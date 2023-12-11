"Будем чмырить". Школьники каждый день издеваются над ученицей в селе Алтайского края
Старшая девочка ставит на колени пятиклассницу, бьет в затылок, валит на снег, садится сверху и наносит около десяти ударов в лицо
11 декабря 2023, 15:02, ИА Амител
В Алтайском крае ученики одной из школ постоянно издеваются над пятиклассницей, пишет "Инцидент Барнаул".
Школа расположена в селе Советском Советского района. Как отметила местная жительница, девочка постоянно подвергается травле и избиению.
Накануне ее избила семиклассница, кадры появились в Сети. Старшая школьница пинает девочку, плюет ей в лицо и угрожает.
"Мы тебя каждый день теперь будем чмырить, даже в школе. Нам пофиг на учителей, нам пофиг на все. Ты это понимаешь?" – говорит она пострадавшей.
В конце видео семиклассница ставит на колени пятиклассницу, бьет в затылок, валит на снег, садится сверху и наносит около десяти ударов в лицо. После этого говорит: "Пацаны ногами не бьют".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, данный инцидент произошел 3 декабря 2023 года в селе Советское. Сотрудниками ОП по Советскому району МО МВД России "Белокурихинский" по факту нанесения телесных повреждений девочке проводится проверка.
15:09:27 11-12-2023
Нам пофиг на учителей - И это всё, что нам надо знать о нынешнем образовательном процессе.
15:12:42 11-12-2023
Гость (15:09:27 11-12-2023) Нам пофиг на учителей - И это всё, что нам надо знать о ныне... это не школьный образовательный процесс виноват, а 99,9% семейка воспитала. эту шалаву семиклассную надо за ноги на ближайшем столбе повесить, пока в следующем году в подоле такое же недоразумение не принесла. а ей еще и маткапитал выпишут.
15:12:27 11-12-2023
Куда смотрят взрослые? А потом удивляются очередным стрельбам в школе...
15:16:12 11-12-2023
Гость (15:12:27 11-12-2023) Куда смотрят взрослые? А потом удивляются очередным стрельба... Бумажки, отчёты пишут, таков сейчас образовательный процесс. Без бумажки вы ни кто.
15:17:09 11-12-2023
Не ученики, а одуревшие от безнаказанности ублюдки. Да, учителя им не указ. Их так родители воспитали. Вся дичь идёт из семей
15:25:27 11-12-2023
Маруся (15:17:09 11-12-2023) Не ученики, а одуревшие от безнаказанности ублюдки. Да, учит... Сейчас детей воспитывают социальные сети, унизила, избила, сняла и выложила в сеть. Минута "славы" обеспечена. И даже когда с ней будут работать органы, она не будет понимать, "за что". Так многие делают, чем и "прославились"
15:59:38 11-12-2023
ВВП (15:25:27 11-12-2023) Сейчас детей воспитывают социальные сети, унизила, избила, с... Это когда РОДИТЕЛИ не воспитывают, то воспитывают сети, улица, криминальные авторитеты, банды и т.д. Родители виноваты в первую очередь! Что выродков рожают и растят.
11:23:42 12-12-2023
ВВП (15:25:27 11-12-2023) Сейчас детей воспитывают социальные сети, унизила, избила, с... Мне 43. В школе, где я учился, тоже самое происходило. Можете перечислить соцсети 30 летней давности? Попытка спихнуть ответственность за воспитание своего зародыша провалилась. Вся вина всегда лежит, только и исключительно, на родителях, зарубите это себе на носу и хватит искать виноватых. Насилие в семье порождает насилие во вне! Так же как и перегибы со вседозволенностью! Не понимаете как это работает, не знаете как растить нормального человека - нехрен рожать!
15:25:41 11-12-2023
Маруся (15:17:09 11-12-2023) Не ученики, а одуревшие от безнаказанности ублюдки. Да, учит... А вы не заметили, что чем больше в обществе гуляет тезис, что за воспитание ответственны только родители, тем больше случается подобных случаев? Разве это не бросается в глаза. В большинстве случаев виноваты не родители, а система и общество в целом!!!
16:01:31 11-12-2023
Гость (15:25:41 11-12-2023) А вы не заметили, что чем больше в обществе гуляет тезис, ч... РОДИТЕЛИ виноваты. Это они дают дефективное потомство и дефективно его воспитывают. Почему у одних достойные дети растут, а у других - сплошь утырки?!?
19:39:29 11-12-2023
Гость (15:25:41 11-12-2023) А вы не заметили, что чем больше в обществе гуляет тезис, ч... Не надо перекладывать ответственность. Всегда утырки были больше или меньше неизвестно. Кто бы их считал.
15:17:14 11-12-2023
Где полицаи и т.д. и т.п?
15:19:37 11-12-2023
Сейчас во всех сферах оболванивание - сплошные бумажки/отчеты - работать некогда! К чему бы это???
15:34:22 11-12-2023
А родители девочки в стороне? Моего третьеклассника как-то девятиклассник пытался обидеть - зажал голову под мышкой и разрисовал лицо фломастером. Я шла и молилась, чтобы я до него достала. При ближайшем рассмотрении оказался мелкий чмошник. Он подтвердил, что это сделал он. Дальше , как в поговорке - на каждую гайку найдётся болт.
15:37:35 11-12-2023
Если есть видео , подайте в суд. Предъявите моральный и материальный иски. И пусть родители этой семикласницы оформляют кредиты, режут скот, продают ценности. А остальным будет урок ( как кино снимать)
15:42:54 11-12-2023
Гость (15:37:35 11-12-2023) А остальным будет урок ( как кино снимать) т.е. без кино такое поведение нормально?
15:55:54 11-12-2023
Гость (15:42:54 11-12-2023) т.е. без кино такое поведение нормально?... Без кино с них ни чего не поиметь и ссыкуху ихнию не наказать. Без кино ни какой полицай палец о палец не ударит.
16:04:40 11-12-2023
Гость (15:55:54 11-12-2023) Без кино с них ни чего не поиметь и ссыкуху ихнию не наказат... ты готов своего ребенка подвергнуть унижению лишь бы с кого то что то поиметь? при том что вероятнее всего у съемщиков кино мышь в холодильнике повесилась? нда... не удивлюсь если твои дети аналогичное кино снимают (если они есть конечно)
16:39:57 11-12-2023
Гость (16:04:40 11-12-2023) ты готов своего ребенка подвергнуть унижению лишь бы с кого ... Мои дети себя в обиду не дадут. А ты ищи другие методы если кино не устраивает
17:21:22 11-12-2023
Гость (16:39:57 11-12-2023) Мои дети себя в обиду не дадут. А ты ищи другие методы если... да я посмотрю у тебя чаконорисывандаммы растут. рельсу уже перекусывают? или пока больше 20й арматуры не осиливают? или все это твои влажные мечты? а если с моим ребенком такую дичь будут творить, то я решу этот вопрос тихо и не буду пытаться сорвать копеечку с дегенератов. я не жадный. пусть они денежки на здоровье тратят. в санаторий скатаются или витаминок купят.
19:46:56 11-12-2023
Гость (16:04:40 11-12-2023) ты готов своего ребенка подвергнуть унижению лишь бы с кого ... Съемщики кино раньше должны были думать о своем материальном благополучии, а теперь натворили дел, пусть раскошеливаются. Ума нет - считай калека.
15:39:26 11-12-2023
ремнем по ляжкам отходить как следует, пока не обоссытся, сразу передумает. Заявление написать родителям, поставят на учет и все - про нормальное будущее можно забыть. с таким послужным списком ни одно нормальное образовательное учреждение еще 100 раз подумает , прежде чем брать, даже платно. Будет на черновой работе всю жизнь. но зато она теперь " четкий пацанчик" ))))
15:45:18 11-12-2023
гость (15:39:26 11-12-2023) про нормальное будущее можно забыть. да эта соплячка про образование даже и не думает. так же как и ее родители (у которых скорее всего в корочках написано 3 подъезда 2 перехода). на пузырь найдет, а дальше трава не расти
17:09:00 11-12-2023
Гость (15:45:18 11-12-2023) да эта соплячка про образование даже и не думает. так же как... Не, она еще знает, что на маткапитал жить можно будет!
09:18:41 12-12-2023
гость (15:39:26 11-12-2023) ремнем по ляжкам отходить как следует, пока не обоссытся, ср... "четкие пацанчики" не работают, надеюсь, вы это понимаете? этим жЫвотным на образозование плевать.
15:54:33 11-12-2023
Надо ввести телесные наказания в форме порки подобных "семиклассниц" в отделениях по делам несовершеннолетних.Вот когда надерут ей жопу плёткой, компетентные в этой области специалисты ,она десятой дорогой будет обегать ту пятиклассницу.А то родителям может некогда ,а может сладить уже не могут с кобылой,а там дёшево и сердито.Я думаю метод стопроцентный.Добра не понимают ,будьте любезны на экзекуцию.Скажут средневековье,ничего ,главное эту болезнь быстро можно вылечить.Тут любые средства хороши.
15:55:04 11-12-2023
эту мелкую сикуху в моем детстве давно бы забил кружкой завернутой в полотенце менее отмороженый отморозок.
16:24:43 11-12-2023
Все подряд требуют ещё бОльшего насилия. В ответ, как и бывает, будет ещё бОльшее.
17:08:39 11-12-2023
Гость (16:24:43 11-12-2023) Все подряд требуют ещё бОльшего насилия. В ответ, как и быва... Вот вы зря так думаете. Обычно преступники наичнают с малого - котенка замучить до смерти, избить кого-то. И если это остаётся безнаказанным, то такая особь вдохновляется тем, что можно творить, что хочешь. И в погоне за всё более острыми ощущениями доходит до убийства человека. Чем дольше не грядет наказание, тем более извращенные и жесткие формы принимают преступления. Всё от безнаказанности.
17:09:21 11-12-2023
Гость (16:24:43 11-12-2023) Все подряд требуют ещё бОльшего насилия. В ответ, как и быва... Обязательно нужно наказывать. Иначе не остановить насилие. Границы дозволенного должны быть чётко обозначены.
16:28:09 11-12-2023
Родителям за ненадлежащее воспитание штраф... Тысяч сто...
18:13:14 11-12-2023
... (16:28:09 11-12-2023) Родителям за ненадлежащее воспитание штраф... Тысяч сто... ... Штраф в пользу государства? А оно, этот штраф на СВО. Заплатят и пойдут гоп стопничить, и тебя ограбят, и будешь верещать - куды смотрит полиция!?. Здесь нужно сразу этих злодеев убирать из класса и тогда до потенциальных злодеев дойдет, что так делать нельзя.
16:33:16 11-12-2023
Ну что,выпустили пар,вот на этом все закончится по простой причине-нет ЗАКОНА чтоб как то воздействовать на таких особей,но есть ЗАКОН который их защищает
17:10:17 11-12-2023
гость (16:33:16 11-12-2023) Ну что,выпустили пар,вот на этом все закончится по простой п... Поэтому такие ссыкухи и ссыкуны потеряли страх, страх, что будет хоть какое-то наказание и, как правило, рано или поздно, плохо закончат
18:31:53 11-12-2023
Юс (17:10:17 11-12-2023) Поэтому такие ссыкухи и ссыкуны потеряли страх, страх, что б... но от этого тем кто от них страдает не разу не легче
17:05:03 11-12-2023
Ваши рассуждения просто шокируют ограниченностью. У меня масса примеров среди знакомых, которые растили детей, прививая им только самые правильные характеристики, а выросли негативные элементы, а есть наоборот, у алкашей и тунеядцев вырастают отличные дети. Все не так просто, как вы рассуждаете. Если у вас, вдруг, с ребёнком все хорошо, то, судя по вашим эмоциональным выплескам, это не ваша заслуга
17:11:39 11-12-2023
Гость (17:05:03 11-12-2023) Ваши рассуждения просто шокируют ограниченностью. У меня мас... и каков % ваших примеров от общего количества семей с нормальными отношениями и ненормальными в целом по обществу? десятая доля процента наберется? или даже из тысячной не выйдет?
17:38:46 11-12-2023
Гость (17:11:39 11-12-2023) и каков % ваших примеров от общего количества семей с нормал... Никто не ведёт такую статистику, так что - ни о чём
17:48:47 11-12-2023
Юс (17:38:46 11-12-2023) Никто не ведёт такую статистику, так что - ни о чём... вот о том и речь, что ваши "у меня масса примеров" как раз и являются ни о чем, то есть газированием скопления водной массы в ямке после дождя. так что поверьте на слово, все ваши примеры являются не более чем погрешностью.
17:11:46 11-12-2023
Гость (17:05:03 11-12-2023) Ваши рассуждения просто шокируют ограниченностью. У меня мас... С языка сняли)))
17:11:47 11-12-2023
Гость (17:05:03 11-12-2023) Ваши рассуждения просто шокируют ограниченностью. У меня мас... Вот почему-то про таких детей говорят, что их "упустили"?
17:18:26 11-12-2023
Гость (17:05:03 11-12-2023) Ваши рассуждения просто шокируют ограниченностью. У меня мас... Вы, видимо, не знакомы с наукой генетика, раз такое пишете. Дети повторяют своих родителей. И если в якобы нормальной семье вырастает "урод", значит не такая это семья и нормальная. Внешне она может выглядеть нормальной, а внутри - скелеты в шкафу и лицемерие. Вспомните хоть старый французский фильм "Игрушка", где мальчика уродовал родной отец - успешный и респектабельный бизнесмен.
17:19:39 11-12-2023
Гость (17:05:03 11-12-2023) Ваши рассуждения просто шокируют ограниченностью. У меня мас... Ваши примеры - только редкие исключения из общего правила - "от осинки не родятся апельсинки".
18:00:38 11-12-2023
посмотрел сейчас видос. там еще и операторше надо как минимум маникюр сделать, чтоб долго ложку в руках не могла держать. такая же шаболда, как "Синтия Ротрок" из Советского, растет...
19:05:16 11-12-2023
Надо еще сильнее учителей задавить (хотя куда еще-то, они и сейчас уже косо глянуть на таких "героев" права не имеют). И да, надо снимать больше исторических и высокодуховных фильмов типа "слово пацана". Вот тогда встанем с колен и заживем! (Ну или окончательно дойдем до той точки, куда нас старательно направляют- к каменному топору, первобытно-общинному строю и праву силы...)
15:23:20 12-12-2023
Есть простой выход. Во многих развитых и развивающихся странах мира подобных стерилизуют. Тырнет вам в помошь.