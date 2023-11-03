Будет ли магнитная буря 3 ноября и какой мощности она может достичь?
Стоит ли метеозависимым людям готовиться к очередной геомагнитной атаке?
03 ноября 2023, 11:10, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Ряд СМИ сообщили о том, что ноябрь 2023 года будет очень непростым для метеозависимых из-за нескольких мощных магнитных бурь. Некоторые источники полагают, что один из штормов может произойти уже 3 ноября.
Рассказываем, будет ли 3 ноября магнитная буря и какой мощности она может достичь.
1
Будет ли магнитная буря 3 ноября 2023 года?
Судя по всему, нет. СМИ несколько преувеличивают информацию, которую передают специалисты, следящие за активностью Солнца. Судя по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, максимальная мощность геомагнитных колебаний составит 2 балла. Периодически возмущения будут даже опускаться до 1 балла.
По классификации лаборатории, это спокойная магнитосфера, которая не предполагает появление магнитных бурь.
2
Какова вероятность магнитной бури 3 ноября 2023 года?
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, вероятность возникновения магнитной бури 3 ноября ничтожна – всего 1%. Во столько же специалисты оценивают вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма.
3
Когда ждать следующую магнитную бурю?
Из прогноза лаборатории следует, что следующий период заметных геомагнитных колебаний придет к нам 9 ноября. Мощность возмущений составит 4 балла. По классификации специалистов это "возбужденная магнитосфера", но все еще не магнитная буря.
А вот настоящие штормы придут в конце месяца – 26 и 27 ноября. Мощность вспышек составит не менее 5 баллов.
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Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю?
Поскольку магнитосфера будет спокойной, то переживать и как-то по-особенному готовиться не стоит.
Да и в периоды магнитных бурь никаких специальных мероприятий не требуется, считают врачи. По их мнению, нужно просто наладить режим сна и питания, а также не пренебрегать физической активностью. Тогда никакие геомагнитные колебания вам будут не страшны.
19:18:29 03-11-2023
Будем крепчать