Букеты в России подорожали перед первым сентября
Большую часть цветов привозят из других стран
28 августа 2024, 15:40, ИА Амител
Перед началом учебного года цены на букеты выросли в два раза. Теперь обычные цветочные композиции стоят 1500 рублей, что на 53,33% больше, чем в прошлом году. Раньше они стоили 700 рублей, а теперь – 2,5 тысячи, пишет Mash.
Сайты и магазины завалены заказами, так как все хотят купить красивый букет для ребенка по выгодной цене. Продавцы предупредили о еще большем подорожании уже 29 августа, так как основную часть букетов привозят из Нидерландов и Колумбии.
Есть также подмосковные розы и тюльпаны, но их количество ничтожно мало по сравнению с заграничными поставками.
В топе сейчас гортензии, которые в 2022 году стоили 200 рублей за штуку, а сейчас – 300.
15:58:25 28-08-2024
На даче гладиолусов-георгинов нарежу.
15:59:24 28-08-2024
нафиг не нужны эти веники