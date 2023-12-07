В Госдуме предложили выявлять жертв травли в школах после стрельбы в Брянске
Кроме того, нужно уже всерьез задуматься над безопасностью учебных заведений
07 декабря 2023, 16:26, ИА Амител
Депутат Госдумы Анна Скрозникова заявила, что в российских школах срочно необходимо проводить опросы и исследования для выявления жертв и организаторов травли детей, сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Скрозникова отметила, что с травлей в школах сталкивается примерно каждый пятый школьник, но наверняка реальная ситуация еще сложнее, потому что не каждый готов рассказывать об унижениях.
"Иногда жертвы травли идут на крайние меры. Я предлагала провести опросы в школах, чтобы определить реальный уровень угроз, отправлять в неблагополучные школы педагогов-психологов для профилактики буллинга. И после очередной трагедии в школе ясно, что откладывать такое исследование не стоит – это вопрос безопасности наших детей", – подчеркнула депутат.
Она также заявила, что безопасность школ не обеспечивается на должном уровне. В итоге дети могут спокойно пронести в школу ножи, пневматические пистолеты или даже ружья.
"Ни охрана, ни системы видеонаблюдения не помогают предотвратить трагедии. Школам просто не хватает денег. Нужно проработать этот вопрос", – добавила Скрозникова.
Напомним, в Брянске утром 7 декабря девочка пронесла отцовское ружье в школу, спрятав его в тубусе. Выяснилось, что в гимназии не было металлодетектора и были проблемы с охраной.
16:41:16 07-12-2023
во прихлебатели на горе начинают выезжать
16:56:38 07-12-2023
Гость (16:41:16 07-12-2023) во прихлебатели на горе начинают выезжать... а ты считаешь, что вахтеры с автоматами и турникеты спасут ситуацию?! надо среду в школе улучшать и, правильно, УЧАСТВОВАТЬ в жизни класса, обращать внимание на детей.
16:48:32 07-12-2023
У нас в школе год назад драка была между мальчиками. И тоже причина - травля. Тот, кого травили не выдержал и разбил голову задире. Не убил, но операция пострадавшему потребовалась. Задира давно цеплялся к мальчику, удары наносил (одиночные), типа подзатыльники, тычки, пинки и подобное. И всё ему сходило с рук. Последне каплей стали оскорбления родителей.
20:51:50 07-12-2023
Гость (16:48:32 07-12-2023) У нас в школе год назад драка была между мальчиками. И тоже ... Всю жизнь такая фигня в коллективах. И пока терпила не расхреначит башку долбосверстникам, эти животные ничо не понимают. Зато потом ни одна собака сутулая близко не подойдет.
22:32:33 07-12-2023
Гость (20:51:50 07-12-2023) Всю жизнь такая фигня в коллективах. И пока терпила не расхр... Да, только теперь жизнь поломана не у задиры, а у того, кого довели и кто отпор дал. Такая вот жизнь...
16:52:17 07-12-2023
Да и так в школе куча всего бестолкового наделали, пропуска сделали. рамки эти, охранник психолог и тд, но это все не будет работать само по себе, когда все это просто для галочки чтоб проверки отстали.
17:08:45 07-12-2023
А что охраняет росгвардия или для нее школы больницы театры стадионы и другие места с массовым пребыванием людей и детей в особенности не важные объекты?????????
12:21:41 08-12-2023
Гость (17:08:45 07-12-2023) А что охраняет росгвардия или для нее школы больницы театры ... Росгвардия на СВО охраняет спец.объекты и спецперсон. Если казахи вдруг решат, что Алтай - их территория, то защитить вас некому будет.
17:16:14 07-12-2023
Учитель преподаватель это человек дающий знания ученикам. А в каждом классе должен быть воспитатель это его первейшая обязанность. А то ввели помощника директора по воспитанию бездельника и думают что все решили. Главное есть уже большой опыт воспитания в детских учреждениях где есть воспитатель ответственный за профилактику подобных конфликтов, травли унижения избиения и ведет наблюдение за поведением учеников не только в школе но и вне школы результаты которого отражаются в дневниках наблюдения.
17:26:20 07-12-2023
да ладно!!! очнулись! обычно педагоги делают вид , что ничего не происходит!!!
17:30:42 07-12-2023
Ну выявят они кого травят. И выявят зачинщиков травли. Дальше что? Идиоты предлагают идиотские предложения. Учителя и классные руководители главные зачинщики травли детей. Иногда к этому прилагают руку члены родительского комитета. Дочь в этом году окончила школу и поступила в университет на педагога. Так что мне знакомо, что происходит в школе. Учителя оскорбляют не понравившихся им почему-то (по разным причинам) учеников. И им нравится когда этого учеников с их молчаливого согласия начинают травить в классе. Нужно выявлять таких учителей и пинком гнать из школы. Вот это было бы правильное решение. Иногда члены родительского комитета видя, что их дитенок отстает в чем-то от одноклассника, начинают подзуживать классного руководителя, настраивая их против определенного ученика. Не секрет, что в члены родительского комитета зачастую пытаются попасть родители не сильных учеников или пытающиеся быть поближе к классному руководителю.
19:12:57 07-12-2023
Гость (17:30:42 07-12-2023) Ну выявят они кого травят. И выявят зачинщиков травли. Даль... Опять учителя виноваты, а не охреневшие от безнаказанности дети их родители. Вообще зашибись!
22:37:02 07-12-2023
Гость (19:12:57 07-12-2023) Опять учителя виноваты, а не охреневшие от безнаказанности ... Учителя сейчас тоже охреневшие. Буквально сегодня мне с наездом звонил классный преподаватель с претензиями, почему мой ребенок не ездит на экскурсии после уроков. А на возражения, что ребенок после уроков посещает спортивные занятия в другом месте и делает уроки, мне заявили, что это хамство(!!!) =)
07:44:55 08-12-2023
Гость (22:37:02 07-12-2023) Учителя сейчас тоже охреневшие. Буквально сегодня мне с наез... Согласен, бывает. Но тут вопросы к директору. Самодурство порой просто зашкаливает. Говорят, что их не волнует, что дети после уроков где-либо еще занимаются. Должен быть весь класс, Марьванна, и точка! Иначе стимулирующие снимем!
07:24:57 08-12-2023
Гость (17:30:42 07-12-2023) Ну выявят они кого травят. И выявят зачинщиков травли. Даль... Учителя и классные руководители главные зачинщики травли детей. Глупость несусветная человека с очень скромно развитыми мозгами.
18:54:12 07-12-2023
Помнится была статья "В Барнауле второклассник избивает школьников и угрожает учителю изнасилованием" и что-то изменилось? Нет! Эти " второклассники" подросли и дальше продолжают издеваться над детьми и вот мы имеем итог.
22:54:56 07-12-2023
Учителя часто инициаторы буллинга. Борзых любят, тихих гнобят. Наблюдала, как училка пыталась настраивать класс против застенчивого ученика - не прокатило, дети попались добрые, тогда завалила двойками. Родители писали директору - бесполезняк, рука руку моет. Давно дело было, а сейчас и подавно все озверели. Одумайтесь, люди! Дети страдают!
07:30:38 08-12-2023
У девочки была причина. У девочки была цель. Для своего возраста и возможностей она права. Тем более, есть пример с кого брать. Наши политики, руководство.
08:32:56 08-12-2023
За садизм нужно карать строго. При малейшем намёке гнать упыря на домобучение, а предкам штрафы громадные.
09:34:35 08-12-2023
Давненько было в 107,128 и в каждой школе есть такое и сейчас , учителя замалчивают, замалчивает администрация школы. поддерживает комитет по образованию. Главное красиво отчеты представить и горы бумаги исписать, чтоб на бумажке все красиво было.
09:37:29 08-12-2023
Травля, получается проблема родителей или самого ребенка - школа до последнего не видит.......и не защищает. Не изолирует задир и подстрекателей . А еще главное за забор чтоб ушли, чтоб всё , что происходит не в стенах школы было, а за забором. Тогда вообще наша хата с краю!