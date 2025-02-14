Букет от тайного поклонника. Как не стать жертвой мошенников в День всех влюбленных?

В МВД раскрыли схемы, которые используют мошенники в День святого Валентина

14 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Букет / Фото: Maryna Vladymyrska/unsplash.com

День святого Валентина – праздник любви и романтики, однако в МВД просят граждан не терять голову и быть предельно бдительными, чтобы не стать очередной жертвой мошенников. Фейковые знакомства, липовые курьеры, ложные сайты доставки цветов и подарков – эти схемы сейчас активно используют злоумышленники. Как не попасть на удочку преступников, читайте на amic.ru.

Букет с подвохом

Схема проста и цинична: курьер доставляет жертве букет, представляясь сотрудником службы доставки. Якобы поклонник предпочел остаться неизвестным, а для того чтобы этот шикарный букет получить, нужно сообщить код из SMS-сообщения. Якобы это обязательное требование в их фирме "для отчетности". На самом деле этот код является ключом к банковскому счету или другим важным сервисам. Как только заветные цифры станут известны мошенникам, они получают доступ к финансам жертвы, могут оформлять кредиты на его имя и совершать другие незаконные действия.

"Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки данных банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты", – цитируют руководителя отдела защиты бренда Angara SOC Викторию Варламову ТАСС.

Фейковые знакомства

Еще одна распространенная схема – фейковые знакомства, предостерегают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Злоумышленники создают привлекательные профили в социальных сетях и на сайтах знакомств, вступают в переписку с потенциальными жертвами. Для начала они завоевывают их доверие, а в конечном итоге выманивают деньги под различными предлогами: "на лечение", "на билет", "на развитие бизнеса" и т.д. За красивыми словами и обещаниями часто скрываются корыстные цели, пишет РИА Новости.

Поддельные сайты доставки

В преддверии праздников активизируются и мошенники, создающие поддельные сайты доставки цветов и подарков. Они предлагают "невероятные скидки" и "эксклюзивные букеты", но после получения оплаты исчезают вместе с деньгами жертвы. Попытки связаться с ними оказываются безрезультатными, а праздничное настроение – испорченным.

Что делать, чтобы не стать жертвой?

Эксперты в области кибербезопасности призывают к бдительности и осторожности в преддверии праздников: