В отделении, созданном с нуля, помогают восстановиться от травм, инфарктов и инсультов

15 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Реабилитация в поликлинике № 14 Барнаула / Фото: amic.ru

Летом 2024-го в недавно открывшейся "суперполиклинике" № 14 Барнаула начало работать новое реабилитационное отделение. В отделении, которое создали с нуля по распоряжению министра здравоохранения Мурашко, уже принимают первых пациентов. Сейчас медики в основном работают с теми, кто пострадал от суровых январских гололедов.

О том, как работает новое отделение и как здесь помогают восстановиться от травм и болезней, – в материале amic.ru.

Готовились несколько лет

Изначально отделение реабилитации в новой поликлинике не планировалось, рассказывает главный врач Дмитрий Денисов. По его словам, это направление включили в проект по личному распоряжению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. В сентябре 2021-го он приезжал в Барнаул и инспектировал работы по возведению поликлиники. Прямо на строительной площадке он поручил проработать вопрос реабилитации пациентов.

"Учитывая то, что у нас не было опыта работы в этом направлении, понадобилось несколько лет для создания отделения на базе учреждения. Мы изучали, как организована реабилитация в коммерческих клиниках и санаториях. Также подбирали штат специалистов: большинство пришли из частной медицины, где активно применяются необходимые нам методики", – рассказывает Дмитрий Денисов. В итоге отделение реабилитации заняло половину пятого этажа огромной поликлиники, открывшейся в начале 2024 года.

По задумке, здесь пациенты будут восстанавливаться от полученных травм и перенесенных болезней, а также реабилитироваться после инсультов и инфарктов. Отдельный приоритет будут отдавать участникам СВО, которым требуется реабилитационный курс.

Реабилитация в поликлинике № 14 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Шел, упал, очнулся – гипс

Подавляющее число тех, кто попал в отделение в составе первой группы пациентов, восстанавливается от перенесенной травмы. Минувшая зима стала самой гололедной за все последние годы, а потому многие барнаульцы получили вывихи и переломы.

Среди этих несчастливчиков оказалась и Любовь: в январе она поскользнулась и сломала руку. Говорит, что сразу услышала, как у нее "что-то хрустнуло". Перелом зажил, но подвижность руки стала намного хуже. "Превратить ладонь в кулак", как пелось в песне Цоя, женщина уже не могла.

"Несмотря на то, что с момента перелома прошло около полугода, реабилитация потребовалась сейчас. Сначала я ходила в гипсе, а потом ждала, когда сойдет отек. Плюс, кисть очень сильно болела", – рассказывает Любовь.Курс реабилитации длится 10 дней. За это время пациентка пройдет все необходимые процедуры, которые ей назначил врач. Подвижность руки должна восстановиться. Но если возникнут сложности, часть назначений могут и продлить.

Набор процедур у каждого индивидуальный: их назначают в зависимости от травмы или заболевания. Естественно, реабилитация пациентов после инфарктов или инсультов заметно отличается. Так, для разработки суставов людям прописывают механотерапию: упражнения на различных тренажерах, специально закупленных для отделения. А пациентам с нарушениями мозгового обращения назначают занятия на специальной стабилоплатформе.

Одновременно помощь в новом отделении реабилитации получают около 40 человек.

Реабилитация в поликлинике № 14 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Все в одном месте

Многие из процедур, которые получают пациенты нового отделения, в поликлинике уже проводили. Но это были отдельные назначения, которые люди проходили в единоразовом порядке. Плюс созданной площадки в том, что здесь все в комплексе.

"Реабилитация в поликлинике переросла из отдельных процедур в комплексное лечение. Раньше для ее прохождения мы направляли пациентов в другие медицинские учреждения и срок ожидания составлял до трех месяцев. Сейчас же он заметно сократился. Свое собственное отделение обеспечивает своевременность реабилитации", – поясняет завотделением Инна Дьячкова. Завотделением реабилитации Инна Дьячкова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пациентам нового отделения доступны физиолечение, ЛФК, массаж, лазеротерапия, магнитотерапия, ультразвуковое и коротковолновое лечение, электростимуляция. Работает даже комната психологической разгрузки, которую открыли совсем недавно. Комплексный подход, когда все услуги можно получить в одном месте, делает процесс восстановления более эффективным и быстрым.

Как попасть на реабилитацию?

Реабилитацию пациентам назначают по показаниям. Поэтому, в зависимости от болезни или повреждения, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом, хирургом, неврологом или травматологом и получить направление.