Как мы отдыхаем на 23 Февраля в 2024 году?
Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества
16 января 2024, 09:14, ИА Амител
Фото: pixabay.com
День защитника Отечества – первый большой праздник после Нового года, по случаю которого объявляют официальный выходной. А потому и россияне, еще не успев выйти с новогодних "каникул", с нетерпением ждут февраля, чтобы еще немного отдохнуть. Иногда календарь складывается так, что получаются даже длинные выходные.
Рассказываем, как мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2024 году и будут ли длинные выходные.
1
Будет ли официальный выходной по случаю 23 Февраля?
Да. Ежегодно по случаю Дня защитника Отечества в России объявляют официальный праздничный выходной. 2024-й не станет исключением.
2
Сколько дней мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2024 году?
В этом году 23 февраля выпадает на пятницу, а потому у россиян будут длинные выходные. Мы будем отдыхать три дня.
3
Какие дни будут выходными по случаю Дня защитника Отечества?
Мы будем отдыхать 23 (пятница), 24 (суббота) и 25 (воскресенье) февраля.
4
Будет ли 22 февраля сокращенным рабочим днем?
Да. По Трудовому кодексу, день, предшествующий праздничному, сокращен на один час. А потому в четверг, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час пораньше.
Впрочем, это правило соблюдается далеко не везде. Чаще всего это присуще бюджетным организациям. Поэтому лучше уточнить у начальства, как вы работаете накануне Дня защитника Отечества.
5
Когда выходим на работу после февральских выходных?
На работу нужно будет выходить в понедельник, 26 февраля.
09:22:39 16-01-2024
24 февраля 2 года будет
10:19:36 16-01-2024
Еще с нового года, рождества и старого нового года не просохли, а уже 23 февраля грезите... работать надо, а не праздновать то день бульдозериста, то день матери-одиночки...
21:38:23 16-01-2024
я хочу БУХАТЬ!!!!!!