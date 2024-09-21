В 2024 году молодежный проект "Смелось" реализуется в Алтайском крае во второй раз

21 сентября 2024, 07:10, ИА Амител

Пресс-конференция по проекту "Смелость" / Фото: Алина Шушунова

Проект "Смелость" стартует в Алтайском крае в 2024 году. Он призван помочь развитию лидерских качеств и управленческих навыков у молодых людей Алтайского края. В рамках проекта запланированы образовательные мероприятия и конкурсы, которые дадут молодежи возможность проявить себя. Заявочная кампания проекта уже стартовала. Подробнее о "Смелости" рассказал 19 сентября создатель и руководитель проекта Владимир Купин.

Что это за проект?

Проект реализуется центром амбиций "Сфера" при поддержке Алтайского государственного университета и "Росмолодежь.Гранты". Он проводится в Алтайском крае уже второй год. Цель "Смелости" – создать для молодежи условия, в которых они смогут развивать лидерские качества и участвовать в общественных инициативах, пояснил Владимир Купин. Предполагается, что проект станет "пространством для желающих стать участниками перемен" и получить новые знания, знакомства и поддержку для реализации своих идей.

По словам Купина, в этом году проект включит в себя большое количество "историй и подформатов".

"Премия "Смелость" никак не связана с оценкой участника по его портфолио или по его достижениям. Это потому что многие молодые люди отказываются участвовать в мероприятиях, так как считают, что, мол, зайдет какой-то активист, у которого больше грамот, он везде присутствует, и ничего выиграть нельзя. Наверное, это было одно из принципов, которые позволили сделать проект "Смелость" доступным для всех", – отметил Купин.

Пресс-конференция по проекту "Сфера" / Фото: Алина Шушунова

Проект делится на очный и заочный (онлайн) этапы. С 13 сентября по 5 октября проходит онлайн-этап. Участникам предлагают пять тестов на различные темы – например, на стрессоустойчивость или по коммуникативным навыкам. Затем их ждет собеседование с экспертами в режиме онлайн, в ходе которого отберут 100 участников для очного этапа – по 20 в каждой номинации.

Этот очный этап состоится 13-14 ноября в Барнауле.

"Всех иногородних пригласят в Барнаул для участия в конкурсе, оплатят проживание и переезд. Участники будут решать кейсовые задания, участвовать в проектных сессиях, где эксперты из области психологии, управления проектами, управления командой будут следить за ними и выставлять им баллы, оценки за работу. Хочется отметить, что участники на очном этапе для экспертов будут обезличены, у них будет свой уникальный ID-номер, который будет у них виден и спереди, и сзади. Потом появится общий рейтинг участников с присуждением им баллов", – рассказал Купин.

Однако 14 ноября проект не закончится. Сразу после закрытия стартует регистрация на программу "Амбассадор Смелости" уже на 2025 год. И в первые месяцы 2025 года будет открыта регистрация на следующий сезон.

Кто может стать участником "Смелости"?

В этом году участвовать в проекте могут жители Алтайского края от 16 до 35 лет. Прием заявок идет с 13 сентября по 5 октября 2024 года. Всего организаторы планируют получить более 500 заявок и привлечь три тысячи человек в проект.

В первые шесть дней со старта кампании поступило уже более 180 заявок.

В рамках долгосрочной реализации проекта в Алтайском крае организаторы планируют вовлечь более тысячи человек в образовательные программы и предоставить пяти тысячам человек возможность поучаствовать в нем, отметил Купин.

Какие номинации будут в проекте?

Всего в проекте будет пять номинаций, а именно:

"Добровольчество" – могут участвовать руководители и члены добровольческих объединений Алтайского края, которые ведут активную общественную деятельность;

"Лидер креативных индустрий" – для молодых людей из сферы креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, изобразительного искусства, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий;

"Чемпион изменений" – номинация для молодых спортсменов;

"Молодой предприниматель" – для юных бизнесменов (ИП, ООО, самозанятые), которые развивают бизнес на территории Алтайского края;

"Общественник года" – могут участвовать руководители и члены молодежных объединений и организаций, которые организуют общественно значимые и культурно-массовые мероприятия и проекты.

В каждой номинации будет по одному победителю (то есть всего пять) и по три лауреата (всего 15). Победитель гран-при будет только один.

Кроме того, будет и несколько специальных номинаций, которые учредят партнеры проекта по различным направлениям. Однако спецноминации не будут учитываться в общем рейтинге, и у них будет свой конкурсный трек, где участники смогут выиграть призы от партнеров.

Что еще интересного есть в проекте?

Отдельная программа амбассадоров, в которой сейчас работает 12 человек. Они тоже прошли конкурсный отбор и поборются за приз в размере 100 тысяч рублей.

Также в рамках проекта состоится образовательный форум "Наберись Смелости". Он пройдет осенью в Рубцовске и Барнауле. По словам Купина, форум поможет молодежи познакомиться с успешными молодыми деятелями в разных направлениях и узнать, как они преодолевали свой страх для достижения целей.

Готовятся и спецпроекты: танцевальные батлы и выставочные площадки на различных форумах.

Кроме того, совместно с дизайнерами, организаторы подготовят капсулу одежды, которую выдадут участникам в рамках спецконкурсов.

Какой приз получит победитель гран-при?

Победитель премии "Смелость" получит приз 200 тысяч рублей. При этом этом и победитель гран-при, и победитель-амбассадор смогут потратить деньги по своему усмотрению – никакой свой проект они не должны будут реализовывать.

Пресс-конференция по проекту "Сфера" / Фото: Алина Шушунова

Что говорят участники?

На презентацию проекта пришла многократная чемпионка России и победительница игр стран БРИКС по легкой атлетике Полина Ткалич. Она рассказала свою историю смелости.

"В моей спортивной карьере были трудности в виде ковида, политических проблем, когда нас лишали возможности соревноваться за границей, постоянно объявляли санкции. Также у меня была такая трудность, как учеба в сложном институте. Я закончила обучение, и мне кажется, что именно смелость позволяет нам преодолевать трудности. Когда не верится, что все может получиться, смелый человек идет, встает и делает", – сказала она.

Студентка четвертого курса юрфака АлтГУ Полина Беззубова познакомилась с проектом в 2023 году, ее пригласили для помощи в организации, а затем девушка стала амбассадором "Смелости".

"Я убеждена, что это уникальный проект. Многие ребята просто не знают о его существовании. Я учусь в АГУ, моя основная аудитория – это студенты университета, но этим я не ограничиваюсь. Я хочу максимально им рассказать, что есть такая возможность, потому что ребята развиваются, у них куча достижений, куча возможностей, и проект "Смелость" – это такой шанс, наверное, поблагодарить себя за работу, которая была, и прокачаться в чем-то новом, узнать что-то новое и развиваться", – сказал он.

Предприниматель, основатель краевой школы мини-футбола "Прайд" Александр Тихонович отметил, что "Смелость" – хорошее подспорье в начале своего пути.

"Мне очень понравилась идея организаторов. Главную роль здесь играет не портфолио. Это вот одна из самых лучших идей во всех конкурсах, о которых я слышал. Потому что там, где портфолио играет большую роль, это немножко смазывает краски для ребят, которые хотят о себе заявить, у которых есть потенциал, но не было раньше возможности это сделать. И тут они проснулись в 19 лет, хотят быть активистами, и у них есть такая возможность", – сказал он.

Как принять участие в проекте?

Нужно на сайте смелостьздесь.рф выбрать номинацию и заполнить анкету. Затем – пройти онлайн-отбор, получить приглашение на очный этап и выиграть его.