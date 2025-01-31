В феврале в России выйдет байопик о Пушкине, шпионский фильм с Милошем Биковичем, боевик с Дейзи Ридли и другие фильмы

31 января 2025, 06:25, ИА Амител

Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина" / Фото: film.ru

До конца зимы осталось потерпеть всего один месяц. Пока на улице еще не потеплело, можно провести свободное время в кинотеатре. Благо в феврале там будет что посмотреть. В российском прокате выйдут два ожидаемых фильма с Юрой Борисовым – байопик о жизни великого поэта Александра Пушкина и драма "Кончится лето". Также в кинотеатрах выйдет фантастика с Анной Пересильд, шпионский детектив с Милошем Биковичем, боевик с Дейзи Ридли, хоррор с Элайджа Вудом по Стивену Кингу, семейное фэнтези с Уиллемом Дефо и так далее. Amic.ru собрал десять главных новинок февраля 2025 года.

"Война и музыка" (с 6 февраля)

В начале месяца режиссер Сарик Адреасян ("Защитники", "Онегин") представит ленту "Война и музыка", посвященную Великой Отечественной войне.

Фильм расскажет о трех друзьях – каждый из них пошел на фронт, оставив дома самое ценное. Выжить им всем помогает музыка. Они играют не только затем, чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить лейтмотив Победы.

В ленте сыграли Павел Прилучный ("Мажор", "Жизнь по вызову"), Михаил Тарабукин ("Война", "Кухня"), Лиза Моряк ("Онегин", "Чикатило") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 12+. Оценки у него пока нет.

"Знакомство родителей" (с 6 февраля)

Любители комедийных мелодрам смогут посмотреть фильм "Знакомство родителей". По сюжету, Федор, который вырос в детдоме и добился всего сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Но ее родственникам не нравится социальный статус молодого человека и сомнительная родословная. Они хотят познакомиться с отцом и матерью жениха. Для Федора это условие кажется невыполнимым, но он готов ради любви на все.

Главные роли в фильме исполнили Тарас Шевченко (сериал "Френдзона") и Анастасия Талызина ("Кентавр", "Воздух"). Также в фильме сыграли Константин Хабенский ("Адмиралъ", "Огонь"), Александр Ильин ("Изображая жертву", "Интерны"), Елена Николаева ("Лихие", "Прометей") и другие актеры.

Смотреть фильм можно с 12 лет. Пока его нигде не оценили.

"Сент-Экзюпери" (с 6 февраля)

В начале февраля на экранах появится франко-бельгийская лента "Сент-Экзюпери", которая расскажет о писателе Антуане де Сент-Экзюпери.

Действие происходит в 1930 году. Пилот французской авиапочты Экзюпери отправляется ночью в полет, желая спасти своего лучшего друга и коллегу Анри Гийоме. Путешествие меняет Экзюпери и вдохновляет его на написание всемирно известной книги "Маленький принц".

Роль Экзюпери исполнил Луи Гаррель ("Мечтатели", "Офицер и шпион"), компанию ему составили Венсан Кассель ("Ненависть", "Черный лебедь"), Дайан Крюгер ("Троя", "Бесславные ублюдки") и другие актеры.

Рейтинг у ленты средний – 5,5 балла на IMDB. Возрастной ценз 16+.

"ON и Она" (с 13 февраля)

Фантастика в российских кинотеатрах в феврале тоже будет. А именно в прокат выйдет лента "ON и Она". Фильм расскажет о разработчике Ксении. После неудачи на презентации проекта она едет на отдых и арендует на время дом на океане, который оснащен искусственным интеллектом по имени Маркус. Он удовлетворяет любое желание клиента и поражает Ксению остроумием. Однако на следующий день Ксения понимает, что заперта. Маркус утверждает, что все необходимое она может получить внутри дома, и превращается из идеального собеседника в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями. Как девушка будет выбираться из ловушки, можно будет увидеть в кино.

Главную роль исполнила Юлия Пересильд ("Вызов", "Битва за Севастополь"). Компанию ей составили Кирилл Зайцев ("Серебряные коньки", "Финист. Первый богатырь"), Никита Тарасов ("Мастер и Маргарита", "Кухня") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 16+, оценки у него пока нет.

"Пророк. История Александра Пушкина" (с 14 февраля)

Один из главных фильмов месяца в российском прокате – "Пророк. История Александра Пушкина". Лента расскажет о молодом поэте, в жизни которого есть известность, поклонники, но вместе с ними ссылки, дуэли, безденежье. Однажды он встречает девушку, которая изменит судьбу поэта.

Роль Александра Пушкина сыграл Юра Борисов ("Кентавр", "Анора"), компанию ему составили Анна Чиповская ("Елки 2", "Последний министр"), Кай Гетц ("Гром: Трудное детство") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 6+. Оценок на агрегаторах у нее пока нет.

"Красный шелк" (с 20 февраля)

Еще одна крупная отечественная премьера месяца – "Красный шелк".

Действие ленты происходит в 1927 году. На транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые должны определить будущее СССР и Китая. Но под видом обычных пассажиров скрываются агенты других стран, которые собираются забрать документы. Молодой красноармеец и бывший царский агент должны объединиться, чтобы победить общего врага.

Главные роли исполнили Милош Бикович ("Холоп", "Вызов"), Глеб Калюжный ("Вампиры средней полосы", "Трудные подростки"), также в фильме сыграли Елена Подкаминская ("Кухня", "О чем говорят мужчины"), Гоша Куценко ("Турецкий гамбит", "Балканский рубеж") и другие актеры.

В кино пустят тех, кому исполнилось 12 лет. Оценок у ленты пока нет.

"Кончится лето" (с 27 февраля)

В феврале выйдет еще одна лента с Юрой Борисовым – "Кончится лето". Борисов сыграет 27-летнего парня Кешу, который возвращается в поселок после долгого отсутствия. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеша отсидел в тюрьме и решает начать новую жизнь, а 17-летний Тима собирается поступить в институт и получает высокие баллы на вступительном экзамене. Кеша устраивается в золотодобывающую артель, но его кидают старатели, парень решает отомстить, похищает золото и пускается в бега вместе с младшим братом. Чем закончится эта авантюра, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах ее пока не оценили.

"Клинер" (с 27 февраля)

Ценители актерского таланта актрисы Дейзи Ридли (трилогия сиквелов "Звездных войн", "Убийство в Восточном экспрессе") смогут посмотреть британский боевик "Клинер", где она сыграла главную роль.

По сюжету группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, желая раскрыть коррумпированную верхушку энергетической компании. Однако в банде есть человек, который хочет уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Девушка, в прошлом спецназовец, которая сейчас работает мойщицей окон, может спасти людей от гибели. Удастся ли ей это сделать, можно будет увидеть в кино.

Кроме Дейзи Ридли, в ленте сыграл Клайв Оуэн ("Город грехов", "Идентификация Борна").

Возрастной рейтинг фильма 16+, оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Обезьяна" (с 27 февраля)

Любители фильмов ужасов смогут сходить на американо-британский фильм "Обезьяна", основанный на одноименном рассказе Стивена Кинга. По сюжету два брата-близнеца Хэл и Билл находят на чердаке заводную обезьяну, которая принадлежала их отцу. Они становятся свидетелями череды ужасающих смертей и решают избавиться от игрушки. Однако через несколько лет она снова заявляет о себе и братья объединяют усилия.

В ленте сыграли Тео Джеймс (сериалы "Джентльмены", "Ведьмак"), Элайджа Вуд (трилогия "Властелин колец", "Хулиганы") и другие актеры. Фильм можно будет посмотреть только тем, кому исполнилось 18 лет. На агрегаторах его пока не оценили.

"Очи" (с 27 февраля)

С детьми можно будет сходить на семейное фэнтези "Очи" от студии A24.

По сюжету девочка Юри живет на гористом острове посреди океана, где обитает много зверей, но самыми опасными считают существ под названием очи. Некоторые в них не верят, кто-то считает их враждебными созданиями. Однажды Юри находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям.

В фильме можно будет увидеть Финна Вулфхарда ("Очень странные дела", "Охотники за приведениями: Наследники"), Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Вселенная Стивена Хокинга"), Уиллема Дефо ("Человек-паук", "Американский психопат") и других актеров.

Возрастной рейтинг фильма 6+. Баллы на "Кинопоиске" и IMDB ему пока не выставили.

Что выйдет в "сером" прокате?

В феврале в "сером" прокате может появиться фильм "Микки-17", который выйдет в США 31 января. Эта лента основана на романе Эдварда Эштона "Микки-7" и расскажет о герое, который участвует в колонизации ледяного мира Нильфхейм. Он является "восстанавливаемым" сотрудником, и после смерти его разум загружают в другое тело. Во время седьмой миссии мужчина остается жив, возвращается на базу, но понимает, что ему уже нашли замену.

Также 14 февраля в США выходит свежий "Капитан Америка: Дивный новый мир" – он расскажет историю уже чернокожего Капитана Америка. Новым "кэпом" стал бывший "Сокол" Сэм Уилсон.