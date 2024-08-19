В Барнауле неизвестный выкинул домашнего кота в мешке на улице

Животное обследовали — травм у питомца не обнаружили

19 августа 2024, 16:35, ИА Амител

В Барнауле неизвестный выбросил пакет с котом. Об обнаружении животного рассказали в частном приюте "Бусинка".

Животное мешке обнаружили днем 17 августа. Кот не шевелился и отказывался идти, просто прижимаясь к земле.

"Кот без травм, он просто никогда не был на улице, он в шоке и в панике. По камерам удалось найти и человека, который в 8 утра шел с пакетиком, а потом просто швырнул этот пакет на газон и дальше пошел по своим делам. Просто как мусор выкинул и ушел. Не оборачиваясь", — заявили в "Бусинке".

Сам кот домашний, и хоть и не очень упитан, улицу явно видел лишь через окно. Сейчас он находится в сильном стрессе — не пытается ни драться, ни шипеть, просто "лежит и дрожит".