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Директор Алтайского института экономики впервые возглавил медиарейтинг

В первую тройку также вошли ректоры АлтГПУ и АГАУ

16 января 2025, 15:30, ИА Амител

Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"

Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в декабре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

  • директор Алтайского института экономики Максим Трухин – 1-е место, 12 упоминаний;
  • ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место, 10 упоминаний;
  • ректор АГАУ Николай Колпаков – 3-е место, 9 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за декабрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Директор Алтайского института экономики Максим Трухин впервые вошел в топ-3 медиарейтинга руководителей вузов края – он стал кандидатом на пост главы Барнаула. Ректор педагогического университета Ирина Лазаренко поднялась с третьего на второе место. Ректор аграрного университета Николай Колпаков, наоборот, спустился со второй на третью строчку. Ноябрьские лидеры Андрей Марков (АлтГТУ) и Ирина Шереметьева (АГМУ) в декабре не попали в топ-3", – отмечает издание.

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

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