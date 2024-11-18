На Алтае "бедняков" в восемь раз больше, чем "богатых". Рейтинг регионов
Край оказался в конце списка рейтинга регионов по доле работников с высокой зарплатой
18 ноября 2024, 11:48, ИА Амител
Алтайский край находится на 75-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доле работников с высокой зарплатой, сообщает РИА Новости.
В качестве основных показателей в рейтинге используются доли работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более, и тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Также указан диапазон самых распространенных зарплат в регионе. Оценка производилась на основе данных официальной статистики по средним чистым зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2023 года по август 2024 года).
"В Алтайском крае доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. в месяц – 4,1%. Доля работающих с зарплатой ниже 30 тыс. руб. в месяц – 34,6%. Диапазон типовых зарплат в регионе – от 26 тыс. до 53 тыс. рублей в месяц", – говорится в исследовании.
Республика Алтай находится в рейтинге гораздо выше: на 55-м месте. Здесь 6,9% работающих зарабатывают больше 100 тыс. рублей, 29,8% – меньше 30 тыс. рублей. Диапазон типовых зарплат – 28-60 тыс. рублей.
Для сравнения: еще в одном сибирском регионе – Красноярском крае (12-е место) – доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. почти в два раза превышает долю "бедняков" (22,6% против 13,3% соответственно).
На первом месте в рейтинге – Чукотский автономный округ (66,6% и 1,9%). Замыкает список Республика Ингушетия (2,4% и 58,6%).
11:56:13 18-11-2024
Даже не знаю, как соотнести этот рейтинг нашего 75-го места, где доход 34,6% работающих ниже 30 тысяч рублей с восстановлением и ростом рынка недвижимости, где теперь среднемесячный ипотечный платёж 80 тысяч рублей.
13:02:33 18-11-2024
Гость (11:56:13 18-11-2024) Даже не знаю, как соотнести этот рейтинг нашего 75-го места,... не ломай себе мозг!
тут логики нет!
ибо...
С тех пор, как мы подчинили Росстат Минэку, нам по плечу любые показатели. ((с)Андрей Макаров председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам)
12:59:09 18-11-2024
Децильный коэффициент намного показательней!!!
боитесь его опубликовать?
он в России самый большой! а это плохо!
13:12:00 18-11-2024
Это и то высокий рейтинг. В статистику подают доход с 13% налогом в начислении. Если открыть Работа в России больше МРОТ работодатели никто не хочет платить, причем это бюджетники.
13:13:04 18-11-2024
А Тихон Вдовин в этот список входит? А работники с Ленина 59?
13:23:40 18-11-2024
А делать- то что? Когда в крае будут изменения в лучшую сторону? Не жалко людей?
Даже не обещают, что скоро в крае ситуация изменится в лучшую сторону и средние зарплаты станут такие же как и в соседних регионах.
20:20:14 18-11-2024
Гость (13:23:40 18-11-2024) А делать- то что? Когда в крае будут изменения в лучшую стор... вы не при социализме. это капитализм, НИКОГДА не будет ровного числа. Богатых всегда меньше, это закон природы
18:17:34 18-11-2024
Как на такие зарплаты жить непонятно. Как покупать жильё молодым семьям непонятно. Как демографическую ситуацию исправлять, когда даже на однушку денег с такими зп нет непонятно. Зачем сидят эти бесполезные полу профессионалы из администраций мне непонятно ещё больше. А потом удивляются, почему отток и естественная убыль населения столь велики... А потом удивляетесь, почему у нас из страны всё бегут, всё кто действительно ценен и что то умеет делать, а не какие то абу-бандиты
18:49:16 18-11-2024
Вилы выдать беднякам, чтобы уровняли справедливость.
14:59:54 19-11-2024
А разве при зарплате - 100 тысяч человек уже БОГАТЫЙ??? Странное представление о богатстве)))
23:27:27 19-11-2024
Гость (13:23:40 18-11-2024) А делать- то что? Когда в крае будут изменения в лучшую стор... Ещё Карлин будучи на месте Томенко говорил: мы хорошие, только немножко бедные
23:29:35 19-11-2024
Да, верно. Доходы богатым зарабатывают бедные