в печень. Собаку подстрелили еще на перекрестке, но раненый пес из последних сил пробежал еще немного, после чего упал на небольшую тропинку возле дороги. Собака мучительно умирала на протяжении трех часов, истекая кровью", - говорится в сообщении.

Хозяин собаки работает водителем машины скорой медицинской помощи. Мужчина уже в скором времени был на месте происшествия. Приехал и местный ветеринар, который констатировал, что у собаки очень мало шансов на выживание. Было два варианта: либо везти собаку в Барнаул, либо усыпить на месте. Однако собака с каждой минутой дышала все тяжелее, поэтому хозяин решил не мучить питомца и выбрал второй вариант.

К месту инцидента быстро приехал участковый и оперативная группа. Были очевидцы, которые видели, как в собаку стреляли, но, к сожалению, опознать того, кто это сделал, им вряд ли удастся.

"Хотим придать огласке эту историю для того, чтобы найти человека, который это сделал, а также мы требуем, чтобы в его отношении было применено суровое наказание. Подобные личности опасны не только для животных, но и для нормальных людей", - подчеркнули жители села.

Комментарий МВД

Полицейские проводят проверку по факту гибели собаки в Мамонтовском районе. Участковый уполномоченный опросил очевидцев. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе экспертизы установят оружие, из которого произвели выстрелы в собаку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.