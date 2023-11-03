Стоит ли метеозависимым людям готовиться к очередной геомагнитной атаке?

03 ноября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Ряд СМИ сообщили о том, что ноябрь 2023 года будет очень непростым для метеозависимых из-за нескольких мощных магнитных бурь. Некоторые источники полагают, что один из штормов может произойти уже 3 ноября.

Рассказываем, будет ли 3 ноября магнитная буря и какой мощности она может достичь.

1 Будет ли магнитная буря 3 ноября 2023 года? Судя по всему, нет. СМИ несколько преувеличивают информацию, которую передают специалисты, следящие за активностью Солнца. Судя по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , максимальная мощность геомагнитных колебаний составит 2 балла. Периодически возмущения будут даже опускаться до 1 балла. По классификации лаборатории, это спокойная магнитосфера, которая не предполагает появление магнитных бурь.

2 Какова вероятность магнитной бури 3 ноября 2023 года? По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, вероятность возникновения магнитной бури 3 ноября ничтожна – всего 1%. Во столько же специалисты оценивают вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма.

3 Когда ждать следующую магнитную бурю? Из прогноза лаборатории следует, что следующий период заметных геомагнитных колебаний придет к нам 9 ноября. Мощность возмущений составит 4 балла. По классификации специалистов это "возбужденная магнитосфера", но все еще не магнитная буря. А вот настоящие штормы придут в конце месяца – 26 и 27 ноября. Мощность вспышек составит не менее 5 баллов.