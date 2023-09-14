Возвращение коронавируса в сентябре говорит о его превращении в сезонную болезнь, считает инфекционист Валерий Шевченко

14 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае постепенно увеличивается. Но это совсем не тот взрывной рост, который был во времена пандемии, рассказал amic.ru главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, возвращение ковида было предсказуемым событием, но спрогнозировать, с каким уровнем заболеваемости регион столкнется на пике, пока все еще очень сложно.

Чего ждать от нового эпидподъема по COVID-19, почему медики не видят в этом ничего удивительного и стоит ли опасаться новых штаммов, – в материале amic.ru.

Не вспышка, а рост

В течение прошлой недели медики выявляли в Алтайском крае по 25-30 заболевших в день, рассказал Шевченко. Но в первые дни этой недели темп чуть уменьшился: от 10 до 15 новых случаев за сутки. Поэтому ни о каком "бешеном росте" речи нет, подчеркивает специалист.

"Очевидно, что никакого взрывного роста мы сейчас не видим. Вспомните, как это во времена первого прихода "омикрона" было. Тогда мы "выстрелили": за две недели заболеваемость выросла в десятки раз. Сейчас ничего такого нет. Но некая тенденция на увеличение заболеваемости есть, это правда", – отметил Валерий Шевченко.

Вместе с ростом количества заболевших увеличилась и нагрузка на ковидные госпитали. По словам Шевченко, сейчас лечение от коронавируса в стационарах проходят около 130-140 человек. При этом еще месяц назад пациентов на ковидных койках было не больше 30.

Течение болезни у пациентов практически не поменялось. В основном жители Алтайского края переносят коронавирус легко. А большинство тех, кому потребовалась госпитализация, – в средней форме.

Эпидситуацию в Алтайском крае специалист называет тревожной, но вполне ожидаемой.

"Об этом и главный санитарный врач страны говорила, и наши специалисты: в период формирования коллективов мы обязательно придем к росту заболеваемости. Ковид по своему контингенту и схеме заражения похож на ОРВИ. А респираторные инфекции у нас из года в год приходят во второй половине сентября. Было бы странно, если бы ковид не пришел", – объясняет Шевченко.По его словам, нынешний эпидподъем – еще одно доказательство того, что ковид постепенно превращается в сезонную инфекцию.

Есть ли новые штаммы?

Новых штаммов "эрис" и "пирола", о которых много пишут в СМИ, на Алтае пока не выявлено, отметил Шевченко. По его словам, новые подвиды COVID-19 порой излишне демонизируют.

"Все новые вирусы, о которых пишут, – это разновидности "омикрона". На самом деле, их уже более ста. Вирус бесконечно много меняется и это нормально. Одни подвиды вытесняют другие. Пишут также про антигенность новых штаммов: мол, они способны избегать иммунного ответа. Но все это, так скажем, нивелируется сниженной вирулентностью: новые штаммы все реже приводят к среднему и тяжелому течению болезни. Чтобы вирус становился более угрожающим для здоровья, мы не видим", – пояснил Шевченко.

Будет ли новая волна ковида?

Конкретных прогнозов, каких масштабов достигнет этот эпидподъем, инфекционист делать не берется. По его словам, ситуация может пойти по самым разным сценариям: опасаться нужно не только ковида, но и ОРВИ.

Респираторные инфекции и в доковидную эпоху порой приносили региону столько проблем, что приходилось ограничивать работу школ, напомнил Шевченко.

"Тогда это делалось, чтобы просто разорвать эпидемическую схему. Сентябрьский эпидподъем сложно контролируется. Тут важно смотреть, какие именно вирусы негриппозной этиологии придут к нам, насколько этот набор повторится с прошлым годом. Все это определяет, каким будет уровень подъема заболеваемости", – пояснил врач.Сколько продлится период эпидподъема, тоже пока неизвестно. Но никаких тревожных прогнозов, что мы можем вернуться во времена пандемии ковида, в научном сообществе нет, заключил Шевченко.

По его словам, инфекционные отделения края в случае необходимости готовы переориентироваться на ковид в любой момент. Препаратов для лечения коронавируса на Алтае тоже в достатке.

А вот привиться от COVID-19 бесплатно пока не получится. Как amic.ru пояснили в региональном Минздраве, вакцины на Алтае пока просто нет: ее еще не успели закупить. Сейчас пройти иммунизацию можно только за деньги. Вопрос о том, чтобы закупить вакцину, продолжают прорабатывать.