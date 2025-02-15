На Алтае начали распространять фейки о разрушениях после землетрясения

Андрей Турчак призвал доверять только официальным источникам информации

15 февраля 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Markus Winkler / unsplash.com

В соцсетях фиксируются ложные сообщения о разрушениях в результате землетрясения в Горном Алтае, заявил глава региона Андрей Турчак.

"Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", – написал политик в своем телеграм-канале.

Землетрясение случилось 15 февраля в 08:48 в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр сейсмособытия находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет, но в ряде районов зафиксированы повреждения.

Толчки при этом ощутили в том числе жители Барнаула и Алтайского края.