"Будем чмырить". Школьники каждый день издеваются над ученицей в селе Алтайского края

Старшая девочка ставит на колени пятиклассницу, бьет в затылок, валит на снег, садится сверху и наносит около десяти ударов в лицо

11 декабря 2023, 15:02, ИА Амител

Кадр из видео

В Алтайском крае ученики одной из школ постоянно издеваются над пятиклассницей, пишет "Инцидент Барнаул".

Школа расположена в селе Советском Советского района. Как отметила местная жительница, девочка постоянно подвергается травле и избиению.

Накануне ее избила семиклассница, кадры появились в Сети. Старшая школьница пинает девочку, плюет ей в лицо и угрожает.

"Мы тебя каждый день теперь будем чмырить, даже в школе. Нам пофиг на учителей, нам пофиг на все. Ты это понимаешь?" – говорит она пострадавшей.

В конце видео семиклассница ставит на колени пятиклассницу, бьет в затылок, валит на снег, садится сверху и наносит около десяти ударов в лицо. После этого говорит: "Пацаны ногами не бьют".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, данный инцидент произошел 3 декабря 2023 года в селе Советское. Сотрудниками ОП по Советскому району МО МВД России "Белокурихинский" по факту нанесения телесных повреждений девочке проводится проверка.