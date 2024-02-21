Местные власти ограничивают торговлю спиртным на некоторые праздники. Как будет в День защитника Отечества?

21 февраля 2024, 06:55, ИА Амител

Люди в супермаркете / Фото: amic.ru

День защитника Отечества – важный государственный праздник, в связи с чем в стране объявляют официальный выходной. Кстати, во многих российских городах по случаю подобных торжеств нередко ограничивают продажу алкоголя. Это делают для того, чтобы в разгар праздника люди совершали поменьше глупостей.

Рассказываем, будут ли торговать спиртным в российских городах 23 февраля в 2024 году.

1 Будут ли в России продавать алкоголь 23 февраля? Да. Никаких запретов российские власти не публиковали. Главы большинства отечественных городов тоже не выпускали никаких распоряжений. Поэтому торговля спиртным 23 февраля будет осуществляться как обычно.

2 Кто вообще решает, запрещать ли торговлю алкоголем на праздники? Обычно решение о запрете торговли спиртным принимают местные власти. Мэр каждого города издает указ, ограничивающий продажу алкоголя. Поэтому в каждом городе решают самостоятельно, продавать спиртные напитки или нет.

3 Будут ли в Барнауле продавать спиртное 23 февраля? Судя по всему, да. Городские власти не публиковали никаких запретов на торговлю алкоголем в День защитника Отечества.

4 На какие праздники обычно запрещают продавать алкоголь? Как мы уже говорили, в каждом городе этот вопрос решают индивидуально. Но чаще всего торговлю спиртным ограничивают на День Победы, День знаний и День города.