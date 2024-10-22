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Будет ли магнитная буря 22 октября 2024 года и какой мощности она может достичь?

В прогнозе на этот день есть моменты "красного" уровня опасности

22 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

О магнитной буре 22 октября сообщает ряд СМИ. Данные о том, что геомагнитные колебания в определенные моменты этого дня будут выше обычного, есть и в прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Рассказываем, ждать ли сегодня магнитной бури и какой мощности она может достичь.

1

Правда ли, что 22 октября 2024 года Землю накроет магнитная буря?

Не совсем. На самом деле красный уровень опасности, о котором говорится в прогнозе, произошел еще ранним утром, с 3 до 6 часов по московскому времени. Далее конкретной информации о приходе магнитной бури 22 октября 2024 года нет. Существует лишь вероятность такого сценария.
2

Насколько мощным был утренний геомагнитный удар?

Всплеск был не особо сильным. Судя по данным лаборатории, мощность колебаний на пике превысила 4 балла, но не достигла 5 баллов. Это уже "красная" зона, но все еще даже не слабая магнитная буря.
3

Так будет 22 октября 2024 года магнитная буря или нет?

Вероятность такого сценария очень невысокая – 10%.
4

Когда на Земле ожидается следующая магнитная буря?

В долгосрочном прогнозе на ближайшие две недели нет никакой информации о возможных магнитных бурях. Но напомним, что эти явления прогнозируются очень сложно. Зачастую бурю можно предсказать лишь за пару часов до ее начала. А потому все может измениться в любой момент.
Фото: amic.ru

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магнитные бури

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