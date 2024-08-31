Будет ли салют в Барнауле в День города?
Многие барнаульцы считают, что в период специальной военной операции от таких мероприятий лучше воздержаться
31 августа 2024, 12:40, ИА Амител
31 августа Барнаул отметит свой 294-й день рождения. По этому случаю в каждом районе города запланированы различные мероприятия. А яркой финальной точкой программы должен был стать салют на площади Сахарова длительностью семь минут. Однако многие барнаульцы высказывались категорически против фейерверков в период проведения СВО. Звонки с таким предложением поступали даже в редакцию amic.ru.
Салюта в День города в Барнауле не будет?
Вы правы, салют в День города в итоге отменили, об этом проинформировал пресс-центр мэрии. Это решение единогласно поддержали члены оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города. Руководитель Совета женщин при главе города Барнаула Валентина Косинова отметила, что отказаться от салюта просили сами барнаульцы. Такие обращения поступали и в Общественную палату.
"Учитывая специальную военную операцию и ситуацию, которая сегодня складывается на приграничных территориях, считаю, что программу мероприятий Дня города в части проведения салюта мы должны скорректировать", – отметил мэр Вячеслав Франк.
А выступление "Русских витязей" в Барнауле состоится?
Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил страны в Барнауле запланировано в День города с 17:00 до 18:00. Один из пилотов, полковник Андрей Алексеев, отметил amic.ru, что авиагруппа планируют показать барнаульцам высший пилотаж в воздухе, но при условии, что "не подведет погода".
"И петли, и бочки, и виражи. Всех секретов раскрывать не буду. Постараемся показать по максимуму. Главное, чтобы погода не подвела. Погодой мы еще управлять не умеем, но надеемся, что она будет рабочая и мы сможем показать все наши возможности", – подчеркнул "витязь".
По прогнозу синоптиков, 31 августа в Барнауле будет пасмурно и дождливо.
09:50:54 28-08-2024
В Москве и Питере СВО не мешает делать салюты.
13:34:33 31-08-2024
Гость (09:50:54 28-08-2024) В Москве и Питере СВО не мешает делать салюты.... Хочешь салют вали в нерезиновку - нам и без салюта не плохо
09:57:14 28-08-2024
вчера обмусолили.. не надоело?
09:58:30 28-08-2024
Однако многие барнаульцы высказывались категорически против фейерверков в период проведения СВО.
Жаль только, что многие барнаульцы об этом не знают. То есть, СВО только в Барнауле. Ни в Сочи, ни в С-Петербурге, ни в Москве нет её. Даже во время войны работали театры и кинотеатры.
10:37:28 28-08-2024
Гость (09:58:30 28-08-2024) Однако многие барнаульцы высказывались категорически против ... На 9 мая не было салюта, вы спокойно пережили, Москву не вспоминали? А теперь вам праздника с фейерверками захотелось? Может, ваш театр закрыли? Или личный кинотеатр, что вы войну вдруг вспомнили?
11:13:17 28-08-2024
Гость (10:37:28 28-08-2024) На 9 мая не было салюта, вы спокойно пережили, Москву не всп... Я спокойно не пережила и точно также возмущалась. Как и по поводу отмены салюта на Новый год! Дети были расстроены.
13:35:20 31-08-2024
Гость (09:58:30 28-08-2024) Однако многие барнаульцы высказывались категорически против ... как хорошо вы разжигаете , мы прям все негодуем
10:16:24 28-08-2024
А можно запретит на работу ходить, в связи с ....!?
10:44:55 28-08-2024
Гость (10:16:24 28-08-2024) А можно запретит на работу ходить, в связи с ....!?... не круглая дата. только на 1000 летие
10:38:27 28-08-2024
Так до конца и не понятно, будет салют или нет.
Уважаемая редакция, можно отдельную статью сделать?
10:49:02 28-08-2024
Ну на массовые мероприятия сейчас же лучше не ходить?
10:55:09 28-08-2024
Гость (10:49:02 28-08-2024) Ну на массовые мероприятия сейчас же лучше не ходить?... да все хорошо будет!
тренировочных бомбометаний же не запланировано.
11:44:32 28-08-2024
Гость (10:49:02 28-08-2024) Ну на массовые мероприятия сейчас же лучше не ходить?... Конечно не ходите. Вам, любителям самим себе устраивать ограничения, вообще не стоит никуда ходить. Не ограничивайтесь полумерами - не выходите из дома НИКУДА.
11:03:45 28-08-2024
непонятно, какие "многие барнаульцы" не хотят салют? Потому что все знакомые говорят, что "опять салюты отменили"... Если делаете праздник, то делайте нормально, и у жителей будет выбор: хочу я сходить на салют или нет. Непонятна логика: если салют не проводить из-за массового скопления людей, то тогда можно вообще ничего не проводить... Какие-то странные стандарты - на набережной на авиашоу тоже будет много людей, если опасаетесь, не можете обеспечить безопасность массовых мероприятий, то тогда и авиашоу нужно отменять... И закрыть торговые центры тогда уж до кучи: какие вам покупки, когда война.
11:18:25 28-08-2024
Салют отменили, а витязи почему не на передовой?
11:23:06 28-08-2024
вообще пофиг, будет не будет, не люблю скопище народу.
11:34:07 28-08-2024
То есть устраивать концерт из боевых самолётов, которых не хватает на фронте, уместно.
А салют даже на 9 мая в памяти о наших ДЕДАХ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ уместно ?
Мне кажется что в мэрию, от имени барнаульцев, с разных телефонов, дозванивается сам господин Франк, по понятным причинам?
11:35:29 28-08-2024
непонятно нафига тогда вообще надо было планировать салют, объявлять торги и т.д. Получается подрядчика кинули? а в том году такое же было, да?
11:53:00 28-08-2024
Урбанизко (11:35:29 28-08-2024) непонятно нафига тогда вообще надо было планировать салют, о... Самое главное, администрация никакой ответственности за это не понесет! Организация закупила под них товар, а их кинули. Просто деньги уже попилены.
12:45:42 28-08-2024
Т.е. проводить концерты в период СВО - это норма.
А салюты - это не норма?
С головой всё в порядке в Администрации?