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Будет ли 22 февраля сокращенным рабочим днем в 2024 году?

23 февраля – официальный праздничный выходной. А как мы работает накануне?

02 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Работа в офисе / Фото: pixabay.com
Работа в офисе / Фото: pixabay.com

День защитника Отечества – один из самых главных праздников в календаре. По его случаю в стране традиционно объявляют выходной. Кроме того, Трудовой кодекс также регулирует, как мы работает в день, предшествующий празднику.

А потому рассказываем, как мы работаем (и будем ли работать?) 22 февраля 2024 года.

1

Будет ли выходной 22 февраля 2024 года?

Нет. 22 февраля – это официальный рабочий день в производственном календаре. Поэтому те, кто работает на пятидневке или шестидневке, должны будут выйти на работу.
В 2024-м 22 февраля выпадает на четверг, а потому никакого выходного, увы, не будет.
2

Будет ли 22 февраля 2024 года сокращенным рабочим днем?

Да. В Трудовом кодексе прописано, что день, идущий перед праздничным, объявляется сокращенным. Это означает, что с работы можно уйти на час пораньше.
3

У всех ли будет сокращенный день 22 февраля?

Увы, нет. На самом деле, далеко не везде эти нормы соблюдаются. В основном правило сокращенного дня касается бюджетных организаций.
Если же вы работаете в коммерческом секторе, лучше уточнить у начальства, можно ли вам уйти с работы раньше.
4

Кстати, а как мы отдыхаем по случаю Дня защитника Отечества в 2024 году?

В 2024 году у нас будут длинные выходные. Мы будем отдыхать три дня: 23 (пятница), 24 (суббота) и 25 (воскресенье) февраля.
Фото: pixabay.com

Как мы отдыхаем на 23 Февраля в 2024 году?

Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества
НОВОСТИОбщество
праздники

Комментарии 2

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Гость

09:47:21 02-02-2024

24 февраля будет 2 года

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Афиноген

11:35:26 02-02-2024

А что,коммерческий сектор не подчиняется Кзоту?В разных секторах,разные права?

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