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Будущее России должно быть связано с героями СВО, заявил Путин

По мнению президента, люди, которые добились успеха через службу, должны занимать "определенные позиции" в разных сферах

13 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Будущее России должно быть связано с такими людьми, как герои СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Его цитирует ТАСС.

Глава государства пояснил, что с этим связано и название программы.

"Мне очень хотелось, когда мы создавали эту программу, когда мы организовали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути – сегодняшний день, да и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому назвали программу "Время героев", – сказал глава государства.

По мнению российского лидера, дело не в награждении участников программы звездой Героя России, а в том, что "люди, которые сознательно сделали выбор служения Отечеству" и через это добиваются своего личного успеха, и должны занимать определенные позиции в разных сферах.

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

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Владимир Путин СВО

Комментарии 2

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Гость

09:29:44 13-06-2025

Квалифицированные профессионалы - это не наш путь. В принципе это в полной мере отражается уже сейчас, на самых различных уровнях

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Гость

10:02:55 13-06-2025

Да уж, в хороших руках может оказаться это будущее...

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