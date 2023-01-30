Будут ли власти Алтая покупать две ледовые арены в Барнауле и строить свою новую

Бизнесмен Михаил Дроздов пытается продать "Карандин-Арену", но покупателей пока не нашлось

30 января 2023, 07:50, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края не планируют покупать "Карандин-Арену" или "Титов-Арену" в Барнауле у предпринимателя Михаила Дроздова. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве спорта региона. По данным ведомства, речи о приобретении объектов вообще не идёт. Рассказываем, почему вообще Михаил Дроздов продаёт объект и будут ли краевые власти строить новую ледовую арену.

Почему вообще продают "Карандин-Арену"?

Информация о продаже спортобъекта появилась ещё летом прошлого года. Тогда, по данным amic.ru, среди основных покупателей фигурировало правительство края. Сумма, за которую Михаил Дроздов был готов продать арену, неизвестна. Якобы документы о покупке ледовой арены находились на столе главы края Виктора Томенко. Также приобрести "Карандин-Арену" собирались несколько крупных предпринимателей, но до переговоров дело так и не дошло. По данным инсайдеров, Дроздов рассчитывает получить за спортивный объект 500 млн рублей.

В начале 2023 года собственник "Карандин-Арены" поднял тариф на аренду льда для хоккейной школы "Алтай". Ещё в декабре 2021 года предприниматель Михаил Дроздов в интервью amic.ru отмечал, что обслуживать "Карандин-Арену" очень дорого. А рубцовский дворец "Гимаев-Арена" и вовсе приносит одни убытки, говорил бизнесмен.

А будут краевые власти строить свою ледовую арену?

Разговоры об этом ведутся уже много лет. Однако пока сроки строительства ледового дворца для СШОР "Алтай" остаются туманными. Так, например, арену в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, которую не могут достроить уже более десяти лет, планируют вновь внести в адресную инвестиционную программу в 2023 году.

Как сообщал журналистам министр спорта региона Максим Рябцев, дворец на проспекте Сибирском, 52, включат в КАИП на 2023-й и два последующих года. Сумма вложений опять выросла и составляет 1,056 млрд рублей. В Минспорте региона рассчитывают, что часть средств удастся привлечь из федерального бюджета. Однако большую часть расходов возьмут на себя краевые власти.

Изначально на достройку арены необходимо было 700 миллионов. Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.