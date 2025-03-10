Путин поручил помочь бойцам СВО стать предпринимателями

Правительству РФ предстоит установить отдельное направление поддержки участников боевых действий

10 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО. Распоряжение опубликовала пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации в рамках реализации программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности", – говорится в поручении.

При этом предусматривается "увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта".

Социальный контракт – это форма господдержки, которая помогает гражданам найти работу, начать предпринимательскую деятельность или выйти из сложной жизненной ситуации. Заключить его могут россияне с доходом ниже прожиточного минимума на человека, при этом правило нулевого дохода и оценка имущественной обеспеченности на них не распространяются.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что считает бойцов СВО своими ребятами.