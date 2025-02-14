Букет от тайного поклонника. Как не стать жертвой мошенников в День всех влюбленных?
В МВД раскрыли схемы, которые используют мошенники в День святого Валентина
14 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
День святого Валентина – праздник любви и романтики, однако в МВД просят граждан не терять голову и быть предельно бдительными, чтобы не стать очередной жертвой мошенников. Фейковые знакомства, липовые курьеры, ложные сайты доставки цветов и подарков – эти схемы сейчас активно используют злоумышленники. Как не попасть на удочку преступников, читайте на amic.ru.
Букет с подвохом
Схема проста и цинична: курьер доставляет жертве букет, представляясь сотрудником службы доставки. Якобы поклонник предпочел остаться неизвестным, а для того чтобы этот шикарный букет получить, нужно сообщить код из SMS-сообщения. Якобы это обязательное требование в их фирме "для отчетности". На самом деле этот код является ключом к банковскому счету или другим важным сервисам. Как только заветные цифры станут известны мошенникам, они получают доступ к финансам жертвы, могут оформлять кредиты на его имя и совершать другие незаконные действия.
"Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки данных банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты", – цитируют руководителя отдела защиты бренда Angara SOC Викторию Варламову ТАСС.
Фейковые знакомства
Еще одна распространенная схема – фейковые знакомства, предостерегают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Злоумышленники создают привлекательные профили в социальных сетях и на сайтах знакомств, вступают в переписку с потенциальными жертвами. Для начала они завоевывают их доверие, а в конечном итоге выманивают деньги под различными предлогами: "на лечение", "на билет", "на развитие бизнеса" и т.д. За красивыми словами и обещаниями часто скрываются корыстные цели, пишет РИА Новости.
Поддельные сайты доставки
В преддверии праздников активизируются и мошенники, создающие поддельные сайты доставки цветов и подарков. Они предлагают "невероятные скидки" и "эксклюзивные букеты", но после получения оплаты исчезают вместе с деньгами жертвы. Попытки связаться с ними оказываются безрезультатными, а праздничное настроение – испорченным.
Что делать, чтобы не стать жертвой?
Эксперты в области кибербезопасности призывают к бдительности и осторожности в преддверии праздников:
- не сообщайте коды из SMS-сообщений курьерам или другим лицам. Помните, что настоящим курьерам не нужны коды для подтверждения доставки;
- слишком низкие цены или невероятные скидки – это повод насторожиться;
- не доверяйте незнакомцам в социальных сетях и на сайтах знакомств. Проверяйте информацию о людях, с которыми вы общаетесь в интернете, и не спешите переводить им деньги;
- остерегайтесь сайтов, предлагающих "подарки от родственников" или "букеты от поклонников". Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке;
- не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите свои личные данные на подозрительных сайтах. Это может привести к краже ваших персональных данных или заражению вашего устройства вредоносным ПО.
11:31:30 14-02-2025
есть у нас в городе контора 100 роз или что-то в этом роде, так вот заказала моя старенькая мамочка букет мне на юбилей. принесли увядшие цветы, на претензию отвечали хамски и свою вину не признали. праздник испорчен. деньги (немалые, кстати, для пенсионера) потрачены впустую.