Патриотизм, здоровье, многодетность. Как в Барнауле отпразднуют День России?
Готовится разнообразная и насыщенная мероприятиями программа
30 мая 2024, 12:37, ИА Амител
В Барнауле все мероприятия, посвященные празднованию Дня России в 2024 году, будут направлены на развитие семьи. К такому решению пришли в администрации города на совещании по подготовке к празднованию.
Председатель комитета по культуре Валерий Паршков в ходе совещания напомнил, что 2024-й год в России объявлен Годом семьи.
"Поэтому все мероприятия в рамках празднования будут направлены на поддержку многодетных семей, участников специальной военной операции и членов их семей, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание среди молодежи", – отметил он.
Начать праздничные мероприятия планируют с торжественной церемонии поднятия российского флага и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.
Центральной площадкой празднования должна стать площадь Сахарова, которую разделят на тематические блоки:
- На площадке "Служу России" будет установлен пункт отбора на военную службу по контракту; организована выставка военной техники, современного вооружения и обмундирования; пройдет акция "Письмо бойцу" с мастер-классами по изготовлению оберегов для защитников.
- "Спортивная Россия" – здесь запланированы соревнования по семи видам единоборств, фестиваль "Готов к труду и обороне" среди работающей молодежи; будут организованы площадки по туризму, спортивному ориентированию, шашкам и шахматам, играм народов мира для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также выставка спортивной авто- и мототехники.
- "Россию строить молодым" – на этой площадке пройдут мероприятия студенческих отрядов, молодежных движений "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Движение Первых". Будут организованы мастер-классы, фотозоны, раздача лент триколор, игры и т.д. Здесь же разместится фотовыставка, посвященная 65-летию движению студенческих отрядов России, 60-летию движению студенческих отрядов Алтайского края. Будет зона для управления беспилотными летательными аппаратами.
- С 16:00 на площади Сахарова начнут выступать творческие коллективы. В тематическом блоке "Творческая Россия" запланированы поздравления многодетных семей и вручение паспортов юным барнаульцам.
Еще одной праздничной локацией в Барнауле станет парк культуры и отдыха "Центральный", на территории которого планируется провести фестиваль "Народы едины под солнцем России". В рамках фестиваля пройдет концерт фольклорных коллективов, игровая программа "Традиционные игры и забавы", кулинарный поединок по приготовлению плова, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставки.
Праздничные мероприятия также должны пройти в каждом районе города.
"Готовится разнообразная и насыщенная мероприятиями программа празднования Дня России в Барнауле. Наша задача – обеспечить комфортные и безопасные условия для горожан при посещении ими праздничных площадок", – подчеркнул глава города Вячеслав Франк.
13:01:09 30-05-2024
К сожалению все эти три качества не воспитываются мероприятиями! Это кропотливый, повседневный труд каждого, направленный на благо всего человечества!!! А не на обогащение одних за счёт других! Как сейчас.
13:17:55 30-05-2024
Все мимо меня. Наверно я лишний на их празднике жизни. Ничего развлеку себя сам.
13:30:42 30-05-2024
Гость (13:17:55 30-05-2024) Все мимо меня. Наверно я лишний на их празднике жизни. Ничег... давай напьемся?
13:38:36 30-05-2024
Я один еще помню 96г - "голосуй или проиграешь " ? Похоже мы и проиграли!
16:04:59 30-05-2024
Все свалено в одну кучу!
17:02:46 30-05-2024
Правильнее назвать - День "Единой России".
17:49:17 30-05-2024
Видимо во все администрации разослали указивку - заминусовать все критические комментарии...!?
К сожалению и такими методами тоже не внедряется патриотизм!!!
Руководство все дальше и дальше от народа!.. и уже почти ни чем не отличается от руководства позднего СССР...!
19:39:00 30-05-2024
Гость (17:49:17 30-05-2024) Видимо во все администрации разослали указивку - заминусоват... Гость, ты жил в позднем СССР? Мы с семьей пятеро детей, слабо летали в отпуск самолетами Аэрофлота. Сейчас, это кажется фантастика.
18:55:41 30-05-2024
Какой сумбур в бошке многих, так и тут.