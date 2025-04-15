Буквы "Барнаул" покрасили на въезде в город на Правобережном тракте
Теперь въездная стела выглядит как будто ее только что установили
15 апреля 2025, 14:30, ИА Амител
Буквы "Барнаул" обновили на въезде в город / Фото: barnaul.org
В Барнауле обновили въездную стелу в виде букв на Правобережном тракте в рамках месячника санитарной очистки, сообщает мэрия.
"Рабочими с помощью пескоструйного аппарата очищены металлические конструкции, выполнены работы по грунтовке и покраске", – говорится в сообщении.
17:49:17 15-04-2025
а толку, конченные графиристы опять все закрасят своими тупыми рисунками
17:50:41 15-04-2025
молодцы! сегодня ехали мимо- очень приятно видеть