НОВОСТИОбщество

В пригороде Барнаула устранили повреждение на водонапорной башне

Водоснабжение восстановлено

13 января 2025, 14:21, ИА Амител

Водонапорная башня / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Водонапорная башня / Фото: "Росводоканал Барнаул"

На артезианском водозаборе "Шаховской" в селе Власиха устранили повреждение, которое оставило часть населения без холодной воды. Об этом "Росводоканал Барнаул" сообщил в своем Telegram-канале.

"Повреждение на водонапорной башне по адресу с. Власиха, ул. Домная, 6, устранено. Водоснабжение восстановлено", – говорится в сообщении.

Барнаул коммунальная авария вода водоканал

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров