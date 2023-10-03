Магнитосфера будет возбужденной, сообщает Лаборатория солнечной астрономии

03 октября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Магнитосфера Земли будет неспокойной 3 октября. Это следует из прогноза магнитных бурь, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Это будут уже не первые и далеко не последние геомагнитные возмущения в октябре.

Рассказываем, будет ли 3 октября магнитная буря, что известно о ее мощности и как ее пережить.

1 Правда ли, что 3 октября на Земле будет бушевать магнитная буря? Не совсем. Конкретного прогноза на магнитную бурю ученые не дают. Из данных специалистов лишь следует, что магнитосфера 3 октября будет возбужденной. Перерастет ли это в магнитную бурю – неизвестно. Существует лишь вероятность.

2 Насколько мощными будут геомагнитные возмущения 3 октября? Мощность возмущений составит 4 балла, сообщается на сайте лаборатории. По шкале института это "возбужденная магнитосфера". Соответственно, такую силу нельзя считать даже слабой магнитной бурей. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

3 Какова вероятность, что 3 октября на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря? Вероятность, что 4-балльные возмущения 3 октября все же перерастут в полноценную магнитную бурю, лаборатория оценивает в 15%.

4 Когда Землю ожидает следующая серьезная магнитная буря? Из прогноза лаборатории следует, что следующая магнитная буря обрушится на Землю 22 октября. Впрочем, по мощности она будет слабой, если верить предварительному прогнозу. Но точные данные будут известны ближе к этой дате.