Директор Алтайского института экономики впервые возглавил медиарейтинг
В первую тройку также вошли ректоры АлтГПУ и АГАУ
16 января 2025, 15:30, ИА Амител
Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в декабре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за декабрь:
- директор Алтайского института экономики Максим Трухин – 1-е место, 12 упоминаний;
- ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место, 10 упоминаний;
- ректор АГАУ Николай Колпаков – 3-е место, 9 упоминаний.
"Директор Алтайского института экономики Максим Трухин впервые вошел в топ-3 медиарейтинга руководителей вузов края – он стал кандидатом на пост главы Барнаула. Ректор педагогического университета Ирина Лазаренко поднялась с третьего на второе место. Ректор аграрного университета Николай Колпаков, наоборот, спустился со второй на третью строчку. Ноябрьские лидеры Андрей Марков (АлтГТУ) и Ирина Шереметьева (АГМУ) в декабре не попали в топ-3", – отмечает издание.
Комментарии 0