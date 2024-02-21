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Будут ли в российских городах продавать алкоголь 23 февраля в 2024 году?

Местные власти ограничивают торговлю спиртным на некоторые праздники. Как будет в День защитника Отечества?

21 февраля 2024, 06:55, ИА Амител

Люди в супермаркете / Фото: amic.ru
Люди в супермаркете / Фото: amic.ru

День защитника Отечества – важный государственный праздник, в связи с чем в стране объявляют официальный выходной. Кстати, во многих российских городах по случаю подобных торжеств нередко ограничивают продажу алкоголя. Это делают для того, чтобы в разгар праздника люди совершали поменьше глупостей.

Рассказываем, будут ли торговать спиртным в российских городах 23 февраля в 2024 году.

1

Будут ли в России продавать алкоголь 23 февраля?

Да. Никаких запретов российские власти не публиковали. Главы большинства отечественных городов тоже не выпускали никаких распоряжений. Поэтому торговля спиртным 23 февраля будет осуществляться как обычно.
2

Кто вообще решает, запрещать ли торговлю алкоголем на праздники?

Обычно решение о запрете торговли спиртным принимают местные власти. Мэр каждого города издает указ, ограничивающий продажу алкоголя.
Поэтому в каждом городе решают самостоятельно, продавать спиртные напитки или нет.
3

Будут ли в Барнауле продавать спиртное 23 февраля?

Судя по всему, да. Городские власти не публиковали никаких запретов на торговлю алкоголем в День защитника Отечества.
4

На какие праздники обычно запрещают продавать алкоголь?

Как мы уже говорили, в каждом городе этот вопрос решают индивидуально. Но чаще всего торговлю спиртным ограничивают на День Победы, День знаний и День города.
5

Как точно узнать, будут ли в моем городе продавать алкоголь 23 февраля?

Для этого вам стоит либо почитать местные новости, либо изучить сайт мэрии своего города. Если продажу алкоголя ограничат, там появится информация об этом.
Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество
праздники алкоголь запреты

Комментарии 4

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Татьяна

09:49:44 21-02-2024

Какая ерунда! Кому надо выпить он всегда найдет где и что взять. Где статистика , что в запретные дни меньше пьяных? Только выручка магазинов падает . а подпольщики обогащаются

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Гость

15:11:00 21-02-2024

Татьяна (09:49:44 21-02-2024) Какая ерунда! Кому надо выпить он всегда найдет где и что вз... Нормальные магазины давно уже перестали обращать на это внимание. Так как эта норма носит лишь рекомендательный характер.

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Гость

17:00:36 21-02-2024

БОльшей глупости, чем наши власти, не дано натворить никому.

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гость

17:09:06 21-02-2024

издают бумажки, рекомендующие не продавать алкоголь )

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