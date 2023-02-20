Как в Барнауле помогают бывшим солдатам вернуться к нормальной жизни после СВО?

С начала СВО в Центре реабилитации ветеранов боевых действий побывало около 70 участников спецоперации

20 февраля 2023, 09:16, Антон Дегтярев

Инвалидное кресло / Фото: Екатерина Смолихина

Вернуться домой живым из горячих точек или боевых действий не всегда значит вернуться к мирной жизни. Эмоции, "выключенные" во время страшных событий, дома прорывают блокаду, и бывшие солдаты и их семьи сталкиваются с новыми испытаниями – депрессиями, паническими атаками, тем, что врачи называют "посттравматический синдром". В Барнауле помогают людям вырваться из затянувшегося кошмара в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Это одна из немногих организаций в Сибири, где лечат не только тело, но и душу.

"Как это пережить мужчине?"

Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий в Барнауле работает с 2005 года. Там помогают восстановиться тем, кто прошёл боевые действия и пережил страшные события – потерю друзей, ранения, смерти. До 2022 года в центре в основном работали с ветеранами Чеченской и Афганской войн. Сейчас же сюда приходят и участники спецоперации на Украине. С начала СВО здесь побывали 70 человек, сейчас реабилитацию проходят 20, рассказывает руководитель организации Елена Измайлова.

Возвращаясь из горячих точек, многие мужчины чувствуют себя одинокими и "странными", отмечает она. Плохо спят, испытывают тревожность, нервничают, постоянно прокручивают в голове прошедшие события. Это – посттравматический синдром. Сложное состояние, которое бывает у человека после тяжёлых потрясений, объясняет Измайлова.

"Например, он был ранен, его уложили, накрыли бронежилетами. Он остался жив. А всех остальных не стало. Как мужчине это пережить? Далеко не каждый сможет с этим смириться. Солдаты не спят, мучаются. Я как-то спросила ребят, что самое страшное для них. Один десантник сказал, что страшно, когда ты с человеком был рядом, и вдруг на кровати от него остался только берет. Друга потерять очень тяжело", – рассказывает Елена Измайлова.

Елена Измайлова / Фото: Екатерина Смолихина

Парни, которые сейчас приходят в центр после СВО отличаются от тех, кто возвращался из Афганистана или Чечни, говорит Елена Измайлова. Они постарше – в среднем около 25 лет, а не 20-летние мальчишки, как те, "серьёзные и целеустремлённые". Есть и ещё одно важное отличие: в 90-е годы бывшие военные из одной травматической ситуации попадали в другую – в стране царили разруха и хаос, в обществе не было стабильности. И парни часто "терялись", их реабилитация шла сложнее, отмечает Измайлова.

Многие возвращаются с СВО с серьёзными ранениями: контузии, травмы от взрывов, кто-то лишился конечности, рассказывает Елена Измайлова. Но никто из них себя не жалеет и требует, чтобы к нему относились так же, как к здоровым. Это, отмечает Измайлова, характерно для современных солдат. Они не хотят, чтобы кто-то смотрел на них с жалостью, и готовы быть сильными в любой ситуации.

"Важно чувствовать свою нужность"

Реабилитация – процесс, который идёт до конца жизни военного, подчёркивает Елена Измайлова. Ведь солдат всегда помнит о пережитом ужасе. И если даже на его теле нет травм, то в душе их очень много.

А потому врачи подчёркивают: реабилитация необходима всем бывшим солдатам. Это помогает человеку и в мирное время осознать свою нужность, проработать эмоциональные травмы и вновь почувствовать себя не военным, а гражданским.

Без грамотной реабилитации посттравматический синдром может перейти в серьёзную зависимость – например, от алкоголя. Человеку может показаться, что алкоголь – это своеобразный антидепрессант, который "даёт возможность забыться". Но это плохой транквилизатор и человека в общество к полноценной жизни он не вернёт, настаивает эксперт.

"Человек должен чувствовать себя полноценным членом общества. Он должен общаться с друзьями, у него должны быть дети, полноценная семья", – рассказывает Измайлова.

Некоторые ребята всё же не могут найти себя в мирной жизни и рвутся обратно в зону боевых действий. Для таких военный конфликт – и есть реабилитация, говорит Елена Измайлова:

"У нас был ветеран после сильной контузии в Чечне. После всего пережитого у него проявилось психическое расстройство, но он отказывался пить препараты. Человек понимал, что себя здесь найти не может. Он не мог спать ночами, когда приходил – спал у нас, мы не будили. С началом СВО просился на передовую, но его не брали. В итоге он попал в казачество, в ЛНР, обучился на разведку, попал под обстрел и 2 ноября погиб. Но погиб как герой. Говорил, что там принесёт пользу. Говорил, что это для него вид реабилитации, что ему надо воевать".

По словам Елены Измайловой, половина тех, кто пришёл сейчас с СВО, хотят вернуться обратно: там они чувствуют свою нужность. Но главная мотивация – нежелание "бросать" сослуживцев.

"Они говорят: "Там же пацаны остались" и возвращаются в горячую точку снова, к товарищам", – говорит Елена Измайлова.

Чем может помочь центр?

При работе с бывшими военными сотрудники центра используют различные методики помощи. К каждому – индивидуальный подход. Методы реабилитации будут зависеть от конкретного случая: ранения, характера боевых действий и от ситуаций, которые пережил человек, объясняет руководитель организации.

Например, к бывшему солдату, переживающему из-за того, что ему пришлось убивать, подход будет другим, чем к тому, кто не может спать из-за гибели друзей. Но с каждым из них предстоит работа долгая и кропотливая, подчёркивает Елена Измайлова.





































Центр реабилитации ветеранов боевых действий в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Солдаты приходят в центр, не только для того чтобы поработать со специалистами, но и чтобы пообщаться с теми, кто прошёл через то же, что и они. Это помогает отвести душу, отмечает Елена Измайлова. Здесь они могут выговориться, проработать свои травмы с психологом, который всегда готов выслушать военных.

"Мы стараемся окружить парней любовью и заботой. Стараемся улучшить качество их жизни, а порой наши сотрудники буквально продлевают жизнь, спасают человека. Часто ветераны приходят сюда просто выпить чаю, а получается важная беседа. Многие ребята в процессе таких "просто бесед" преодолевают свои проблемы. Потом заводят семьи, устраиваются на хорошую работу, например, в МЧС", – говорит руководитель центра.

Но не только психологическую помощь получают в центре молодые ветераны. Здесь обязательны занятия лечебной физкультурой в тренажёрном зале. Организуют просмотры фильмов, поэтические вечера, экскурсии и спортивные мероприятия. По словам Елены Измайловой, всё это позволяет ветеранам боевых действий влиться в социум.

"Собраться с сослуживцами, с которыми ты шёл бок о бок, сыграть с ними в футбол – это очень важно. Семья – это хорошо, но мужчинам надо общаться с единомышленниками. Недавно мы организовали просмотр фильмов о ветеранах, пришли участники СВО, Чечни и Афгана. Был такой восторг, когда они мальчишками себя там увидели, а сейчас у них уже внуки. Они сказали, что душой отдохнули. Это для них важно. Это их жизнь, сквозная тема по их жизни", – говорит Елена Измайлова.

Сейчас подобных барнаульскому центру организаций в Сибири практически нет, отмечает Измайлова. По её словам, чаще всего такие структуры лечат тело бывшего военного, а не его душу. То есть они нацелены на медицинскую помощь, а не на психологическую.

Барнаульский центр оснащён массажными кабинетами, комнатой для мероприятий и психологических консультаций, тренажёрным залом. В организации заботятся и о тех, кто стал инвалидом в ходе боевых действий – на табличках рядом с дверями размещена информация, написанная шрифтом Брайля, в туалете есть поручни, в холле стоит и кресло-каталка для тех, кому трудно ходить самостоятельно.

Есть здесь и так называемая "антистрессовая лаборатория", где стоят специальные кровати, "умеющие" делать массаж человеку. Бывший военный надевает очки и наушники с приятными звуками и расслабляется.

Ветераны боевых действий в Центре реабилитации / Фото предоставили в Центре реабилитации

"Люди ревут и кричат"

В центре помогают не только солдатам, но и их близким. С начала СВО сюда обращалось около 10 семей участников. Сейчас психологи работают с несколькими женщинами, сыновья которых погибли. В "страшном горе, ревут и кричат", коротко говорит специалист.

"Они не сразу к нам пришли. Только месяца через два-три. Нужно научиться жить с болью, ведь она никуда не уйдёт", – объясняет Елена Измайлова.

Центр работает не один, а совместно с психологами из мужского и женского кризисных центров. Помощь нужна многим и очень разная. В том числе и детям.

"Есть небольшие населённые пункты, откуда много парней разом ушли на СВО. У кого-то погиб ребёнок, а кто-то живёт в ужасе. У людей разные эмоции, ко всем нужен разный подход. Есть у нас и детская линия, ведь дети тоже болезненно переживают уход папы. Детей мы также направляем в реабилитационные центры. Получается межведомственное взаимодействие, со всеми работают профессионалы", – говорит Измайлова.

Тренажёры в Центре реабилитации ветеранов боевых действий / Фото: Екатерина Смолихина

Как ещё могут помочь в центре?

Также в центре помогают ветеранам и их семьям оформить льготы и оказывают юридические консультации. Например, здесь помогали решать проблему с коллекторами, которые "одолели" родственников одного из военных. По таким вопросам центр сотрудничает с Народным фронтом и прокуратурой, поясняет Елена Измайлова.

Организация также направляет бывших солдат в комплексные центры социального обслуживания, где ветеранам также могут помочь профессионалы, отмечает Елена Измайлова. Если человеку нужна медицинская помощь, центр договаривается с больницами о госпитализации.

В центре также могут временно выдать ветерану необходимые костыли или коляску.

Центр реабилитации ветеранов боевых действий / Фото: Екатерина Смолихина

В ближайшее время центр намерен расширяться – здесь понимают, что их помощь потребуется очень многим. Да и само здание хотят сделать удобнее, например, обустроить крыльцо по программе "Доступная среда". Планируется и закупить реабилитационное оборудование.

"Новое оборудование должно воздействовать на человека психологически, чтобы его как-то успокаивать. Хотелось бы иметь сенсорную комнату, благодаря которой ветеран бы мог почувствовать себя, например, или на рыбалке, или в джунглях, или у водопада, как турист. Чтобы вас перенесло в позитивное место и можно было расслабиться, поговорить с психологом. Или закупить элементарные вещи вроде массажного кресла для тех, кто не переносит ручной массаж", – пояснила Елена Измайлова.

Центр намерен наладить сотрудничество со специалистами по протезам. Планируется, что они будут консультировать ветеранов, лишившихся рук или ног, и помогать им пользоваться оборудованием.

Ждут здесь и новых сотрудников. Однако работать тут психологически тяжело, признаёт Елена Измайлова. Говорит, что и сама она до сих пор болезненно переносит историю каждого солдата.

"По возрасту это мои дети. Все – достойные ребята. Одна женщина у нас даже собиралась увольняться, потому что порой бывает очень тяжело. Чтобы у нас работать должен быть сильный характер. Но самое главное – ты понимаешь, что помог человеку, что это нужное дело", – сказала Измайлова.

















































Центр реабилитации ветеранов боевых действий в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Где находится центр реабилитации ветеранов и как туда попасть?

Чтобы попасть в центр реабилитации, нужно подать специальное заявление. Как правило, сюда направляют из общественных организаций и из госпиталей. Но солдат может и самостоятельно прийти, заполнить все документы и получить там психологическую помощь.

Адрес центра: г. Барнаул, пр. Калинина, 7.

Телефон: 8 (3852) 61-13-78, 8 (3852) 66-78-74.

График работы – с 9 утра до 18 часов вечера с понедельника по пятницу.

Отметим, что в одном здании с Центром реабилитации ветеранов на Калинина, 7, находится и Комитет семей воинов Отечества. О том, чем он занимается, можно прочитать здесь.