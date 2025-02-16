Будут слышны звуки сирен. В Барнауле проверят работу систем оповещения населения
Сигнал можно будет услышать в разных районах города
16 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Громкоговоритель / Фото: Mufid Majnun / unsplash.com
В Барнауле в течение февраля могут краткосрочно запускать сирены для проверки качества сигнала, предупредили в мэрии.
Пусконаладочные работы проводят работники УГОЧС и "Ростелекома".
"В результате работ в течение февраля в районах города можно будет услышать звуки сирен", – говорится в сообщении.
15 февраля в Горном Алтае произошло землетрясение, которое ощутили жители Барнаула. Мэр Вячеслав Франк поручил оперативно реагировать на обращения жителей и держать ситуацию на контроле.
20:50:40 16-02-2025
Лет сто или двести тому назад ни у кого часов не было, и на заводскую смену призывали гудком. А ныне куда зазывают? Ядерная угроза, потоп или землетрясение? Чего делать, куды бечь-то? Такого примитива, пожалуй, даже в Африке не осталось.
12:48:02 17-02-2025
Живу в центре Барнаула более 25 лет. Ни разу не слышал. Все обещают и обещают. Потом пишут что включали. Вроде не глухой. Да и соседи мои никогда не слышали. Спрашивал их.