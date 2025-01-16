Директор Алтайского института экономики впервые возглавил медиарейтинг

Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в декабре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг ректоров вузов за декабрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Директор Алтайского института экономики Максим Трухин впервые вошел в топ-3 медиарейтинга руководителей вузов края – он стал кандидатом на пост главы Барнаула. Ректор педагогического университета Ирина Лазаренко поднялась с третьего на второе место. Ректор аграрного университета Николай Колпаков, наоборот, спустился со второй на третью строчку. Ноябрьские лидеры Андрей Марков (АлтГТУ) и Ирина Шереметьева (АГМУ) в декабре не попали в топ-3", – отмечает издание.