Ученых настораживает октябрьское затишье в геомагнитной обстановке Земли

17 октября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Во второй половине октября 2023 года на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Об этом пишет издание "Пруфы". Это подтверждается и прогнозом, опубликованным на сайте Института солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Впрочем, ученых такая ситуация настораживает. По их мнению, затишье может предвещать скорый приход мощнейших магнитных бурь, вплоть до солнечных вспышек X-класса.

О том, ждать ли приход на Землю мощнейших магнитных бурь и как от них спастись, – в материале amic.ru.

1 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле в октябре 2023 года? Спокойной. Из прогноза Института солнечной астрономии следует , что в большинстве оставшихся в октябре дней мощность геомагнитных колебаний не будет превышать двух баллов. По классификации лаборатории это не является даже слабой магнитной бурей. Лишь в отдельные дни возмущения усилятся до трех баллов – тоже невысокий показатель. И только в один день магнитосфера станет возбужденной: мощность колебаний составит четыре балла.

2 Когда в октябре произойдут опасные колебания геомагнитного поля Земли? Четырехбалльное возмущение произойдет в самом конце месяца – 31 октября. Отметим, что такая мощность тем не менее все еще не является магнитной бурей по классификации института.

3 Правда ли, что после затишья на Землю обрушатся мощнейшие магнитные бури? Как пишет издание "Пруфы" , как правило, на смену длительному затишью приходят опасные возмущения геомагнитного поля Земли. В качестве одного из признаков надвигающегося шторма ученые называют и обстановку в конце месяца: мощность колебаний увеличится в два раза (с двух до четырех баллов). Издание даже допускает, что в ближайшее время на Солнце может произойти вспышка X-класса – самая мощная по классификации. Соответственно, и вызванная ею магнитная буря может достигать огромной мощности. Впрочем, пока это лишь предположение. Точных данных о надвигающейся магнитной буре у ученых пока нет.

4 Когда на Земле может произойти сильная магнитная буря? Точную дату ученые не называют. В большинстве публикаций говорится о том, что сильнейшие магнитные бури могут произойти уже в ноябре 2023 года. Тем не менее специалисты допускают, что это может случиться и в октябре. При этом точных данных о надвигающейся магнитной буре, повторимся, нет . Пока прогноз совершенно благоприятный.