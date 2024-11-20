Будущее края. Как прошел финал молодежного проекта "Смелость" и кто стал победителем?

До финального этапа дошло сто участников со всего региона

20 ноября 2024, 09:25, ИА Амител

Фото: проект "Смелость" / Кирилл Бабий

В Барнауле с 13 по 14 ноября прошел финал молодежной премии "Смелость" от одноименного проекта. Всего организаторы получили более 700 заявок, но до последнего этапа дошли лишь 100 участников. В течение двух дней они работали с именитыми наставниками и проходили конкурсные испытания, а итогом стала торжественная церемония награждения самых лучших. Некоторые из них получили солидные денежные призы.

О том, кто одержал победу в номинациях и как проект помогает "ковать" будущее Алтайского края, – в материале amic.ru.

Личности и лидеры

Проект "Смелость" организован центром амбиций "Сфера" при поддержке Алтайского госуниверситета и Росмолодежи. Генеральным партнером проекта стал Благотворительный фонд поддержки населения Алтайского края, а официальным партнёром премии - АО "Альфа-Банк".

По словам руководителя Владимира Купина, "Смелость" - это не только возможность выявить среди молодежи настоящих лидеров, но и огромная мотивация для них, чтобы не останавливаться на достигнутом. В будущем участники проекта сами должны стать теми, кто активно развивает регион.

"В течение трех месяцев подготовки и очного финала мы выстраивали систему поддержки молодых лидеров региона. Премия еще раз подтверждает: Алтайский край богат молодыми талантами, которые могут реализовывать свои инициативы и самые смелые идеи не только в рамках края, но и целой страны", – говорит Купин.В течение трех месяцев молодые люди, подавшие заявки, принимали участие в различных образовательных форумах и мастер-классах. У них была возможность пообщаться не только друг с другом, но и с ведущими экспертами по предпринимательству, спорту, добровольчеству, креативным индустриям и другим направлениям.

Фото: проект "Смелость" / Кирилл Бабий

До финального этапа добралась сотня лучших. Они встретились в Барнауле, где в течение двух дней представляли свои социальные проекты, участвовали в кейс-чемпионатах и решали задачи, связанные с развитием Алтайского края. В числе наставников были основатель сети кофеен CoffeBull Владислав Быков и директор малого и микробизнеса регионального филиала Альфа-Банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Лариса Чернышова.

Премию "Смелость" организаторы называют флагманом своего проекта. В каждой из пяти номинаций – "Добровольчество", "Лидер креативных индустрий", "Чемпион изменений", "Общественник года" и "Молодой предприниматель" – выбрали сначала тройку лучших, а затем – главного победителя.

Фото: проект "Смелость" / Кирилл Бабий

Кто победил?

Победителем в номинации "Добровольчество" стала Кира Овиденко, а лауреатами – Семен Белых и Татьяна Зинченко. В направлении "Лидер креативных индустрий" победил Кирилл Скобелин, опередив Марию Дюсембаеву и Марию Колупаеву.

"Общественником года" стал Тимофей Зарудний, лауреаты в этой номинации – Анна Лихачева и Екатерина Таксанова. Лучшим "Молодым предпринимателем" признали Анастасию Тараканову, а "Чемпионом изменений" – Татьяну Денисову.

Также в этом году организаторы запустили отдельную программу "Амбассадоры Смелости", направленную на привлечение новых участников. Победителем конкурса по этой программе стала Полина Беззубова. Она выиграла 100 тысяч рублей.

Ну а абсолютным победителем "Смелости" стал Никита Беспалов. Он выиграл гран-при всего проекта и премию в размере 200 тысяч рублей. Сам конкурсант признался, что это лучшее мероприятие, в котором он участвовал.

"Я считаю, что такие проекты предоставляют невероятные возможности – это очень сильно развивает. За последний год я побывал на нескольких проектах, и этот – один из лучших. Я считаю, что "Смелость" дает очень много опыта, который будет полезен каждому в дальнейшем в жизни", – поделился победитель.

Фото: проект "Смелость" / Кирилл Бабий

"У нашего региона огромное будущее"

По достоинству оценили итоги проекта и почетные гости премии. Сенатор Российской Федерации от Алтайского края Наталья Кувшинова отметила, что "Смелость" учит молодых людей ничего не бояться и "не жить в рамках".

"Приятно, что каждый год мы видим новых ребят, которые разрывают шаблоны в конструктивном ключе, выходят на другие ступени, стараются быть интересными, полезными для себя, для молодежи и для Алтайского края. Уверена, что "Смелость" – это преодоление себя, достижение новых результатов, создание новых проектов и любовь к своей малой большой родине", – подчеркнула Кувшинова.Депутат АКЗС и предприниматель Максим Банных отметил, что "Смелость" – это не про конкурсы и награды. Это настоящая образовательная площадка, которая помогает молодым людям преодолевать себя.

"Было здорово наблюдать, как ребята проявляют себя в таких важных направлениях, как добровольчество, креативные индустрии, предпринимательство и социальные инициативы. Проект дает им реальную возможность учиться у опытных наставников и встречаться с единомышленниками – это бесценный опыт, который помогает каждому из них расти как личности и как лидеру. Приятно видеть, что у нас есть такие активные молодые люди, которые ставят перед собой большие цели и не боятся их достигать", – сказал Банных.Он напомнил, что проект проводится в Алтайском крае второй год. И увеличивающееся количество участников показывает, что у региона большое будущее.