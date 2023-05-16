Всё решит торговля. Почему турецкие выборы приковали внимание России и всего мира

Эксперты оценили роль Эрдогана в турецкой истории и его шансы остаться главой страны

16 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Прошедшие 14 мая в Турции парламентские и президентские выборы вызвали необычайно живой интерес российских СМИ и экспертного сообщества. И это вполне объяснимо – от позиции политического руководства этого государства во многом зависит как спокойствие в черноморском регионе, включая приграничные с Крымом территории, так и внешнеэкономические связи России. Так уж получилось, что и без того непростое партнёрство с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом оказалось под вопросом. Как показало прошедшее голосование, разрешение главной интриги здесь отложено ещё на несколько дней.

О выборах в Турции, их значении для нас и политических перспективах на данном направлении задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Выбирали спокойно, хотя и с мордобоем

На выборах в Великое национальное собрание Турции (так называется однопалатный парламент страны, – прим. ред.) поддерживающий Эрдогана "Республиканский альянс" набрал более 49% голосов и получил право на 322 мандата из 600. Для получения парламентского представительства у предвыборного объединения должно быть не менее 7% голосов. Не преодолевшие проходной барьер объединения "дарят" свои мандаты более удачливым. Так что на выборах в представительный орган сторонники действующего турецкого президента получили большинство депутатских мест.

В президентской гонке победителя минувшее голосование так и не выявило. Возглавляющий страну уже 20 лет Эрдоган набрал 49,35%, его главный соперник – оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу – занял второе место с 45%. На третьей позиции – глава "Альянса АТА" Синан Оган с 5,22%. Поскольку ни один претендент не набрал более 50%, то 28 мая во втором туре за высший государственный пост сразятся Эрдоган и Кылычдароглу.

Пока ни одна из сторон не заявляла о грубых нарушениях в ходе голосования и не обвиняла соперников в фальсификациях, сообщил amic.ru редактор издания "МК в Турции" Яшар Ниязбаев.

"Тот факт, что обе стороны заявили о спокойном в целом характере голосования, говорит, что ни одна из сторон не стремится обострять ситуацию. Осложниться положение могло, если бы возникли разночтения в объявленных результатах – со стороны государственной структуры и частных агентств. Но этого не отмечено. Это обстоятельство, как и высокая явка, повышают легитимность результатов выборов", – отметил он.

Впрочем, делать вывод о полном спокойствии в день выборов всё же не приходится. Так, по данным СМИ, на некоторых участках произошли стычки между избирателями. Так, в районе Бахчилиэвлер провинции Стамбул прямо на участке подрались сторонники различных политических сил, сообщило на своей странице в твиттере издание Solcu. А в городе Кызылтепе (провинция Мардин), пишет издание Mezopotamya, родственники кандидата на выборах в парламент от входящей в правящую коалицию Партии справедливости и развития Фарука Кылыча устроили потасовку с наблюдателями от Левой партии зелёных. Двум пострадавшим пришлось оказывать медицинскую помощь. Поступали сообщения и о других столкновениях, которые, впрочем, участники выборов не сочли значительными для оспаривания результатов.

Посол должен знать своё место

Что касается позиции России, то, придерживаясь понятного нейтралитета, некоторые политики и эксперты давали понять, что для Москвы сохранение поста президента за Эрдоганом будет предпочтительным вариантом. Оно и понятно – Турция, даже будучи в составе НАТО, не даёт альянсу широко развернуться в черноморском бассейне, хотя после вхождения Крыма в состав РФ военный блок этого усиленно добивался. Кроме того, по некоторым данным, именно через Турцию проходят транзитные пути необходимых нашей экономике товаров и технологий, в том числе по линии т. н. "параллельного импорта".

Что касается США и их союзников, то они поставили на оппозицию, хотя на словах придерживаются нейтралитета. Незадолго до выборов посол США в Турции Джеффри Флейк по собственной инициативе встретился с Кемалем Кылычдароглу. Эта встреча сильно разозлила Эрдогана, напомнившего дипломату, что тот должен "знать своё место".

Если состоится второй тур (пока не было официального сообщения о результатах выборов, то нельзя исключать, что в ходе подсчёта оставшихся бюллетеней действующий лидер всё же получит необходимые для успеха уже в первом раунде голоса, – прим. ред.), то многое будет зависеть от позиции занявшего третью строчку Синана Огана, получившего 5,22%. Как сообщил amic.ru востоковед, научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, коалиция Огана объединила преимущественно националистические организации, ранее входившие в Партию националистического движения (ПНД), возглавляемую Девлетом Бахчели.

"Вообще, турецкие националисты поддерживают различные коалиции: скажем, ПНД поддерживает действующего президента, в то время как “Хорошая партия” Мераль Акшенер входит в объединение Кылычдароглу. Они выступают против сирийских мигрантов, за традиционные ценности, и во втором туре их голоса, видимо, разделятся между двумя соперниками", – пояснил эксперт.

Политолог, востоковед Станислав Тарасов предположил, что Оган, этнический азербайджанец и бывший член ПНД, во втором туре отдаст предпочтение Эрдогану. Он также отметил, что в случае победы действующего президента в стране не будет почвы для большого конфликта, поскольку в парламенте большинство будет также за его сторонниками.

"Но если победу одержит Кемаль Кылычдароглу, ему придётся работать с оппозиционным Великим национальным собранием, которое будет блокировать решения президента, и Турция может оказаться на пороге хаоса", – заявил он amic.ru.

Игра в "высшей лиге"

Тарасов также считает, что в период с 19 мая (когда турецкий ЦИК должен будет объявить окончательные результаты голосования, – прим. ред.) до 28 мая (дня проведения второго тура, – прим. ред.) будут идти активные закулисные переговоры, в ходе которых Эрдоган и Кылычдароглу могут достичь соглашения.

"В конце концов, Кылычдароглу тоже является патриотом Турции, на этой почве склонен к маневрированию и компромиссу. Он понимает, что у Эрдогана за годы правления сложился мощный политический аппарат, тот сумел сконцентрировать административные и медийные ресурсы. А дестабилизация в условиях непростой экономической ситуации в стране может обернуться очень тяжёлыми последствиями для страны", – заметил эксперт.

Поэтому соглашение может предусматривать формирование коалиционного правительства. Станислав Тарасов убеждён, что именно этот шаг позволит Эрдогану удержаться у власти.

"Действующий глава государства, видимо, одержит победу во втором туре, но она в значительной степени будет обусловлена именно негласными соглашениями, которые в значительной степени определят последующую структуру власти в государстве", – считает он.

Амур Гаджиев также полагает, что во втором туре успех будет сопутствовать нынешнему турецкому лидеру.

"Думается, что перед вторым туром избиратели взвесят риски от победы оппозиционного кандидата, которому потом придётся взаимодействовать с недружественным парламентом. Это чревато кризисными ситуациями", – уверен собеседник.

В любом случае несомненный политический авторитет Эрдогана может сыграть свою роль.

"Не нужно забывать, что именно благодаря ему Турция получила право, выражаясь спортивной терминологией, играть в высшей лиге мировой политики", – напоминает Станислав Тарасов.

Он также уверен, что именно при Эрдогане страна сможет участвовать в определении будущего миропорядка.