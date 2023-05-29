"Будем помогать". Томенко пообщался с молодыми лидерами на форуме АТР

Образовательный форум "Алтай. Территория развития" проходит уже в 15-й раз

29 мая 2023, 16:38, ИА Амител

















































































































































































Виктор Томенко на АТР / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии форума "Алтай. Территория развития". Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

"Представители 66 регионов участвуют в форуме, прошли сложнейший отбор – боле пяти человек за место боролись. Девять стран представлены. Отличная возможность всем подружиться, установить новые связи. Это возможность проявить себя, узнать много нового", – подчеркнул глава региона.

Томенко отметил, что всегда на АТР, общаясь с молодыми и амбициозными участниками, "заряжается энергией на несколько месяцев вперёд". Он также пообещал помогать в реализации перспективных идей.

Напомним, форум "Алтай. Территория развития" проходит уже в 15-й раз. Его участники – представители молодёжи, настоящие лидеры своего поколения. Молодёжный образовательный форум будет работать до 2 июня.