Объявят ли в России вторую волну частичной мобилизации? Ответ Владимира Путина

Президенту задали один из самых волнующих россиян вопросов

14 декабря 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: ТАСС

Вероятность второй волны частичной мобилизации на протяжении всего 2023 года была одной из самых обсуждаемых тем в мессенджерах и социальных сетях в России. И эту истерию активно поддерживала Украина с помощью разнообразных взносов. Именно этот вопрос одним из первых задали президенту Владимиру Путину на прямой линии, совмещенной с его большой пресс-конференцией. Что ответил глава государства и к чему готовиться, читайте на amic.ru.

Будет ли в России вторая волна мобилизации?

На данный момент такой необходимости нет, заверил президент. По его словам, до конца года наберут полмиллиона добровольцев. Сейчас контракт уже заключили 486 тысяч человек. И эта работа идет очень активно: ежедневно документы с Минобороны РФ подписывают по 1,5 тыс. граждан. Служить идут на один, два, три года.

Глава государства напомнил, что изначально стояла задача набрать 400 тысяч человек, но добровольцев вызвалось значительно больше и каждый из них с оружием в руках готов защищать Родину.

А ротация мобилизованных не планируется?

Об этом Владимир Путин ничего не говорил – этот вопрос во время мероприятия ему не задавали. Он лишь отметил, что сейчас в зоне СВО находятся 244 тысячи мобилизованных, 41 тысячу человек уволили "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее".

Также президент добавил, что мобилизованных изначально называли "мобиками" и говорили, что эта идея провальная, однако они "отлично воюют". 14 человек получили звание Герой России.