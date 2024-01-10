Будет ли всеобщая мобилизация, рассказал депутат
Ротации мобилизованных, по словам Андрея Картаполова, не планируется
10 января 2024, 10:30, ИА Амител
Необходимости во всеобщей мобилизации в России на сегодняшний день нет, "и в ближайшей перспективе эта необходимость не появится". Об этом "Фонтанке" заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Также Картаполов раскрыл дальнейшие планы по мобилизованным на СВО. По его словам, их ротации не будет, поскольку "они уже год воюют" и "стали профессионалами своего дела".
"И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги", – сказал он.
Депутат отметил, что мобилизованные за свою работу получают "необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела" и на сегодня в стране "нет более защищенного человека, чем тот, кто был мобилизован", а также их семьи.
10:43:08 10-01-2024
Знаете уважаемый, а мы вам верим
10:44:44 10-01-2024
Хорошая новость. Если правда. Только с которыми уже год там и менять их не планируют, веет какой то несправедливостью, нет?
11:13:22 10-01-2024
Гость (10:44:44 10-01-2024) Хорошая новость. Если правда. Только с которыми уже год там ... Справедливость - это слово из забытых книжек со сказками.
11:03:17 10-01-2024
будто эта голова говорящая что-то знает и решает)
11:44:38 10-01-2024
Обхахочишся ,а нам прям всё расскажут . У нас никогда не поймёшь ,где правда ,а где лож.И это печально друзья.
19:01:59 10-01-2024
гость (11:44:38 10-01-2024) Обхахочишся ,а нам прям всё расскажут . У нас никогда не пой... где-то лож, а где-то клади
12:04:50 10-01-2024
Нормально! Опять будут впухать те, что сейчас в окопах, а другие будут бухать и жизни радоваться?
12:29:31 10-01-2024
На начало 2024 года пора бы уже понять, что относится серьезно к тому что говорят официальные говорящие головы, нельзя. Ну сколько раз вас ещё надо обмануть чтобы вы поняли?!
12:47:57 10-01-2024
Злые языки говорят, Патрушев до выборов боится эту мобилизацию делать. После выборов, в мае надо сформировать правительство, это тоже опасное деяние. Настанет естественное тепло, тогда настанет момент. Так что партия мобилизованных до лета будут в окопах.
12:58:15 10-01-2024
Я отец мобилизованного. Мне очень кажется, что этот человек.. или америкосовский шпион или полная бестолочь. Разве не понятно того , что общество наше разделено сейчас на 2 лагеря это нищие и розовощекие толстопузы.. но даже не это главное. Самое страшное разделение произошло на воюющих мобилизованных сидящих под обстрелами..гибнущихза Родину и жрущих пляшущих путешествующих..радующихся жизни во всем ее разнообразии.. показывающих свои дряблые жопы демонстративно .. Вот весь ужас в чем. И вот такие люди как этот людь..не понимающие что должен быть резерв подготовленный .. в том числе и людской. Наносят ущерб обороноспособности. А те мобилизованные которые смотрят на дряблые жопы вмяких лолит..думаю очень ненавидят эту ситуацию. Потому что именно они умирают..а второй лагерь в сатанинском вихре.. их смерти на поле боя стпвят ниже плинтуса
14:29:05 10-01-2024
Валерий (12:58:15 10-01-2024) Я отец мобилизованного. Мне очень кажется, что этот человек.... Валерий, ты еще не понял? У кого мешок с деньгами, тот откупится, а у кого их нет, того из другого мешка, который бюджетом называется, дадут эквивалент, две тысячи долларов., а там, как повезет.
17:07:31 10-01-2024
Валерий (12:58:15 10-01-2024) Я отец мобилизованного. Мне очень кажется, что этот человек.... Не надо путать Отечество и Ваше Превосходительство.