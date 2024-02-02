23 февраля – официальный праздничный выходной. А как мы работает накануне?

02 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Работа в офисе / Фото: pixabay.com

День защитника Отечества – один из самых главных праздников в календаре. По его случаю в стране традиционно объявляют выходной. Кроме того, Трудовой кодекс также регулирует, как мы работает в день, предшествующий празднику.

А потому рассказываем, как мы работаем (и будем ли работать?) 22 февраля 2024 года.

1 Будет ли выходной 22 февраля 2024 года? Нет. 22 февраля – это официальный рабочий день в производственном календаре. Поэтому те, кто работает на пятидневке или шестидневке, должны будут выйти на работу. В 2024-м 22 февраля выпадает на четверг, а потому никакого выходного, увы, не будет.

2 Будет ли 22 февраля 2024 года сокращенным рабочим днем? Да. В Трудовом кодексе прописано, что день, идущий перед праздничным, объявляется сокращенным. Это означает, что с работы можно уйти на час пораньше.

3 У всех ли будет сокращенный день 22 февраля? Увы, нет. На самом деле, далеко не везде эти нормы соблюдаются. В основном правило сокращенного дня касается бюджетных организаций. Если же вы работаете в коммерческом секторе, лучше уточнить у начальства, можно ли вам уйти с работы раньше.