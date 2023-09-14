Самый стремительный рост заболеваемости фиксируют среди школьников, рассказали в Роспотребнадзоре

14 сентября 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости по ОРВИ. За предыдущую неделю (с 4 по 10 сентября) респираторными инфекциями заболела 16 824 жителя региона. Об этом в ходе пресс-конференции 14 сентября сообщила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. По ее словам, рост будет продолжаться и дальше: эпидподъем только начался.

В подавляющем большинстве случаев у заболевших выявляют сезонные респираторные инфекции – риновирусы и парагриппы. Рост заболеваемости идет как среди взрослых, так и среди детей. Но самый значительный эпидподъем специалисты фиксируют среди школьников 7-14 лет.

"Школьники составляют достаточно серьезную долю заболевших среди всех детей. Это вторая неделя после окончания каникул, коллективы только образовываются, поэтому идет рост. Это традиционная ситуация, в которой нет ничего удивительного. Мы ожидали этот эпидподъем", – пояснила Манохина. Случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае фиксируют гораздо реже. По словам специалиста Роспотребнадзора, за тот же период времени в регионе выявили 149 заболевших ковидом. Тем не менее заболеваемость COVID-19 тоже растет с каждой неделей, подчеркнула эксперт.

Главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова подчеркнула, что эпидподъем начался в то время, в которое и ждали медики: в пределах средних многолетних значений. А это значит, что закончится период высокой заболеваемости ОРВИ примерно в середине октября.

О том, что основную опасность сейчас представляют именно ОРВИ, а не ковид, amic.ru рассказывал и главный внештатный инфекционист края Валерий Шевченко. По его словам, коронавирус встраивается в структуру заболеваемости ОРВИ и постепенно становится сезонной инфекцией.