Буквы "Барнаул" покрасили на въезде в город на Правобережном тракте

Теперь въездная стела выглядит как будто ее только что установили

15 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Буквы "Барнаул" обновили на въезде в город / Фото: barnaul.org В Барнауле обновили въездную стелу в виде букв на Правобережном тракте в рамках месячника санитарной очистки, сообщает мэрия. "Рабочими с помощью пескоструйного аппарата очищены металлические конструкции, выполнены работы по грунтовке и покраске", – говорится в сообщении.