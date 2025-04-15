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Буквы "Барнаул" покрасили на въезде в город на Правобережном тракте

Теперь въездная стела выглядит как будто ее только что установили

15 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Буквы "Барнаул" обновили на въезде в город / Фото: barnaul.org

В Барнауле обновили въездную стелу в виде букв на Правобережном тракте в рамках месячника санитарной очистки, сообщает мэрия. 

"Рабочими с помощью пескоструйного аппарата очищены металлические конструкции, выполнены работы по грунтовке и покраске", – говорится в сообщении.

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Барнаул Благоустройство

Комментарии 2

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Givi

17:49:17 15-04-2025

а толку, конченные графиристы опять все закрасят своими тупыми рисунками

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гость

17:50:41 15-04-2025

молодцы! сегодня ехали мимо- очень приятно видеть

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