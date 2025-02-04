На Алтае жители имеют на вкладах в банках денег в девять раз меньше, чем москвичи

В крае объем вкладов на душу населения – 205,3 тыс. рублей

04 февраля 2025, 12:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край находится на 66-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по объему вкладов на душу населения за 2024 год, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.

Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (депозиты и другие привлеченные средства физических лиц с учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2025 года.

"В Алтайском крае объем вкладов на душу населения на 1 января 2025 года 205,3 тыс. рублей. Прирост вкладов в 2014 году 24,2%. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам 5,1", – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится в рейтинге ниже – на 78-м месте. Здесь объем вкладов на душу населения 115,3 тыс. рублей. Прирост вкладов за год составил 17,2%.

Среди регионов Сибири лидирует Новосибирская область (19-е место), где объем вкладов на душу населения 357,3 тыс. рублей, прирост составил 22,7%. А Республика Тыва расположилась ниже всех сибирских регионов (80-е место), там объем вкладов 99 тыс. рублей, а прирост – 19,5%.

Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от второго места. В столице объем вкладов 1746,4 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге, к сравнению, – 821 тысяча. На последнем, 85-м месте находится Республика Ингушетия, где показатель составляет всего лишь 24,6 тыс. рублей.