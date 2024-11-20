Будет ли 28 декабря сокращенным рабочим днем?

Последняя рабочая неделя в 2024 году будет шестидневной

20 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Последний рабочий день перед новогодними каникулами / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

До нового года остается чуть больше месяца и многие уже строят планы на каникулы. Они в этот раз начнутся с воскресенья, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января. Станет ли последний рабочий день в уходящем 2024 году сокращенным, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

28 декабря будет сокращенным рабочим днем?

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Так как каникулы начнутся с воскресенья, 29 декабря, многие предположили, что и 28-го числа они смогут уйти домой пораньше.

Это правило сработало бы, но так как в субботу мы будем отрабатывать за понедельник, 30 декабря, то 28-е число придется потрудиться в полную силу без всяких сокращений, пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Зато такой перенос выходных позволит увеличить зимние каникулы до 11 дней.

А какого числа в 2025 году выходим на работу?

Выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и закончатся в среду, 8 января. К трудовой деятельности россияне, которые работают на пятидневке, приступят 9 января. И тут нас ждет приятный бонус: первая рабочая неделя в новом, 2025 году продлится всего два дня.