В прогнозе на этот день есть моменты "красного" уровня опасности

22 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

О магнитной буре 22 октября сообщает ряд СМИ. Данные о том, что геомагнитные колебания в определенные моменты этого дня будут выше обычного, есть и в прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Рассказываем, ждать ли сегодня магнитной бури и какой мощности она может достичь.

1 Правда ли, что 22 октября 2024 года Землю накроет магнитная буря? Не совсем. На самом деле красный уровень опасности, о котором говорится в прогнозе, произошел еще ранним утром, с 3 до 6 часов по московскому времени. Далее конкретной информации о приходе магнитной бури 22 октября 2024 года нет. Существует лишь вероятность такого сценария.

2 Насколько мощным был утренний геомагнитный удар? Всплеск был не особо сильным. Судя по данным лаборатории, мощность колебаний на пике превысила 4 балла, но не достигла 5 баллов. Это уже "красная" зона, но все еще даже не слабая магнитная буря.

3 Так будет 22 октября 2024 года магнитная буря или нет? Вероятность такого сценария очень невысокая – 10%.