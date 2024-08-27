"Вино, техника и фарма". Что подорожает осенью в России, а что вовсе исчезнет с рынка

Эксперты рассказали, как изменятся цены и грозит ли РФ торговая изоляция

27 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Магазин одежды / Фото: unsplash.com

Грядущая осень принесет на российский рынок очередное повышение стоимости экспортной продукции. Подорожание может коснуться широкого ассортимента товаров – от одежды и обуви до компьютеров и автомобилей. И дело не только в ставшей привычной инфляции, к ней добавляются проблемы в международных расчетах и результат западных санкций. На сколько поднимутся цены в магазинах, каких товаров это коснется и чем должен ответить российский бизнес, попытался разобраться amic.ru.

Дорожают платежи – дорожают товары

В последнее время в российских СМИ активно обсуждается очередной виток роста цен на товары и услуги. Одни экономисты полагают, что платить в ближайшее время больше придется за продукты питания, другие предсказывают повышение стоимости бытовой техники. Причем "традиционной" инфляцией грядущее повышение цен уже не объяснишь – теперь во всей красе, что называется, может сказаться эффект от западных санкций и ухода из страны зарубежных компаний.

Впрочем, еще в начале августа аналитики Альфа-Банка произвели необходимые расчеты и предупредили россиян, что в ближайшие шесть-девять месяцев магазины, торгующие иностранной обувью, одеждой и техникой (и не только), столкнутся с дефицитом. Причина – растущие сложности в трансграничных расчетах за продукцию. По мнению специалистов, увеличится стоимость компьютеров и смартфонов, которые в России практически не производятся.

И эти прогнозы имеют под собой основание – рост цен на технику в стране наблюдается не первый год. Так, в 2023-м средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков увеличилась на 10-15%, сообщал "Коммерсант".

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, подорожать может не только электроника, но и промышленное оборудование, поскольку ввоз этих групп товаров в Россию особо тщательно контролируется западными санкционными регуляторами как продукция потенциально двойного назначения:

"Следствием такого контроля стали отказы китайских банков работать с российскими банками или очень длительные сроки проведения платежей и частые отказы в их проведении из-за усложнения процедур комплаенса – соответствия выдвигаемым требованиям", – пояснила она amic.ru.

"Впрочем, определить, в какой мере такое повышение цен обусловлено объективными причинами, а в какой дополнено желанием ретейлеров увеличить свои доходы, достаточно сложно", – заметила Ольга Беленькая.

Здесь "китайцы" правят бал

В Альфа-Банке называют еще одну возможную причину увеличения цен на технику примерно на 15-20% – результат санкций Евросоюза против российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС запретил своим компаниям ее использовать с 24 июня. Это привело к тому, что банки РФ вынуждены применять более сложные схемы расчетов, что ведет к удорожанию платежей и, как следствие, самих товаров. Эффект от рестрикций ЕС должен сказаться как раз в сентябре.

Кроме того, недавно "Известия", ссылаясь на источники в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", сообщили, что автодилеры с сентября повышают цены на китайские машины на 10%. Они объясняют это опять-таки проблемами с банковскими расчетами между РФ и КНР, повышением ключевой ставки и дорогими коммерческими кредитами.

Стоит напомнить, что после февраля 2022-го нашу страну покинули практически все ведущие мировые автомобильные бренды, место которых заняли китайские компании. В конце 2023 года "Российская газета" писала, что более половины всех дилерских центров в РФ принадлежит китайским маркам. Правда, дилеры в нашей стране зачастую испытывают, как сообщали "Известия", серьезные проблемы с ремонтом и обслуживанием "железных коней" из Поднебесной.

Также китайские производители вытеснили западные бренды бытовой техники – Bosch, Siemens, Sony, LG и другие. Продукция ведущих западных производителей косметики и парфюмерии доступна россиянам большей частью по заказам – на отечественном рынке бал правят "китайцы".

Одеться и лечиться станет дороже

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев также считает, что повышения цен на импортные товары избежать не удастся.

"Подорожание произойдет из-за логистики – усложняются маршруты доставки из-за западных санкций, это делает продукцию дороже. Надеюсь, что мигрантофобия в России не приведет к ликвидации наших "серых" хабов в Киргизии и Узбекистане. Однако сложности с логистикой остаются и, к сожалению, они приведут к подорожанию критичной для многих пожилых людей фармацевтической продукции", – поделился он своим прогнозом с amic.ru.

По мнению экономиста, подорожание коснется и других групп товаров:

"Больше придется выкладывать денег любителям европейского вина. Конечно, изменятся цены на технику. А вот одежда, видимо, не столько подорожает, сколько сократится ее ассортимент – в пользу менее дорогой".

Кстати, ведущие турецкие производители одежды, на которых возлагались определенные надежды после ухода многих западных брендов, не могут пока освоиться на российском рынке, о чем писал "Коммерсант".

Деньги санкций не боятся?

Казалось бы, при столь благоприятных условиях, когда у китайских компаний практически отсутствуют конкуренты на рынке РФ, проблемы во внешнеторговых связях двух стран должны быть сведены к минимуму. Однако в этих условиях наши партнеры дают понять, что благожелательные заявления политиков еще не означают экономической дружбы.

Так, источники amic.ru сообщают о постоянно растущих сложностях с платежами за товары из Китая. Даже небольшие региональные банки КНР, ранее неплохо сотрудничавшие с российским бизнесом, все чаще отказываются принимать платежи из РФ из-за боязни угодить под вторичные санкции. Согласно данным экспертов, примерно 98% кредитных организаций Поднебесной не принимают прямых транзакций из России. Эти проблемы рождают опасения о грядущем дефиците в России даже товаров Made In China.

Ольга Беленькая напомнила, что информация о растущих проблемах с проведением китайскими банками платежей из России стала появляться практически с начала этого года.

"Одной из причин мог стать декабрьский указ президента США Байдена, упрощающий применение вторичных санкций против зарубежных банков, участвующих в поставках продукции ВПК в Россию. Кроме того, администрация США неоднократно выступала с предупреждениями, а Минфин США все чаще применяет вторичные санкции против иностранных компаний, в том числе китайских, за сотрудничество с Россией", – рассказала она amic.ru.

Впрочем, Александр Разуваев считает, что проблемы с платежами будут постепенно решаться:

"Задействуют криптовалюту – 19 августа вступил в силу закон о регулировании промышленного майнинга. Будут использованы такие инструменты, как исламский банкинг и цифровой рубль".

Китайские компании опасаются вторичных санкций, аналогичная история с Турцией, заметил Александр Разуваев:

"Причем это не позиция Китая или той же Турции, а их компаний, банков, которые являются акционерными и не хотят создавать себе проблемы. Конечно, какую-то часть проблем удается снять в ходе переговоров политических лидеров, но окончательно в рыночных условиях сделать это не удается".

Импортозамещение требует времени и денег

Однако, по мнению бизнес-эксперта по работе с КНР Анастасии Холкиной, больших проблем с китайским импортом ожидать не стоит, несмотря на сложности с платежами.

"Все-таки для поставок активно используются "серые" схемы. К тому же логистические компании тоже стремятся не допустить торговой изоляции нашей страны и насытить рынок продукцией. Кроме того, сегодня экономика КНР переживает стагнацию, китайским производителям надо сбывать товары, они осознают необходимость увеличения присутствия в России. Конечно, наш рынок не является для них полноценной альтернативой, но в любом случае становится более важным", – сообщила она amic.ru.

Бизнес-эксперт также отмечает, что многие группы зарубежных товаров могли бы производиться в нашей стране, однако импортозамещение требует времени:

"Налаживание собственного производства – процесс небыстрый, нужно разворачивать производственные мощности, которые зачастую нужно импортировать опять-таки из Евросоюза или Китая. Однако эти группы товаров находятся в санкционных списках".

В таких условиях, считает Анастасия Холкина, российским предприятиям, особенно представляющим малый и средний бизнес, следует самостоятельно искать каналы получения продукции и расчетов за нее:

"Крупные предприятия, связанные с государством, найдут необходимые логистические цепочки и получат оборудование и продукцию. А вот мелким придется сложнее, им нужно более тесно сотрудничать с логистическими компаниями, которые подберут для них варианты. Конечно, дополнительные звенья в поставках товаров отразятся на их стоимости, но иного выхода пока нет".