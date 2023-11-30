Почти День города! Как на открытие моста пришли сотни довольных барнаульцев

Полтора года жители краевой столицы ждали, когда запустят движение по путепроводу. И вот это наконец-то произошло

30 ноября 2023, 15:40, Вячеслав Кондаков

Как открывали мост на Новом рынке в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Торжественное открытие моста на Новом рынке в Барнауле после реконструкции состоялось в четверг, 30 ноября. Первыми по объекту прошлись краевые и городские чиновники, включая губернатора Виктора Томенко и главу города Вячеслава Франка (и еще десятки чиновников и депутатов). А уже потом по путепроводу проехала строительная техника и автомобили. Открытие моста стало для многих барнаульцев настолько значимым событием, что на церемонию запуска движения пришли сотни человек. Вместе с ними побывала и наша редакция.

Мост еще не достроен

Строительство моста началось в мае 2022 года. Для этого пришлось разобрать трамвайные пути и оборудовать временное разворотное кольцо возле ТРЦ "Пионер" и Дома быта. На время ремонта движение общественного транспорта распределили по проспекту Калинина и по улице Аносова. После реконструкции мост стал шире и больше.

Несмотря на трудности (мешали морозы и изменения в проекте), движение удалось запустить в срок. Однако полностью сдадут объект к июню 2024 года. Как пояснил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула Валерий Ведяшкин, подрядчику – ДСУ № 4 – останется сделать благоустройство моста, обустроить трамвайные пути и прилегающую территорию, а также вернуть на "родину" лебедей. Общая стоимость работ по реконструкции путепровода составит около 2,1 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов еще не освоены и пойдут на благоустройство. Впрочем, на безопасность дорожного движения эти работы никак не повлияют.

Валерий Ведяшкин уверен, что новый мост может отчасти решить проблему пробок в данной части Барнаула.

"Раньше это было "узкое бутылочное горлышко", а сейчас мост стал шире. Вместо четырех полос стало шесть. Мы рассчитываем, что транспортной проблемы теперь здесь не будет", – отметил Валерий Ведяшкин.

"Настроение очень радостное"

Директор компании "ДСУ № 4" Николай Данилин по случаю открытия не скрывал улыбки и охотно общался с журналистами, которые интересовались: как все же удалось сдать мост в срок. Данилин не стал скрывать, что все могло пойти по плохому сценарию, потому что возникла проблема с проектно-сметной документацией. Кроме того, затянулись сроки проектирования подходов к мосту. Если бы эти проблемы не возникли, то путепровод можно было бы сдать на несколько месяцев раньше.

"Несмотря на все трудности, нам удалось выполнить все работы в срок. Приходилось иногда трудиться в круглосуточном режиме. Настроение очень радостное. Нам удалось решить транспортный вопрос, который последние полтора года волновал барнаульцев", – ответил Николай Данилин.

"Китайцы пусть строят для себя"

Открытие моста на Новом рынке / Фото: Екатерина Смолихина

Посмотреть на новенький мост, помимо нескольких сотен барнаульцев, приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Их сопровождали члены правительства региона, депутаты АКЗС и БГД. Глава региона, прогуливаясь по путепроводу, в шутку поинтересовался у директора ДСУ № 4 Николая Данилина, можно ли было построить путепровод, как в Китае: всего за несколько месяцев.

"Думаю, если бы им дать наши условия, то они бы не справились с этой задачей", – ответил Николай Данилин.

Спикер АЗКС Александр Романенко тоже решил порассуждать о том, что китайцы бы справились быстрее.

"Китайцы пусть строят для себя, а мы для себя", – пошутил Александр Романенко.

Перед запуском движения губернатор Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк наградили специальными грамотами и дипломами строителей, трудившихся полтора года над тем, чтобы мост был достроен вовремя. Первым, естественно, из рук главы региона диплом получил глава ДСУ № 4 Николай Данилин.

Уже после этого Виктор Томенко и Вячеслав Франк официально запустили движение. По традиции они сменил знак "Въезд запрещен" на "Проезд открыт". Первые автомобилисты, проехавшие по идеально ровной дороге на путепроводе, сигналили толпе, которая радовалась этому событию и аплодировала в ответ. Некоторые барнаульцы пришли на открытие моста с детьми.

Кстати, мост на Новом рынке теперь не нужно будет ремонтировать ближайшие 60-70 лет.