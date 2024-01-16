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Как мы отдыхаем на 23 Февраля в 2024 году?

Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества

16 января 2024, 09:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

День защитника Отечества – первый большой праздник после Нового года, по случаю которого объявляют официальный выходной. А потому и россияне, еще не успев выйти с новогодних "каникул", с нетерпением ждут февраля, чтобы еще немного отдохнуть. Иногда календарь складывается так, что получаются даже длинные выходные.

Рассказываем, как мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2024 году и будут ли длинные выходные.

1

Будет ли официальный выходной по случаю 23 Февраля?

Да. Ежегодно по случаю Дня защитника Отечества в России объявляют официальный праздничный выходной. 2024-й не станет исключением.
2

Сколько дней мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2024 году?

В этом году 23 февраля выпадает на пятницу, а потому у россиян будут длинные выходные. Мы будем отдыхать три дня.
3

Какие дни будут выходными по случаю Дня защитника Отечества?

Мы будем отдыхать 23 (пятница), 24 (суббота) и 25 (воскресенье) февраля.
4

Будет ли 22 февраля сокращенным рабочим днем?

Да. По Трудовому кодексу, день, предшествующий праздничному, сокращен на один час. А потому в четверг, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час пораньше.
Впрочем, это правило соблюдается далеко не везде. Чаще всего это присуще бюджетным организациям. Поэтому лучше уточнить у начальства, как вы работаете накануне Дня защитника Отечества.
5

Когда выходим на работу после февральских выходных?

На работу нужно будет выходить в понедельник, 26 февраля.
Фото: unsplash.com

Как россияне будут отдыхать в 2024 году на майские и другие праздники

Многие праздники в 2024 году удачно выпали на воскресенье или понедельник, поэтому отдыхать мы будем дольше
НОВОСТИОбщество
праздники

Комментарии 3

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Гость

09:22:39 16-01-2024

24 февраля 2 года будет

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Гость

10:19:36 16-01-2024

Еще с нового года, рождества и старого нового года не просохли, а уже 23 февраля грезите... работать надо, а не праздновать то день бульдозериста, то день матери-одиночки...

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Гость

21:38:23 16-01-2024

я хочу БУХАТЬ!!!!!!

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