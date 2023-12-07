В Госдуме предложили выявлять жертв травли в школах после стрельбы в Брянске

Кроме того, нужно уже всерьез задуматься над безопасностью учебных заведений

07 декабря 2023, 16:26, ИА Амител

Кадр из видео

Депутат Госдумы Анна Скрозникова заявила, что в российских школах срочно необходимо проводить опросы и исследования для выявления жертв и организаторов травли детей, сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Скрозникова отметила, что с травлей в школах сталкивается примерно каждый пятый школьник, но наверняка реальная ситуация еще сложнее, потому что не каждый готов рассказывать об унижениях.

"Иногда жертвы травли идут на крайние меры. Я предлагала провести опросы в школах, чтобы определить реальный уровень угроз, отправлять в неблагополучные школы педагогов-психологов для профилактики буллинга. И после очередной трагедии в школе ясно, что откладывать такое исследование не стоит – это вопрос безопасности наших детей", – подчеркнула депутат.

Она также заявила, что безопасность школ не обеспечивается на должном уровне. В итоге дети могут спокойно пронести в школу ножи, пневматические пистолеты или даже ружья.

"Ни охрана, ни системы видеонаблюдения не помогают предотвратить трагедии. Школам просто не хватает денег. Нужно проработать этот вопрос", – добавила Скрозникова.

Напомним, в Брянске утром 7 декабря девочка пронесла отцовское ружье в школу, спрятав его в тубусе. Выяснилось, что в гимназии не было металлодетектора и были проблемы с охраной.