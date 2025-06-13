Будущее России должно быть связано с героями СВО, заявил Путин
По мнению президента, люди, которые добились успеха через службу, должны занимать "определенные позиции" в разных сферах
13 июня 2025, 08:30, ИА Амител
Будущее России должно быть связано с такими людьми, как герои СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Его цитирует ТАСС.
Глава государства пояснил, что с этим связано и название программы.
"Мне очень хотелось, когда мы создавали эту программу, когда мы организовали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути – сегодняшний день, да и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому назвали программу "Время героев", – сказал глава государства.
По мнению российского лидера, дело не в награждении участников программы звездой Героя России, а в том, что "люди, которые сознательно сделали выбор служения Отечеству" и через это добиваются своего личного успеха, и должны занимать определенные позиции в разных сферах.
09:29:44 13-06-2025
Квалифицированные профессионалы - это не наш путь. В принципе это в полной мере отражается уже сейчас, на самых различных уровнях
10:02:55 13-06-2025
Да уж, в хороших руках может оказаться это будущее...