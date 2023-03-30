Бухгалтер с Алтая выиграла в лотерею 2 млн рублей на автомобиль
Женщина обратила внимание, что в билете было много чисел, которые часто встречаются ей по жизни
30 марта 2023, 16:01, ИА Амител
Жительница Алтайского края выиграла автомобиль в лотерее "Русское лото" и оформила выигрыш в денежном эквиваленте, сообщает пресс-служба "Столото".
Счастливый билет женщине подарили знакомые. Она призналась, что сама ни разу в жизни не участвовала в лотереях.
"Билет я проверила не сразу, спустя пару дней после трансляции розыгрыша. Я не знала правила лотереи, поэтому когда на экране высветился приз, была в растерянности", – рассказала победительница.
Женщина по профессии бухгалтер. Она обратила внимание, что в билете больше всего было тех чисел, которые часто встречаются ей по жизни.
Ранее житель Алтайского края купил лотерейный билет за 20 рублей и стал миллионером.
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