Почти День города! Как на открытие моста пришли сотни довольных барнаульцев
Полтора года жители краевой столицы ждали, когда запустят движение по путепроводу. И вот это наконец-то произошло
30 ноября 2023, 15:40, Вячеслав Кондаков
Торжественное открытие моста на Новом рынке в Барнауле после реконструкции состоялось в четверг, 30 ноября. Первыми по объекту прошлись краевые и городские чиновники, включая губернатора Виктора Томенко и главу города Вячеслава Франка (и еще десятки чиновников и депутатов). А уже потом по путепроводу проехала строительная техника и автомобили. Открытие моста стало для многих барнаульцев настолько значимым событием, что на церемонию запуска движения пришли сотни человек. Вместе с ними побывала и наша редакция.
Мост еще не достроен
Строительство моста началось в мае 2022 года. Для этого пришлось разобрать трамвайные пути и оборудовать временное разворотное кольцо возле ТРЦ "Пионер" и Дома быта. На время ремонта движение общественного транспорта распределили по проспекту Калинина и по улице Аносова. После реконструкции мост стал шире и больше.
Несмотря на трудности (мешали морозы и изменения в проекте), движение удалось запустить в срок. Однако полностью сдадут объект к июню 2024 года. Как пояснил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула Валерий Ведяшкин, подрядчику – ДСУ № 4 – останется сделать благоустройство моста, обустроить трамвайные пути и прилегающую территорию, а также вернуть на "родину" лебедей. Общая стоимость работ по реконструкции путепровода составит около 2,1 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов еще не освоены и пойдут на благоустройство. Впрочем, на безопасность дорожного движения эти работы никак не повлияют.
Валерий Ведяшкин уверен, что новый мост может отчасти решить проблему пробок в данной части Барнаула.
"Раньше это было "узкое бутылочное горлышко", а сейчас мост стал шире. Вместо четырех полос стало шесть. Мы рассчитываем, что транспортной проблемы теперь здесь не будет", – отметил Валерий Ведяшкин.
"Настроение очень радостное"
Директор компании "ДСУ № 4" Николай Данилин по случаю открытия не скрывал улыбки и охотно общался с журналистами, которые интересовались: как все же удалось сдать мост в срок. Данилин не стал скрывать, что все могло пойти по плохому сценарию, потому что возникла проблема с проектно-сметной документацией. Кроме того, затянулись сроки проектирования подходов к мосту. Если бы эти проблемы не возникли, то путепровод можно было бы сдать на несколько месяцев раньше.
"Несмотря на все трудности, нам удалось выполнить все работы в срок. Приходилось иногда трудиться в круглосуточном режиме. Настроение очень радостное. Нам удалось решить транспортный вопрос, который последние полтора года волновал барнаульцев", – ответил Николай Данилин.
"Китайцы пусть строят для себя"
Посмотреть на новенький мост, помимо нескольких сотен барнаульцев, приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Их сопровождали члены правительства региона, депутаты АКЗС и БГД. Глава региона, прогуливаясь по путепроводу, в шутку поинтересовался у директора ДСУ № 4 Николая Данилина, можно ли было построить путепровод, как в Китае: всего за несколько месяцев.
"Думаю, если бы им дать наши условия, то они бы не справились с этой задачей", – ответил Николай Данилин.
Спикер АЗКС Александр Романенко тоже решил порассуждать о том, что китайцы бы справились быстрее.
"Китайцы пусть строят для себя, а мы для себя", – пошутил Александр Романенко.
Перед запуском движения губернатор Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк наградили специальными грамотами и дипломами строителей, трудившихся полтора года над тем, чтобы мост был достроен вовремя. Первым, естественно, из рук главы региона диплом получил глава ДСУ № 4 Николай Данилин.
Уже после этого Виктор Томенко и Вячеслав Франк официально запустили движение. По традиции они сменил знак "Въезд запрещен" на "Проезд открыт". Первые автомобилисты, проехавшие по идеально ровной дороге на путепроводе, сигналили толпе, которая радовалась этому событию и аплодировала в ответ. Некоторые барнаульцы пришли на открытие моста с детьми.
Кстати, мост на Новом рынке теперь не нужно будет ремонтировать ближайшие 60-70 лет.
15:54:54 30-11-2023
сотни тунеядцев
16:49:32 30-11-2023
Гость (15:54:54 30-11-2023) сотни тунеядцев ... не завидуй, просиживая штаны на низкооплачиваемой работе
21:52:09 30-11-2023
а почему именно тунеядцев, у нас был обед с 12 до 12:48, на Алтайхолоде, встали и пошли на открытие, посмотрели и на завод... думаю таких там не мало
16:01:43 30-11-2023
А светофоры как работали на Матросова и Аносова так и работают по-старому. И от этого пробка на мосту просто капец. Классика .
07:10:23 01-12-2023
Гость (16:01:43 30-11-2023) А светофоры как работали на Матросова и Аносова так и работа... Еще и по Аносова не проехать - выделенка! В результате таких кругалей надо давать, чтобы вырулить на Калинина!
08:02:06 01-12-2023
Гость (07:10:23 01-12-2023) Еще и по Аносова не проехать - выделенка! В результате таких... Нет там уже выделенки
16:02:40 30-11-2023
Какие там сотни. Две если только. Кто через мост шёл, тот и задержался.
16:30:27 30-11-2023
Гость (16:02:40 30-11-2023) Какие там сотни. Две если только. Кто через мост шёл, тот и ... Их ловили и заставляли)))
16:41:38 30-11-2023
Не освоены 300 лимонов. Пришлые красноярцы - Освоят.
17:10:22 30-11-2023
Очень радостное событие! Всех причастных, и всех горожан искренне поздравляю с открытием моста!!!
17:16:28 30-11-2023
" а также вернуть на "родину" лебедей." Только не надо этот колхоз опять городить! Сама по себе идея неплохая, но исполнение такое убогое, что просто стыдно смотреть.
18:51:32 30-11-2023
я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего лебедя и поселить его на мосту. а мост назвать "Лебединый". красиво же и нигде в мире такого нет!
06:36:17 01-12-2023
Элен без ребят (18:51:32 30-11-2023) я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего... Колхоз он и в африке колхоз!
07:36:00 01-12-2023
Гость (06:36:17 01-12-2023) Колхоз он и в африке колхоз! ... Так оно и есть! Колхозаны понаехали и решили тут все за@рать!
07:00:55 01-12-2023
Элен без ребят (18:51:32 30-11-2023) я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего... Кучи говна в виде лебедя еще ни на одном мосту в мире не придумали. Будете исполнять?
07:09:08 01-12-2023
Элен без ребят (18:51:32 30-11-2023) я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего... ага, там еще этого убожества не хватает! Один - два выглядели более менее, остальные - на уровне "лебедей" из автопокрышек.
06:59:16 01-12-2023
Гость (17:16:28 30-11-2023) " а также вернуть на "родину" лебедей." Только не надо этот ... Это реально поделки из дерьма и палок. Еще хуже те, что из б/у покрышек вырезаны. Не хватает из пластиковых бутылок и из консервных банок. Убогость страшная.
17:27:19 30-11-2023
Новый мост, и такое убожество. Лучше их Писареву в зверинец отдать или закопать под новым красивым мостом.
17:40:23 30-11-2023
Гость (17:16:28 30-11-2023) " а также вернуть на "родину" лебедей." Только не надо этот ... Ну Пиросмани тоже не все признавали... Народное творчество, оно такое
07:02:22 01-12-2023
Гость (17:40:23 30-11-2023) Гость (17:16:28 30-11-2023... Не нужно дурновкусие маскировать якобы еще не понятым искусством. У себя дома на участке или на клумбе перед своим окном лепи что хочешь и из чего хочешь.
07:40:13 01-12-2023
Утром не получилось хорошо разглядеть, по левой полосе ехал, но вроде бы знака выделенки на Калинина нет. Убрали?
09:06:56 01-12-2023
проехал по новому мосту. раньше был ровный, то есть поднялся, проехал по ровному и спустился. сейчас двухгорбый как верблюд. в середине просадка ВНИЗ под трамвайный поворот на восточный)))
10:36:03 01-12-2023
Гость (09:06:56 01-12-2023) проехал по новому мосту. раньше был ровный, то есть поднялся... И что?
11:04:50 01-12-2023
Гость (10:36:03 01-12-2023) И что?... ничего. полагаю просто особенность конструкции. не считаю недостатком. открыли и хорошо
16:19:14 01-12-2023
Поздравляю всех с открытием моста! И горожан, и строителей.