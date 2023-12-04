НОВОСТИТранспорт

Будут ли закрывать на ремонт другой путепровод на проспекте Калинина в Барнауле

В мэрии краевой столице объяснили, в каком состоянии находится мост

04 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Движение по путепроводу на Новом рынке запустили в Барнауле 30 ноября. Мост почти полтора года был на реконструкции и все это время движение транспорта распределяли по проспекту Калинина и улице Аносова. Строители утверждают, что теперь мост рядом с Новым рынком не нужно будет ремонтировать не менее 70 лет. Однако встает вопрос о том, нужно ли закрывать на реконструкцию другой путепровод через железнодорожные пути – на проспекте Калинина.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе мэрии Барнаула, транспортный объект находится в удовлетворительном состоянии и о срочном ремонте, как было в случае с объектом на проспекте Ленина, речи не идет. Кроме того, для начала необходимо разработать проектно-сметную документацию, которая определит, сколько денег нужно на реконструкцию этого путепровода. Его, кстати, как и "брата" на Ленинском проспекте, возвели в 60-е годы. За это время на переправе не проводили масштабного ремонта.

Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле открылся для движения транспорта 30 ноября после полуторагодового ремонта. На открытии присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и другие первые лица края. Они поблагодарили рабочих и торжественно открыли движение. Сначала по нему прошла строительная техника, а за ними уже поехали легковые автомобили. Кроме того, по мосту пустили два украшенных шариками трамвая.

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НОВОСТИТранспорт

Барнаул Транспорт Дороги

Комментарии 15

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Гость

06:50:20 04-12-2023

На новом мосту деформационные стыки позорно сделали, скоро асфальт вокруг них побьётся, будут ямы и машины будут ползти через них с осторожностью, что снизит пропускную способность. Нужно делать гребенчатые стыки, как на новом мосту через Обь.

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гость

07:25:38 04-12-2023

Гость (06:50:20 04-12-2023) На новом мосту деформационные стыки позорно сделали, скоро а... Да кто ж про это думал

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Гость

08:47:46 04-12-2023

Гость (06:50:20 04-12-2023) На новом мосту деформационные стыки позорно сделали, скоро а... Гдеж ты раньше был? Почему не вникал в процесс строительства и своевременно не внёс коррективы?

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Гость

16:27:12 04-12-2023

Гость (08:47:46 04-12-2023) Гдеж ты раньше был? Почему не вникал в процесс строительства... Я не имею отношения к строительству, оцениваю просто как потребитель. И высказываю своё мнение. И недовольство.

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Гость

20:12:56 04-12-2023

Гость (16:27:12 04-12-2023) Я не имею отношения к строительству, оцениваю просто как пот... Тенденция такая, да? "Я ничего не понимаю в строительстве, но знаю, как правильно делать"? Может, обойдется, и постоит маленько?

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Пользователь

08:37:08 04-12-2023

На Калинина путепровод в удовлетворительном состоянии? В том смысле, что не упадёт? Там яма на яме при подъезде до рельс со стороны Аносова в сторону центра и после рельс на спуске стыки с ямами, их хотя бы залатайте.

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Гость

10:11:40 04-12-2023

Пользователь (08:37:08 04-12-2023) На Калинина путепровод в удовлетворительном состоянии? В том... действительно. машины бьют подвеску в этих ямах и разбивают мост. если у легковушек это проблема хозяев машин, а если это тяжелый груженый грузовик, то многотонные удары по мосту не идут ему на пользу.

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Гость

11:42:49 04-12-2023

Пользователь (08:37:08 04-12-2023) На Калинина путепровод в удовлетворительном состоянии? В том... А давайте вообще один на весь город оставим и каждый год будем их менять, один работает второй в ремонте, а то иж чо придумали -два моста через рельсы, жировать удумали.

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Гость

12:19:48 04-12-2023

Пользователь (08:37:08 04-12-2023) На Калинина путепровод в удовлетворительном состоянии? В том... Тебе про состояние сооружения говорят, а не покрытия.

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Гость

09:23:44 04-12-2023

ничего не спасет от транспортного коллапса, нужен еще один переход в районе Юрина вокзал Строителей, это было просчитано еще в 70х годах а воз и ныне там.

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Пользователь

10:20:29 04-12-2023

Гость (09:23:44 04-12-2023) ничего не спасет от транспортного коллапса, нужен еще один п... В Барнауле указанный переход навсегда останется на бумаге! Бюджет подрельсового перехода в районе Г.Исакова-Красноармейский не по бюджету такому городу, как наш. Представьте, на Новом Рынке какой-то мост делали полтора года, а указанный переход - это стройка десятилетия будет, хотя нет, не будет!

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Гость

10:39:18 04-12-2023

Пользователь (10:20:29 04-12-2023) В Барнауле указанный переход навсегда останется на бумаге! Б... Не рушьте мечту уже двух поколений барнаульцев. Все будет, нужно только подождать. К 300-летию города разговоры о тоннеле под жд вокзалом возобновятся с новой силой и там может жителям города и повезет

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Гость

10:36:06 04-12-2023

Амик, вы фото моста на Калинина к новости прикрутите (новость про аварийный мост на Калинина, а фото с нового моста с Ленина). Когда будете фотографировать, присядьте, чтобы седловидность моста была лучше видна. А уж как он трясется, когда тяжелые грузовики проезжают, этого на фото не передать...

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Гость

10:44:26 04-12-2023

Гость (10:36:06 04-12-2023) Амик, вы фото моста на Калинина к новости прикрутите (новост... То что трясется, это теперь норма - колонны то путепровода сейчас стали металлические, а не ж/б как раньше. В этом смысле мост на ж/б-колоннах более комфортен, но менее долговечен. Главное на таком мосту в резонанс с такими колебаниями не входить, страшное явление (кому интересно посмотрите в интернете про "танцующие" мосты)

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Нина

06:54:48 08-12-2023

Открыли на Новом рынке, и что?! У несколько раз трамваи стояли - то что свалилось, то что то отключилась. Хорошо мне повезло первый раз, мой трамвай был в районе Спартака, а в следующий раз - возле площади Октября, минут сорок простояла. А водители трамваев - так и не наладили переключение линий, бедные голосом выскакивают для переключения линий.Вообщем как всегда : прокуаарекали , а там хоть не расцветай!

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