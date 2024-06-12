Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День России?
На многие праздники торговлю алкоголем ограничивают. Как будет в этот раз?
12 июня 2024, 08:42, ИА Амител
Покупатели на кассе в магазине / Фото: amic.ru
12 июня по всей стране отметят День России. Часто на большие государственные праздники в городах ограничивают продажу алкоголя. Рассказываем, будет ли в этом году подобный запрет действовать в Барнауле и Алтайском крае. Напомним, в прошлом году купить алкоголь в этот праздничный день было нельзя.
1
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День России, 12 июня?
Да. По крайней мере, на данный момент никаких постановлений, запрещающих торговлю, в Барнауле не выпустили. А это значит, что магазины города смогут без каких-либо ограничений продавать алкоголь с 09:00 до 21:00.
2
Кто вообще принимает решение, запрещать ли торговлю спиртным?
Обычно этим занимаются муниципальные власти. В Барнауле такое решение принимает мэр. Если продажу алкоголя решили ограничить, глава города подписывает постановление, которое публикуют на сайте мэрии. В этот раз ничего подобного сделано не было, поэтому и запрета никакого не будет.
При этом есть два праздника, на которые в Алтайском крае продажа алкоголя ограничена по закону. Это День Победы и День города – для этих торжественных дат действует закон, принятый в АКЗС.
3
Будут ли продавать алкоголь в других городах и селах Алтайского края?
Судя по всему, тоже да. Никаких сообщений о том, чтобы другие муниципалитеты региона принимали решение о запрете на торговлю алкоголем, тоже не было.
4
Я живу в другом регионе. Как мне узнать, будут ли продавать алкоголь 12 июня?
Тогда вам нужно уточнить, какое решение приняли местные власти. Например, можно поискать информацию на сайте мэрии вашего города или регионального правительства.
Например, в Тюмени, Перми, Новом Уренгое и в Кузбассе торговлю спиртным все-таки ограничили.
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13:08:50 12-06-2024
Алкоголь запрещают только на важные праздники.
18:55:31 12-06-2024
Вот просто интересно, что на День города можно делать без алкоголя? На что смотреть? Раньше кафе открывали уличные , были типа демонстраций от разных предприятий, был салют, много молодежи собиралось, всем было весело... А сейчас? Ну реально, на что смотреть? Что делать на этот День города? Кто поедет специально в центр с окраин или даже из Алтайки ( а они частенько приезжали на день города) для того, чтобы посмотреть какие-нибудь хороводы пенсионеров и поделки детские. Почему в Германии проводят Октобер фест каждый год и все живы? Праздник просто уничтожили.