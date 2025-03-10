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Путин поручил помочь бойцам СВО стать предпринимателями

Правительству РФ предстоит установить отдельное направление поддержки участников боевых действий

10 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО. Распоряжение опубликовала пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации в рамках реализации программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности", – говорится в поручении.

При этом предусматривается "увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта".

Социальный контракт – это форма господдержки, которая помогает гражданам найти работу, начать предпринимательскую деятельность или выйти из сложной жизненной ситуации. Заключить его могут россияне с доходом ниже прожиточного минимума на человека, при этом правило нулевого дохода и оценка имущественной обеспеченности на них не распространяются.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что считает бойцов СВО своими ребятами.

"И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем", – сказал глава государства.

Владимир Путин СВО Политика

Комментарии 8

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Пузырек

20:55:32 10-03-2025

Как-то читал исследование, что предпринимателем могут стать в силу строения мозгов - 2-3%, остальные разоряются. Предпринимательство - особое строение мзгов, не особое, а такое строение. Выводов не делаю, просто читал.

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Кхм...

21:12:28 10-03-2025

У меня вопрос: а что им раньше мешало стать предпринимателями?
😆

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Рррх

06:17:52 11-03-2025

Им теперь и предпринимателями помогут стать, и чиновниками, которые будут нами управлять. Короче веселуха еще впереди.

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Гость

07:37:15 11-03-2025

Чтобы быть предпринимателем, надо им родиться. Никакие указы и поддержка из человека предпринимателя не сделают.

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Гость

08:29:56 11-03-2025

Руководителей администраций, депутататов, партработников из них уже делали. Теперь вот предпренимателей липить будут. Следующим этапом наверно космонавтами будут назначать.

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Гость

14:41:22 11-03-2025

Гость (08:29:56 11-03-2025) Руководителей администраций, депутататов, партработников из...
На Марс!!! На Марс!!!!

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Гость

10:29:49 11-03-2025

Не очень понятно, когда им предпринимательством заниматься, СВО в разгаре. Может сначала закончить?

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Гость

11:36:16 11-03-2025

Очень неглупый ход. Предпринимателями станут те, у кого есть что-то в голове, а так забота о своих ребятах.

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