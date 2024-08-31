Будет ли салют в Барнауле в День города?

Многие барнаульцы считают, что в период специальной военной операции от таких мероприятий лучше воздержаться

31 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

31 августа Барнаул отметит свой 294-й день рождения. По этому случаю в каждом районе города запланированы различные мероприятия. А яркой финальной точкой программы должен был стать салют на площади Сахарова длительностью семь минут. Однако многие барнаульцы высказывались категорически против фейерверков в период проведения СВО. Звонки с таким предложением поступали даже в редакцию amic.ru.

Салюта в День города в Барнауле не будет?

Вы правы, салют в День города в итоге отменили, об этом проинформировал пресс-центр мэрии. Это решение единогласно поддержали члены оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города. Руководитель Совета женщин при главе города Барнаула Валентина Косинова отметила, что отказаться от салюта просили сами барнаульцы. Такие обращения поступали и в Общественную палату.

"Учитывая специальную военную операцию и ситуацию, которая сегодня складывается на приграничных территориях, считаю, что программу мероприятий Дня города в части проведения салюта мы должны скорректировать", – отметил мэр Вячеслав Франк.

А выступление "Русских витязей" в Барнауле состоится?

Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил страны в Барнауле запланировано в День города с 17:00 до 18:00. Один из пилотов, полковник Андрей Алексеев, отметил amic.ru, что авиагруппа планируют показать барнаульцам высший пилотаж в воздухе, но при условии, что "не подведет погода".

"И петли, и бочки, и виражи. Всех секретов раскрывать не буду. Постараемся показать по максимуму. Главное, чтобы погода не подвела. Погодой мы еще управлять не умеем, но надеемся, что она будет рабочая и мы сможем показать все наши возможности", – подчеркнул "витязь".

По прогнозу синоптиков, 31 августа в Барнауле будет пасмурно и дождливо.