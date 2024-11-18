На Алтае "бедняков" в восемь раз больше, чем "богатых". Рейтинг регионов

Край оказался в конце списка рейтинга регионов по доле работников с высокой зарплатой

18 ноября 2024, 11:48, ИА Амител

Пустой кошелек и мелочь / Фото: amic.ru

Алтайский край находится на 75-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доле работников с высокой зарплатой, сообщает РИА Новости.

В качестве основных показателей в рейтинге используются доли работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более, и тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Также указан диапазон самых распространенных зарплат в регионе. Оценка производилась на основе данных официальной статистики по средним чистым зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2023 года по август 2024 года).

"В Алтайском крае доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. в месяц – 4,1%. Доля работающих с зарплатой ниже 30 тыс. руб. в месяц – 34,6%. Диапазон типовых зарплат в регионе – от 26 тыс. до 53 тыс. рублей в месяц", – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится в рейтинге гораздо выше: на 55-м месте. Здесь 6,9% работающих зарабатывают больше 100 тыс. рублей, 29,8% – меньше 30 тыс. рублей. Диапазон типовых зарплат – 28-60 тыс. рублей.

Для сравнения: еще в одном сибирском регионе – Красноярском крае (12-е место) – доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. почти в два раза превышает долю "бедняков" (22,6% против 13,3% соответственно).

На первом месте в рейтинге – Чукотский автономный округ (66,6% и 1,9%). Замыкает список Республика Ингушетия (2,4% и 58,6%).