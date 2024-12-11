Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов
Руководитель "политеха" Андрей Марков пятый месяц удерживает лидерство
11 декабря 2024, 11:55, ИА Амител
Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ
Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в ноябре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за ноябрь:
ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1-е место, 13 упоминаний;
ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 2-е место, шесть упоминаний;
ректор АГАУ Николай Колпаков – 2-е место, шесть упоминаний;
ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3-е место, пять упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Медийность ректоров остается по-прежнему низкой. Более половины из них в ноябре не упоминались ни разу", – отмечает издание.
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