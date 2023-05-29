Будет ли переворот? Эрдоган после победы заявил, что он с Турцией "до смерти"

Действующий президент страны набрал 52% голосов, его противник – 48%

29 мая 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе и заявил, что на выборах верх одержала страна и её интересы, а "грязные игры" в отношении государства проиграли. В частности, произнося речь победителя перед избирателями в Стамбуле, Эрдоган несколько раз повторил: "Мы не дадим победить силам ЛГБТ".

Эрдоган также спел перед сторонниками победную песню, которую исполнял почти на каждом митинге во время предвыборной кампании, пообещал снизить высокую инфляцию, указав, что у него есть такой опыт, и заверил, что он будет с Турцией "до смерти".

Победу Эрдогана отмечают не только в Турции, но и практически во всём мире – в тех странах, где проживают тысячи турецких граждан. Например, в Бельгии устроили автопробег с турецкими флагами по улицам Брюсселя. В Ливане сунниты встретили ликованием победу Эрдогана.

О каких-либо митингах, устроенных в странах Европы противниками Эрдогана, не сообщается. А вот в самой Турции мелкие протесты начались сразу после объявления победителя. К примеру, акцию попытались провести "в одной из самых сепаратистских" провинций Хаккяри на юго-востоке страны, где Эрдоган взял всего 28% голосов, но всех митинговавших разогнали с помощью водомëта.

В столице Турции Анкаре ещё до объявления победителя десятки тысяч сторонников Эрдогана заняли главные площади, таким образом не дав оппонентам собраться на крупных открытых территориях.

Впрочем, как отмечают эксперты, никакой реальной попытки переворота в Турции не произойдёт, так как президент США Джо Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах. Ранее в Турции почти открыто обвиняли США во вмешательстве во внутренние дела страны.

Признала поражение и поздравила Эрдогана с победой также лидер партии IYI PARTI Мераль Акшенер из числа представителей объединённой оппозиции, выдвинувшей Кемаля Кырычдароглу – основного противника Эрдогана на выборах. Кстати, сам Кемаль назвал прошедшее голосование "одним из самых несправедливых в истории" и заявил, что продолжит свою оппозиционную деятельность.

Ещё до оглашения официальных результатов Эрдогана поздравил с победой президент России Владимир Путин. Он назвал переизбрание коллеги результатом самоотверженной работы и наглядным свидетельством поддержки турецким народом.

"Желаю новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия", – отметил Путин в обращении к Эрдогану.

Из забавного: газета Newsweek написала, что на выборах президента Турции победу одержал Путин.