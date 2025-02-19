Букву Z в цветах георгиевской ленты заметили рядом с президентом США в "Капитане Америке"

Она висела на входе в каюту президента страны на авианосце

19 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Капитан Америка: Новый мир"/Фото: кадр из фильма

Пользователи интернета заметили букву Z в черно-оранжевом цвете, висящую возле входа в каюту на американском авианосце в фильме "Капитан Америка: Новый мир", который вышел в мировой прокат 13 февраля. В этот момент в каюте находится президент США Таддеус Росс в исполнении Харрисона Форда и новый Капитан Америка, его роль воплотил Энтони Маки.

Что означает буква Z в фильме – неизвестно. Персонажей из России в картине не было. В ходе СВО буква Z стала символом российской армии, которая вошла на территорию Украины. Букву Z рисовали не только на военной технике. Позже она стала символом СВО, ее начали печатать на одежде, буклетах, а также размещать на зданиях и логотипах.

Что касается фильма "Капитан Америка: Новый мир", то очередной проект Marvel за неделю собрал уже более 200 миллионов долларов в мировом прокате. Бюджет ленты неизвестен, но, по слухам, он может достигать 300 миллионов. Критики разгромили фильм, а вот зрители были более лояльны. В настоящее время рейтинг "Капитана Америка: Новый мир" на сайте "Кинопоиска" составляет 5,1 балла.