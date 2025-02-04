На Алтае жители имеют на вкладах в банках денег в девять раз меньше, чем москвичи
В крае объем вкладов на душу населения – 205,3 тыс. рублей
04 февраля 2025, 12:50, ИА Амител
Алтайский край находится на 66-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по объему вкладов на душу населения за 2024 год, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.
Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (депозиты и другие привлеченные средства физических лиц с учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2025 года.
"В Алтайском крае объем вкладов на душу населения на 1 января 2025 года 205,3 тыс. рублей. Прирост вкладов в 2014 году 24,2%. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам 5,1", – говорится в исследовании.
Республика Алтай находится в рейтинге ниже – на 78-м месте. Здесь объем вкладов на душу населения 115,3 тыс. рублей. Прирост вкладов за год составил 17,2%.
Среди регионов Сибири лидирует Новосибирская область (19-е место), где объем вкладов на душу населения 357,3 тыс. рублей, прирост составил 22,7%. А Республика Тыва расположилась ниже всех сибирских регионов (80-е место), там объем вкладов 99 тыс. рублей, а прирост – 19,5%.
Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от второго места. В столице объем вкладов 1746,4 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге, к сравнению, – 821 тысяча. На последнем, 85-м месте находится Республика Ингушетия, где показатель составляет всего лишь 24,6 тыс. рублей.
13:31:03 04-02-2025
на безопасных щетах держат. скрывают
14:10:36 04-02-2025
Musik (13:31:03 04-02-2025) на безопасных щетах держат. скрывают ... Если бы не скрывали,то Москву обогнали?
Ты же не скрываешь?
15:14:55 04-02-2025
Гость (14:10:36 04-02-2025) Если бы не скрывали,то Москву обогнали?Ты же не скрываеш... да, я кристально чист. абсолютно. всё заработано непосильным трудом в рамках ТК и УК.
15:39:46 04-02-2025
Всё логично. В Алтайском крае и доходы людей в 9 раз меньше, чем в Москве.
17:00:30 04-02-2025
Где мои 205 тыщ?
20:06:13 04-02-2025
т.е. средний вклад Москвича 205,3 х 9 = 1 миллион 847,7тысяч рублей. Теперь я верю, что у России экономика сильнее Европейской, если нас в счёт не брать.
07:06:30 05-02-2025
Зато по кредитам и невыплатам впереди всей страны.
12:11:56 05-02-2025
На Алтае жители имеют на вкладах в банках денег в девять раз меньше, чем москвичи
Всё логично у жителей Барнаула зарплаты в девять раз меньше, чем у москвичей
12:28:38 05-02-2025
Москва вообще- такое ЗЛО!