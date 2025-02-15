На Алтае начали распространять фейки о разрушениях после землетрясения
Андрей Турчак призвал доверять только официальным источникам информации
15 февраля 2025, 14:45, ИА Амител
Фото: Markus Winkler / unsplash.com
В соцсетях фиксируются ложные сообщения о разрушениях в результате землетрясения в Горном Алтае, заявил глава региона Андрей Турчак.
"Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", – написал политик в своем телеграм-канале.
Землетрясение случилось 15 февраля в 08:48 в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр сейсмособытия находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет, но в ряде районов зафиксированы повреждения.
Толчки при этом ощутили в том числе жители Барнаула и Алтайского края.
15:25:36 15-02-2025
Как обычно у страха глаза велики.
17:19:37 15-02-2025
те кто дружит с головой, знает что советские дома в нашем регионе выдерживают 6 баллов.
А если учесть отдалённость от эпицентра... то до "нас" доходит 1-2 балла.
Кстати, выбегать из дома даже при максимальных толчках (9 баллов) - бесполезно ! Не успеете.
23:15:12 15-02-2025
Лучше бы написали, что один из создателей таких фейков вылетел с девятого этажа в Хабаровском крае