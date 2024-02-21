Будут ли в российских городах продавать алкоголь 23 февраля в 2024 году?
Местные власти ограничивают торговлю спиртным на некоторые праздники. Как будет в День защитника Отечества?
21 февраля 2024, 06:55, ИА Амител
Люди в супермаркете / Фото: amic.ru
День защитника Отечества – важный государственный праздник, в связи с чем в стране объявляют официальный выходной. Кстати, во многих российских городах по случаю подобных торжеств нередко ограничивают продажу алкоголя. Это делают для того, чтобы в разгар праздника люди совершали поменьше глупостей.
Рассказываем, будут ли торговать спиртным в российских городах 23 февраля в 2024 году.
1
Будут ли в России продавать алкоголь 23 февраля?
Да. Никаких запретов российские власти не публиковали. Главы большинства отечественных городов тоже не выпускали никаких распоряжений. Поэтому торговля спиртным 23 февраля будет осуществляться как обычно.
2
Кто вообще решает, запрещать ли торговлю алкоголем на праздники?
Обычно решение о запрете торговли спиртным принимают местные власти. Мэр каждого города издает указ, ограничивающий продажу алкоголя.
Поэтому в каждом городе решают самостоятельно, продавать спиртные напитки или нет.
3
Будут ли в Барнауле продавать спиртное 23 февраля?
Судя по всему, да. Городские власти не публиковали никаких запретов на торговлю алкоголем в День защитника Отечества.
4
На какие праздники обычно запрещают продавать алкоголь?
Как мы уже говорили, в каждом городе этот вопрос решают индивидуально. Но чаще всего торговлю спиртным ограничивают на День Победы, День знаний и День города.
5
Как точно узнать, будут ли в моем городе продавать алкоголь 23 февраля?
Для этого вам стоит либо почитать местные новости, либо изучить сайт мэрии своего города. Если продажу алкоголя ограничат, там появится информация об этом.
09:49:44 21-02-2024
Какая ерунда! Кому надо выпить он всегда найдет где и что взять. Где статистика , что в запретные дни меньше пьяных? Только выручка магазинов падает . а подпольщики обогащаются
15:11:00 21-02-2024
Татьяна (09:49:44 21-02-2024) Какая ерунда! Кому надо выпить он всегда найдет где и что вз... Нормальные магазины давно уже перестали обращать на это внимание. Так как эта норма носит лишь рекомендательный характер.
17:00:36 21-02-2024
БОльшей глупости, чем наши власти, не дано натворить никому.
17:09:06 21-02-2024
издают бумажки, рекомендующие не продавать алкоголь )