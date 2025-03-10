Путин поручил помочь бойцам СВО стать предпринимателями
Правительству РФ предстоит установить отдельное направление поддержки участников боевых действий
10 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил правительству установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО. Распоряжение опубликовала пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации в рамках реализации программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности", – говорится в поручении.
При этом предусматривается "увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта".
Социальный контракт – это форма господдержки, которая помогает гражданам найти работу, начать предпринимательскую деятельность или выйти из сложной жизненной ситуации. Заключить его могут россияне с доходом ниже прожиточного минимума на человека, при этом правило нулевого дохода и оценка имущественной обеспеченности на них не распространяются.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что считает бойцов СВО своими ребятами.
"И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем", – сказал глава государства.
20:55:32 10-03-2025
Как-то читал исследование, что предпринимателем могут стать в силу строения мозгов - 2-3%, остальные разоряются. Предпринимательство - особое строение мзгов, не особое, а такое строение. Выводов не делаю, просто читал.
21:12:28 10-03-2025
У меня вопрос: а что им раньше мешало стать предпринимателями?
😆
06:17:52 11-03-2025
Им теперь и предпринимателями помогут стать, и чиновниками, которые будут нами управлять. Короче веселуха еще впереди.
07:37:15 11-03-2025
Чтобы быть предпринимателем, надо им родиться. Никакие указы и поддержка из человека предпринимателя не сделают.
08:29:56 11-03-2025
Руководителей администраций, депутататов, партработников из них уже делали. Теперь вот предпренимателей липить будут. Следующим этапом наверно космонавтами будут назначать.
14:41:22 11-03-2025
Гость (08:29:56 11-03-2025) Руководителей администраций, депутататов, партработников из...
На Марс!!! На Марс!!!!
10:29:49 11-03-2025
Не очень понятно, когда им предпринимательством заниматься, СВО в разгаре. Может сначала закончить?
11:36:16 11-03-2025
Очень неглупый ход. Предпринимателями станут те, у кого есть что-то в голове, а так забота о своих ребятах.