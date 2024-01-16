Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества

16 января 2024, 09:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com

День защитника Отечества – первый большой праздник после Нового года, по случаю которого объявляют официальный выходной. А потому и россияне, еще не успев выйти с новогодних "каникул", с нетерпением ждут февраля, чтобы еще немного отдохнуть. Иногда календарь складывается так, что получаются даже длинные выходные.

Рассказываем, как мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2024 году и будут ли длинные выходные.

1 Будет ли официальный выходной по случаю 23 Февраля? Да. Ежегодно по случаю Дня защитника Отечества в России объявляют официальный праздничный выходной. 2024-й не станет исключением.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2024 году? В этом году 23 февраля выпадает на пятницу, а потому у россиян будут длинные выходные. Мы будем отдыхать три дня.

3 Какие дни будут выходными по случаю Дня защитника Отечества? Мы будем отдыхать 23 (пятница), 24 (суббота) и 25 (воскресенье) февраля.

4 Будет ли 22 февраля сокращенным рабочим днем? Да. По Трудовому кодексу, день, предшествующий праздничному, сокращен на один час. А потому в четверг, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час пораньше. Впрочем, это правило соблюдается далеко не везде. Чаще всего это присуще бюджетным организациям. Поэтому лучше уточнить у начальства, как вы работаете накануне Дня защитника Отечества.