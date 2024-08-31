"Русские витязи" поздравили Барнаул и показали город с высоты птичьего полета

Пилотажная группа пожелала барнаульцам ясного неба над головами и чтобы мечты были высокими

31 августа 2024, 08:23, ИА Амител

Пилотажная группа "Русские витязи" поздравила Барнаул с 294-летием и пожелала городу уюта, красоты и тепла на долгие годы вперед. Поздравление летчики опубликовали в своем Telegram-канале.

"Дорогие жители Барнаула! С сердечным теплом и уважением пилотажная группа "Русские Витязи" поздравляет вас с днем рождения вашего замечательного города! Барнаул – это не только исторический и культурный центр, но и город, объединивший в себе многонациональное разнообразие, трудолюбие и талант своих жителей. Здесь пересекаются судьбы, рождаются идеи и воплощаются мечты. Ваша энергия и стремление развивать родной город вдохновляют! Мы гордимся, что можем продемонстрировать свои навыки высшего пилотажа для такого замечательного города, как Барнаул. Пусть небо над вами всегда будет ясным, а мечты – высокими! Желаем вам здоровья, процветания и новых свершений в будущем. Пусть ваш город радует каждого своим уютом, красотой и теплом на долгие годы вперед! С праздником, Барнаул! С уважением, "Русские Витязи", – говорится в поздравлении.

Напомним, "Русские витязи" покажут авиашоу над акваторией Оби с 17:00 до 18:00. Посмотреть на высший пилотаж можно будет на набережной и в Нагорном парке, впрочем, шестерку истребителей видно будет и из центра города. Но лучше смотреть поближе.

30 августа "Русские витязи" провели тренировочный полет. Посмотреть на летчиков пришли сотни барнаульцев, так что некоторые смогут два раза насладиться уникальным авиашоу – вчера и сегодня.

Кстати, проезд к Нагорному парку перекроют в День города. Заранее подумайте, как будете добираться до парка и где будете парковать свой автомобиль.