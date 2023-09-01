Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

Чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, "тем лучше", подчеркнул глава ГУР Украины

01 сентября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины должны перенести боевые действия на территорию России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, конфликт следует перенести с Украины в "Россию и другие территории, где находится влияние" Москвы. Чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, "тем лучше", подчеркнул Буданов.

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перенос боевых действия на территорию России недопустим, поскольку так возникает риск, что Киев "останется один". Таким образом, Буданов не согласился с точкой зрение украинского лидера.