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Будет ли магнитная буря 3 ноября и какой мощности она может достичь?

Стоит ли метеозависимым людям готовиться к очередной геомагнитной атаке?

03 ноября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ряд СМИ сообщили о том, что ноябрь 2023 года будет очень непростым для метеозависимых из-за нескольких мощных магнитных бурь. Некоторые источники полагают, что один из штормов может произойти уже 3 ноября.

Рассказываем, будет ли 3 ноября магнитная буря и какой мощности она может достичь.

1

Будет ли магнитная буря 3 ноября 2023 года?

Судя по всему, нет. СМИ несколько преувеличивают информацию, которую передают специалисты, следящие за активностью Солнца. Судя по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, максимальная мощность геомагнитных колебаний составит 2 балла. Периодически возмущения будут даже опускаться до 1 балла.
По классификации лаборатории, это спокойная магнитосфера, которая не предполагает появление магнитных бурь.
2

Какова вероятность магнитной бури 3 ноября 2023 года?

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, вероятность возникновения магнитной бури 3 ноября ничтожна – всего 1%. Во столько же специалисты оценивают вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма.
3

Когда ждать следующую магнитную бурю?

Из прогноза лаборатории следует, что следующий период заметных геомагнитных колебаний придет к нам 9 ноября. Мощность возмущений составит 4 балла. По классификации специалистов это "возбужденная магнитосфера", но все еще не магнитная буря.
А вот настоящие штормы придут в конце месяца – 26 и 27 ноября. Мощность вспышек составит не менее 5 баллов.
4

Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю?

Поскольку магнитосфера будет спокойной, то переживать и как-то по-особенному готовиться не стоит.
Да и в периоды магнитных бурь никаких специальных мероприятий не требуется, считают врачи. По их мнению, нужно просто наладить режим сна и питания, а также не пренебрегать физической активностью. Тогда никакие геомагнитные колебания вам будут не страшны.
Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 1

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Верю в хорошие

19:18:29 03-11-2023

Будем крепчать

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