Букеты в России подорожали перед первым сентября

Большую часть цветов привозят из других стран

28 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Цветы / Фото: pxhere.com/ru/photo/892143

Перед началом учебного года цены на букеты выросли в два раза. Теперь обычные цветочные композиции стоят 1500 рублей, что на 53,33% больше, чем в прошлом году. Раньше они стоили 700 рублей, а теперь – 2,5 тысячи, пишет Mash.

Сайты и магазины завалены заказами, так как все хотят купить красивый букет для ребенка по выгодной цене. Продавцы предупредили о еще большем подорожании уже 29 августа, так как основную часть букетов привозят из Нидерландов и Колумбии.

Есть также подмосковные розы и тюльпаны, но их количество ничтожно мало по сравнению с заграничными поставками.

В топе сейчас гортензии, которые в 2022 году стоили 200 рублей за штуку, а сейчас – 300.