Будет ли 22 февраля сокращенным рабочим днем в 2024 году?
23 февраля – официальный праздничный выходной. А как мы работает накануне?
02 февраля 2024, 07:00, ИА Амител
Работа в офисе / Фото: pixabay.com
День защитника Отечества – один из самых главных праздников в календаре. По его случаю в стране традиционно объявляют выходной. Кроме того, Трудовой кодекс также регулирует, как мы работает в день, предшествующий празднику.
А потому рассказываем, как мы работаем (и будем ли работать?) 22 февраля 2024 года.
1
Будет ли выходной 22 февраля 2024 года?
Нет. 22 февраля – это официальный рабочий день в производственном календаре. Поэтому те, кто работает на пятидневке или шестидневке, должны будут выйти на работу.
В 2024-м 22 февраля выпадает на четверг, а потому никакого выходного, увы, не будет.
2
Будет ли 22 февраля 2024 года сокращенным рабочим днем?
Да. В Трудовом кодексе прописано, что день, идущий перед праздничным, объявляется сокращенным. Это означает, что с работы можно уйти на час пораньше.
3
У всех ли будет сокращенный день 22 февраля?
Увы, нет. На самом деле, далеко не везде эти нормы соблюдаются. В основном правило сокращенного дня касается бюджетных организаций.
Если же вы работаете в коммерческом секторе, лучше уточнить у начальства, можно ли вам уйти с работы раньше.
4
Кстати, а как мы отдыхаем по случаю Дня защитника Отечества в 2024 году?
В 2024 году у нас будут длинные выходные. Мы будем отдыхать три дня: 23 (пятница), 24 (суббота) и 25 (воскресенье) февраля.
09:47:21 02-02-2024
24 февраля будет 2 года
11:35:26 02-02-2024
А что,коммерческий сектор не подчиняется Кзоту?В разных секторах,разные права?