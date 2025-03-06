Букет с подвохом. Жительниц Алтайского края предупреждают о мошеннической схеме к 8 Марта

В преддверии праздника аферисты могут отправить жертве букет "от тайного поклонника", чтобы получить доступ к ее счетам

06 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жительницы Алтайского края накануне Международного женского дня могут столкнуться с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В ведомстве рассказали, что в преддверии праздника злоумышленники могут присылать букет цветов без указания отправителя – якобы в честь праздника. Однако через некоторое время жертве поступит звонок от "представителя курьерской службы". Он попросит назвать "подтверждающий доставку" СМС-код под предлогом строгой отчетности. На самом деле этот код позволяет мошеннику авторизоваться для операций в мобильном банке. Если его продиктовать, аферисты получат доступ к счетам и смогут оформить на имя жертвы кредит.

"Преступники специально выбирают праздничные дни, чтобы усилить эмоциональный эффект. Яркие события вроде 8 Марта снижают бдительность. Человек, получивший неожиданный подарок, а тем более цветы, фокусируется на приятных эмоциях, а не на анализе ситуации", – рассказали в Центробанке.

В ведомстве напомнили, что СМС-коды, приходящие от банков, сотовых операторов или "Госуслуг", нельзя сообщать посторонним. При подозрительных звонках разговор нужно сразу прекратить и обратиться в организацию по официальному номеру. Также эксперты рекомендуют настроить двухфакторную аутентификацию для важных аккаунтов и регулярно проверять историю операций.

Напомним, подобной схемой мошенники пользовались и 14 февраля. Курьер также доставлял жертве букет, представляясь сотрудником службы доставки. Он объяснял, что отправивший его поклонник якобы предпочел остаться неизвестным, а чтобы получить цветы, нужно сообщить код из СМС-сообщения. Якобы это обязательное требование в их фирме "для отчетности". Код, на самом деле, был ключом к банковскому счету или другим важным сервисам. Как только мошенники узнавали заветные цифры, они получали доступ к финансам жертвы и оформляли на ее имя кредиты.