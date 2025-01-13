В пригороде Барнаула устранили повреждение на водонапорной башне

Водоснабжение восстановлено

13 января 2025, 14:21, ИА Амител

Водонапорная башня / Фото: "Росводоканал Барнаул"

На артезианском водозаборе "Шаховской" в селе Власиха устранили повреждение, которое оставило часть населения без холодной воды. Об этом "Росводоканал Барнаул" сообщил в своем Telegram-канале.