На многие праздники торговлю алкоголем ограничивают. Как будет в этот раз?

12 июня 2024, 08:42, ИА Амител

Покупатели на кассе в магазине / Фото: amic.ru

12 июня по всей стране отметят День России. Часто на большие государственные праздники в городах ограничивают продажу алкоголя. Рассказываем, будет ли в этом году подобный запрет действовать в Барнауле и Алтайском крае. Напомним, в прошлом году купить алкоголь в этот праздничный день было нельзя.

1 Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День России, 12 июня? Да. По крайней мере, на данный момент никаких постановлений, запрещающих торговлю, в Барнауле не выпустили. А это значит, что магазины города смогут без каких-либо ограничений продавать алкоголь с 09:00 до 21:00.

2 Кто вообще принимает решение, запрещать ли торговлю спиртным? Обычно этим занимаются муниципальные власти. В Барнауле такое решение принимает мэр. Если продажу алкоголя решили ограничить, глава города подписывает постановление, которое публикуют на сайте мэрии. В этот раз ничего подобного сделано не было, поэтому и запрета никакого не будет. При этом есть два праздника, на которые в Алтайском крае продажа алкоголя ограничена по закону. Это День Победы и День города – для этих торжественных дат действует закон, принятый в АКЗС.

3 Будут ли продавать алкоголь в других городах и селах Алтайского края? Судя по всему, тоже да. Никаких сообщений о том, чтобы другие муниципалитеты региона принимали решение о запрете на торговлю алкоголем, тоже не было.