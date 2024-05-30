Патриотизм, здоровье, многодетность. Как в Барнауле отпразднуют День России?

Готовится разнообразная и насыщенная мероприятиями программа

30 мая 2024, 12:37, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле все мероприятия, посвященные празднованию Дня России в 2024 году, будут направлены на развитие семьи. К такому решению пришли в администрации города на совещании по подготовке к празднованию.

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков в ходе совещания напомнил, что 2024-й год в России объявлен Годом семьи.

"Поэтому все мероприятия в рамках празднования будут направлены на поддержку многодетных семей, участников специальной военной операции и членов их семей, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание среди молодежи", – отметил он.

Начать праздничные мероприятия планируют с торжественной церемонии поднятия российского флага и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.

Центральной площадкой празднования должна стать площадь Сахарова, которую разделят на тематические блоки:

На площадке "Служу России" будет установлен пункт отбора на военную службу по контракту; организована выставка военной техники, современного вооружения и обмундирования; пройдет акция "Письмо бойцу" с мастер-классами по изготовлению оберегов для защитников.

"Спортивная Россия" – здесь запланированы соревнования по семи видам единоборств, фестиваль "Готов к труду и обороне" среди работающей молодежи; будут организованы площадки по туризму, спортивному ориентированию, шашкам и шахматам, играм народов мира для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также выставка спортивной авто- и мототехники.

"Россию строить молодым" – на этой площадке пройдут мероприятия студенческих отрядов, молодежных движений "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Движение Первых". Будут организованы мастер-классы, фотозоны, раздача лент триколор, игры и т.д. Здесь же разместится фотовыставка, посвященная 65-летию движению студенческих отрядов России, 60-летию движению студенческих отрядов Алтайского края. Будет зона для управления беспилотными летательными аппаратами.

С 16:00 на площади Сахарова начнут выступать творческие коллективы. В тематическом блоке "Творческая Россия" запланированы поздравления многодетных семей и вручение паспортов юным барнаульцам.

Еще одной праздничной локацией в Барнауле станет парк культуры и отдыха "Центральный", на территории которого планируется провести фестиваль "Народы едины под солнцем России". В рамках фестиваля пройдет концерт фольклорных коллективов, игровая программа "Традиционные игры и забавы", кулинарный поединок по приготовлению плова, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставки.

Праздничные мероприятия также должны пройти в каждом районе города.