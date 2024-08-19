В Барнауле неизвестный выкинул домашнего кота в мешке на улице
Животное обследовали — травм у питомца не обнаружили
19 августа 2024, 16:35, ИА Амител
В Барнауле неизвестный выбросил пакет с котом. Об обнаружении животного рассказали в частном приюте "Бусинка".
Животное мешке обнаружили днем 17 августа. Кот не шевелился и отказывался идти, просто прижимаясь к земле.
"Кот без травм, он просто никогда не был на улице, он в шоке и в панике. По камерам удалось найти и человека, который в 8 утра шел с пакетиком, а потом просто швырнул этот пакет на газон и дальше пошел по своим делам. Просто как мусор выкинул и ушел. Не оборачиваясь", — заявили в "Бусинке".
Сам кот домашний, и хоть и не очень упитан, улицу явно видел лишь через окно. Сейчас он находится в сильном стрессе — не пытается ни драться, ни шипеть, просто "лежит и дрожит".
16:42:24 19-08-2024
Довыпендривался кот.
16:51:17 19-08-2024
Наверно гадил где попало ?
17:16:47 19-08-2024
Может, хозяйка умерла, а наследникам не нужен.
17:31:05 19-08-2024
Жалко котейку. На улице бы его бесхозные псины или псины на самовыгуле быстро б задрали
17:59:02 19-08-2024
Сделали бы хорошую фотку, без мешка. Может, кто из читателей захочет взять себе домой.
18:09:35 19-08-2024
Вот урод. Что бы его так дети в старости в пакете выбросили.
19:46:56 19-08-2024
Симпатичный какой! Может, повадился малую нужду справлять в обувь, уже не отвадишь. А обувь дорогая бывает. Что делать? Знакомым такой "подарочек" не передашь...
21:05:39 19-08-2024
Гость (19:46:56 19-08-2024) Симпатичный какой! Может, повадился малую нужду справлять в ... Приучайтесь к порядку! Убирайте обувь в шкаф, никто не будет справлять нужду в ваши боты)))
08:54:47 20-08-2024
Гость (19:46:56 19-08-2024) Симпатичный какой! Может, повадился малую нужду справлять в ... кто вам сказал, что вредные привычки у животных убрать нельзя? и в обувь кошка просто так писать не будет или где попало, к вашему сведению. Надо разбираться почему она это делает, а не на улицу выкидывать. У кошки может быть мочекаменная болезнь или стресс - это все может повлиять на ее поведение. У меня так же моя кошка 16 лет начала писать по всей квартире. а не в лоток, хотя до этого никогда так не делала. Но мне в голову не пришло выкидывать мою старую кошку на улицу, пошла в ветеринарку, оказалась мочекаменная болезнь. Пролечила, насколько можно было в ее состоянии, все прекратилось. Опять лоток на отлично. Надо разбираться в ситуации, а обрекать домашнюю кошку на верную смерть на улице, это каким же нелюдем надо быть. А потом мы еще возмущаемся, что стариков на улицу из-за квартиры выкидывают. А вот они цветочки подросли, которые животных выкидывают, а это следующая стадия этих же людей, люди выкидывают людей на улицу.
09:53:59 20-08-2024
Гость (08:54:47 20-08-2024) кто вам сказал, что вредные привычки у животных убрать нельз...А вот они цветочки подросли, которые животных выкидывают, а это следующая стадия этих же людей, люди выкидывают людей на улицу... Как же зоошизам хочется, что бы кто-то наконец начал убивать, выкидывать, стрелять в людей. Мало им животных. Не понимают убогие, что это ОНИ нелюди, а окружающие просто решают вопрос своей безопасности, не более того.
10:29:28 20-08-2024
Гость (09:53:59 20-08-2024) Как же зоошизам хочется, что бы кто-то наконец начал убивать... Вы опоздали, люди уже стреляют и убивают других людей, и зоошизы, как вы выражаетесь, к этому никакого отношения не имеют. А сколько убийств, изнасилований, грабежей, разбоев, наездов машин на пешеходов совершают кошки или собаки, не подскажите? Вам не кажется, что вопросы безопасности людей не решают убийствами животных, а как раз поимкой преступников людей, кои эти преступления и совершают. И заметьте эти люди начинают свой преступный путь как раз с издевательств над животными (тренируются так сказать), у них уже нет эмпатии к живым существам, а наше общество смотрит на это сквозь пальцы, или еще хуже, ищет этому оправдания, спохватывается только тогда, когда эти люди уже на людей нападают. За рубежом такое поведение по отношению к животным, это косвенный сигнал пристального внимания к этому человеку, такого человека таскают по психологам, никому в обществе потом не нужен маньяк со свернутой крышей, там пытаются предотвратить будущие преступления против других людей, выясняя садистские наклонности в том числе и по отношению к животным.
11:13:47 20-08-2024
В окрестностях моего проживания добрые люди сявок извели, за что спасибо им. Пока правда не всех.
Работайте!
А выше шиза пишет - ты наивная, мужика тебе надо -)
Сразу и мысли в правильном направлении повернутся.
Соба или кыса то в этом деле не поможет.
17:19:58 20-08-2024
Гость (11:13:47 20-08-2024) В окрестностях моего проживания добрые люди сявок извели, з... Если вы сексуально озабочены и вам постоянно мужика надо, то не надо думать так об остальных. И причем здесь собака или кошка? А людям, которые помогают детям, старикам, участвуют в поисках потерявшихся людей, тратя свое личное время, тоже по вашему, мужика не хватает? Других интересов у вас, кроме как пузо набить, и в койку запрыгнуть нет, и вы по себе других людей меряете?
11:54:50 20-08-2024
За рубежом такое поведение по отношению к животным, это косвенный сигнал пристального внимания к этому человеку, такого человека таскают по психологам, никому в обществе потом не нужен маньяк со свернутой крышей, там пытаются предотвратить будущие преступления против других людей
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бред полный. русский брейвик д.виноградов был членом всемирной зоозащитной организации,битцевский маньяк заманивал своих жертв на могилку усопшей любимой собачки,последний расстрельный маньяк головкин,отличавшийся особой жестокостью-любил лошадей и успешно с ними работал, про гитлера его гипертрофированной любви к собакам и ненависти к людям всем давно известно. как видите в этих маньяках очень хорошо сочеталась любовь к животным и ненависть к человечеству.и зоошиза быстро шагает по проторенной ими дорожке.
13:06:25 20-08-2024
Гость (11:54:50 20-08-2024) За рубежом такое поведение по отношению к животным, это косв... Владимир Ильич Ленин как-то хвастался, как в половодье, будучи в ссылке, ездил на лодке и веслом убивал зайцев, сидящих на клочках суши. Да так преуспел, что чуть лодку не потопил... Зато людей любил- не оттащишь!
15:34:47 20-08-2024
Гость (13:06:25 20-08-2024) Владимир Ильич Ленин как-то хвастался, как в половодье, буду... Очень интересно, правда. Не приведёте ссылочку или просто расскажите, где про это почитать. Знаю, что Николай II любил по собачкам пострелять (наповал, конечно), а вот про Ленина ни разу не слышал. Или вы свистите?
17:10:39 20-08-2024
Гость (11:54:50 20-08-2024) За рубежом такое поведение по отношению к животным, это косв... не путайте искреннее увлечение человека или предлог для произведения впечатления или заманить кого нибудь. У нас же тоже люди любят богатыми прикидываться, с дорогими телефонами, а на самом деле все в кредитах. Вы же их всерьез не будете считать богатыми, зная их настоящее финансовое положение. Или сейчас люди прикидываются волонтерами, чтобы смошеничать, как это влияет на настоящих волонтеров, которые искренне помогают людям, между прочим тратя на помощь и свое время и деньги. Быть и казаться - разные вещи.