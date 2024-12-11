Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков пятый месяц удерживает лидерство

11 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в ноябре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за ноябрь:

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1-е место, 13 упоминаний;

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 2-е место, шесть упоминаний;

ректор АГАУ Николай Колпаков – 2-е место, шесть упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3-е место, пять упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"