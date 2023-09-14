Будет больше. Почти 17 тысяч человек заболели ОРВИ и ковидом на Алтае за неделю
Самый стремительный рост заболеваемости фиксируют среди школьников, рассказали в Роспотребнадзоре
14 сентября 2023, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости по ОРВИ. За предыдущую неделю (с 4 по 10 сентября) респираторными инфекциями заболела 16 824 жителя региона. Об этом в ходе пресс-конференции 14 сентября сообщила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. По ее словам, рост будет продолжаться и дальше: эпидподъем только начался.
В подавляющем большинстве случаев у заболевших выявляют сезонные респираторные инфекции – риновирусы и парагриппы. Рост заболеваемости идет как среди взрослых, так и среди детей. Но самый значительный эпидподъем специалисты фиксируют среди школьников 7-14 лет.
"Школьники составляют достаточно серьезную долю заболевших среди всех детей. Это вторая неделя после окончания каникул, коллективы только образовываются, поэтому идет рост. Это традиционная ситуация, в которой нет ничего удивительного. Мы ожидали этот эпидподъем", – пояснила Манохина. Случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае фиксируют гораздо реже. По словам специалиста Роспотребнадзора, за тот же период времени в регионе выявили 149 заболевших ковидом. Тем не менее заболеваемость COVID-19 тоже растет с каждой неделей, подчеркнула эксперт.
Главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова подчеркнула, что эпидподъем начался в то время, в которое и ждали медики: в пределах средних многолетних значений. А это значит, что закончится период высокой заболеваемости ОРВИ примерно в середине октября.
О том, что основную опасность сейчас представляют именно ОРВИ, а не ковид, amic.ru рассказывал и главный внештатный инфекционист края Валерий Шевченко. По его словам, коронавирус встраивается в структуру заболеваемости ОРВИ и постепенно становится сезонной инфекцией.
13:08:44 14-09-2023
Ау! Всё бабло потратили на формальные выборы, а прививки от ковида не закупили? Или уже и не надо)))))
14:11:59 14-09-2023
Огласите колличество сделанных тестов на ковид от колличества заболевших. И все будет ясно. Тесты практически не делают. Отсюда и всплеск ОРВИ, а не ковида. Вот только на самом деле ситуация другая.
17:46:52 14-09-2023
Только вчера говорила с педиатром . Если раньше небольшие сопли и подкашливание не являлись причиной отстранения из школы, то сейчас учителя сразу отправляют детей домой . Малейший чих. В результате, классы уводят на дистанционку, родители сами занимаются, а учителя просто проверяют домашнюю работу