НОВОСТИТранспорт

Почти День города! Как на открытие моста пришли сотни довольных барнаульцев

Полтора года жители краевой столицы ждали, когда запустят движение по путепроводу. И вот это наконец-то произошло

30 ноября 2023, 15:40, Вячеслав Кондаков

Как открывали мост на Новом рынке в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Торжественное открытие моста на Новом рынке в Барнауле после реконструкции состоялось в четверг, 30 ноября. Первыми по объекту прошлись краевые и городские чиновники, включая губернатора Виктора Томенко и главу города Вячеслава Франка (и еще десятки чиновников и депутатов). А уже потом по путепроводу проехала строительная техника и автомобили. Открытие моста стало для многих барнаульцев настолько значимым событием, что на церемонию запуска движения пришли сотни человек. Вместе с ними побывала и наша редакция.

Мост еще не достроен

Строительство моста началось в мае 2022 года. Для этого пришлось разобрать трамвайные пути и оборудовать временное разворотное кольцо возле ТРЦ "Пионер" и Дома быта. На время ремонта движение общественного транспорта распределили по проспекту Калинина и по улице Аносова. После реконструкции мост стал шире и больше.

Несмотря на трудности (мешали морозы и изменения в проекте), движение удалось запустить в срок. Однако полностью сдадут объект к июню 2024 года. Как пояснил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула Валерий Ведяшкин, подрядчику – ДСУ № 4 – останется сделать благоустройство моста, обустроить трамвайные пути и прилегающую территорию, а также вернуть на "родину" лебедей. Общая стоимость работ по реконструкции путепровода составит около 2,1 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов еще не освоены и пойдут на благоустройство. Впрочем, на безопасность дорожного движения эти работы никак не повлияют.

Валерий Ведяшкин уверен, что новый мост может отчасти решить проблему пробок в данной части Барнаула.

"Раньше это было "узкое бутылочное горлышко", а сейчас мост стал шире. Вместо четырех полос стало шесть. Мы рассчитываем, что транспортной проблемы теперь здесь не будет", – отметил Валерий Ведяшкин.

"Настроение очень радостное"

Директор компании "ДСУ № 4" Николай Данилин по случаю открытия не скрывал улыбки и охотно общался с журналистами, которые интересовались: как все же удалось сдать мост в срок. Данилин не стал скрывать, что все могло пойти по плохому сценарию, потому что возникла проблема с проектно-сметной документацией. Кроме того, затянулись сроки проектирования подходов к мосту. Если бы эти проблемы не возникли, то путепровод можно было бы сдать на несколько месяцев раньше.

"Несмотря на все трудности, нам удалось выполнить все работы в срок. Приходилось иногда трудиться в круглосуточном режиме. Настроение очень радостное. Нам удалось решить транспортный вопрос, который последние полтора года волновал барнаульцев", – ответил Николай Данилин.

"Китайцы пусть строят для себя"

Открытие моста на Новом рынке / Фото: Екатерина Смолихина

Посмотреть на новенький мост, помимо нескольких сотен барнаульцев, приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Их сопровождали члены правительства региона, депутаты АКЗС и БГД. Глава региона, прогуливаясь по путепроводу, в шутку поинтересовался у директора ДСУ № 4 Николая Данилина, можно ли было построить путепровод, как в Китае: всего за несколько месяцев.

"Думаю, если бы им дать наши условия, то они бы не справились с этой задачей", – ответил Николай Данилин.

Спикер АЗКС Александр Романенко тоже решил порассуждать о том, что китайцы бы справились быстрее.

"Китайцы пусть строят для себя, а мы для себя", – пошутил Александр Романенко.

Перед запуском движения губернатор Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк наградили специальными грамотами и дипломами строителей, трудившихся полтора года над тем, чтобы мост был достроен вовремя. Первым, естественно, из рук главы региона диплом получил глава ДСУ № 4 Николай Данилин.

Уже после этого Виктор Томенко и Вячеслав Франк официально запустили движение. По традиции они сменил знак "Въезд запрещен" на "Проезд открыт". Первые автомобилисты, проехавшие по идеально ровной дороге на путепроводе, сигналили толпе, которая радовалась этому событию и аплодировала в ответ. Некоторые барнаульцы пришли на открытие моста с детьми.

Кстати, мост на Новом рынке теперь не нужно будет ремонтировать ближайшие 60-70 лет.

Барнаул Виктор Томенко Дороги Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

15:54:54 30-11-2023

сотни тунеядцев

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:32 30-11-2023

Гость (15:54:54 30-11-2023) сотни тунеядцев ... не завидуй, просиживая штаны на низкооплачиваемой работе

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:09 30-11-2023

а почему именно тунеядцев, у нас был обед с 12 до 12:48, на Алтайхолоде, встали и пошли на открытие, посмотрели и на завод... думаю таких там не мало

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:43 30-11-2023

А светофоры как работали на Матросова и Аносова так и работают по-старому. И от этого пробка на мосту просто капец. Классика .

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:10:23 01-12-2023

Гость (16:01:43 30-11-2023) А светофоры как работали на Матросова и Аносова так и работа... Еще и по Аносова не проехать - выделенка! В результате таких кругалей надо давать, чтобы вырулить на Калинина!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:06 01-12-2023

Гость (07:10:23 01-12-2023) Еще и по Аносова не проехать - выделенка! В результате таких... Нет там уже выделенки

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:40 30-11-2023

Какие там сотни. Две если только. Кто через мост шёл, тот и задержался.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:27 30-11-2023

Гость (16:02:40 30-11-2023) Какие там сотни. Две если только. Кто через мост шёл, тот и ... Их ловили и заставляли)))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:41:38 30-11-2023

Не освоены 300 лимонов. Пришлые красноярцы - Освоят.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дарья

17:10:22 30-11-2023

Очень радостное событие! Всех причастных, и всех горожан искренне поздравляю с открытием моста!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:28 30-11-2023

" а также вернуть на "родину" лебедей." Только не надо этот колхоз опять городить! Сама по себе идея неплохая, но исполнение такое убогое, что просто стыдно смотреть.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:51:32 30-11-2023

я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего лебедя и поселить его на мосту. а мост назвать "Лебединый". красиво же и нигде в мире такого нет!

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:36:17 01-12-2023

Элен без ребят (18:51:32 30-11-2023) я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего... Колхоз он и в африке колхоз!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:00 01-12-2023

Гость (06:36:17 01-12-2023) Колхоз он и в африке колхоз! ... Так оно и есть! Колхозаны понаехали и решили тут все за@рать!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:00:55 01-12-2023

Элен без ребят (18:51:32 30-11-2023) я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего... Кучи говна в виде лебедя еще ни на одном мосту в мире не придумали. Будете исполнять?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:09:08 01-12-2023

Элен без ребят (18:51:32 30-11-2023) я за лебедей! и чтобы у каждого желающий смог сделать своего... ага, там еще этого убожества не хватает! Один - два выглядели более менее, остальные - на уровне "лебедей" из автопокрышек.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:59:16 01-12-2023

Гость (17:16:28 30-11-2023) " а также вернуть на "родину" лебедей." Только не надо этот ... Это реально поделки из дерьма и палок. Еще хуже те, что из б/у покрышек вырезаны. Не хватает из пластиковых бутылок и из консервных банок. Убогость страшная.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:19 30-11-2023

Новый мост, и такое убожество. Лучше их Писареву в зверинец отдать или закопать под новым красивым мостом.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:23 30-11-2023

Гость (17:16:28 30-11-2023) " а также вернуть на "родину" лебедей." Только не надо этот ... Ну Пиросмани тоже не все признавали... Народное творчество, оно такое

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:22 01-12-2023

Гость (17:40:23 30-11-2023) Гость (17:16:28 30-11-2023... Не нужно дурновкусие маскировать якобы еще не понятым искусством. У себя дома на участке или на клумбе перед своим окном лепи что хочешь и из чего хочешь.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:40:13 01-12-2023

Утром не получилось хорошо разглядеть, по левой полосе ехал, но вроде бы знака выделенки на Калинина нет. Убрали?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:56 01-12-2023

проехал по новому мосту. раньше был ровный, то есть поднялся, проехал по ровному и спустился. сейчас двухгорбый как верблюд. в середине просадка ВНИЗ под трамвайный поворот на восточный)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:03 01-12-2023

Гость (09:06:56 01-12-2023) проехал по новому мосту. раньше был ровный, то есть поднялся... И что?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:50 01-12-2023

Гость (10:36:03 01-12-2023) И что?... ничего. полагаю просто особенность конструкции. не считаю недостатком. открыли и хорошо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

16:19:14 01-12-2023

Поздравляю всех с открытием моста! И горожан, и строителей.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров