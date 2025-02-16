Будут слышны звуки сирен. В Барнауле проверят работу систем оповещения населения

Сигнал можно будет услышать в разных районах города

16 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Громкоговоритель / Фото: Mufid Majnun / unsplash.com

В Барнауле в течение февраля могут краткосрочно запускать сирены для проверки качества сигнала, предупредили в мэрии.

Пусконаладочные работы проводят работники УГОЧС и "Ростелекома".

"В результате работ в течение февраля в районах города можно будет услышать звуки сирен", – говорится в сообщении.

15 февраля в Горном Алтае произошло землетрясение, которое ощутили жители Барнаула. Мэр Вячеслав Франк поручил оперативно реагировать на обращения жителей и держать ситуацию на контроле.