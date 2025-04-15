На пешеходной части улицы Мало-Тобольской в ближайшее время разместят две световые композиции в виде звезд

15 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Барнаул украшают к 80-летию Великой Победы / Фото: "Вечерний Барнаул" / Михаил Полубедов

В Барнауле поздравительные баннеры и плакаты, посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941–1945 годов, украсят основные проспекты и улицы, праздничные площадки, парки, места отдыха и прогулок, а также въезды в город, сообщает мэрия.

"Зонами праздничного оформления станут проспекты Ленина, Социалистический, Красноармейский, Строителей, Комсомольский, Космонавтов, Калинина; площади Сахарова, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира; набережная Оби; Павловский, Змеиногорский, Правобережный тракты", – говорится в сообщении.

Также к 80-й годовщине Победы празднично оформят объекты культуры, спорта, образования, торговые комплексы.

Напомним, улицы Барнаула уже украшают праздничной символикой. Конструкции и плакаты, посвященные 80-летию Победы, появились на пересечении проспекта Ленина и улицы Мало-Тобольской, возле парка культуры и отдыха "Центральный", на площади Сахарова.



На пешеходной части улицы Мало-Тобольской в ближайшее время разместят две световые композиции в виде звезд с изображением георгиевской ленты, а также 28 композиций, состоящих из флагов России.

Ранее на въезде в Барнаул установили 80-метровую растяжку в виде георгиевской ленты.