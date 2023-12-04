Будут ли закрывать на ремонт другой путепровод на проспекте Калинина в Барнауле

В мэрии краевой столице объяснили, в каком состоянии находится мост

04 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Движение по путепроводу на Новом рынке запустили в Барнауле 30 ноября. Мост почти полтора года был на реконструкции и все это время движение транспорта распределяли по проспекту Калинина и улице Аносова. Строители утверждают, что теперь мост рядом с Новым рынком не нужно будет ремонтировать не менее 70 лет. Однако встает вопрос о том, нужно ли закрывать на реконструкцию другой путепровод через железнодорожные пути – на проспекте Калинина.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе мэрии Барнаула, транспортный объект находится в удовлетворительном состоянии и о срочном ремонте, как было в случае с объектом на проспекте Ленина, речи не идет. Кроме того, для начала необходимо разработать проектно-сметную документацию, которая определит, сколько денег нужно на реконструкцию этого путепровода. Его, кстати, как и "брата" на Ленинском проспекте, возвели в 60-е годы. За это время на переправе не проводили масштабного ремонта.

Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле открылся для движения транспорта 30 ноября после полуторагодового ремонта. На открытии присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и другие первые лица края. Они поблагодарили рабочих и торжественно открыли движение. Сначала по нему прошла строительная техника, а за ними уже поехали легковые автомобили. Кроме того, по мосту пустили два украшенных шариками трамвая.